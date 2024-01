Monsters : L’anime a enfin une date de sortie, mais il y a un hic !

L’adaptation en anime très attendue de Monsters, par l’auteur de One Piece Eiichiro Oda, a enfin une date de sortie officielle. On vous explique tout ce qu’il faut savoir.

One Piece n’a pas été le premier manga d’Eiichiro Oda. L’auteur a en effet publié une série d’autres créations, toutes des one-shots (comprendre : des histoires plus courtes). Plus tard compilées dans un volume intitulé Wanted!, ces cinq histoires annexes sont plus ou moins liées à l’univers de Luffy et autres pirates.

Et parmi celles-ci, il y a Monsters : on y suit les aventures d’un samouraï légendaire du pays de Wano, Ryuma. Ce héros a en réalité vécu 400 ans avant l’apparition des Chapeaux de Paille ou de la chasse au trésor initiée par Gol D Roger. Le one-shot a été adapté, et s’apprête à débarquer sur nos écrans sous format anime.

Forcément, l’attente est grande pour ce qui s’annonce comme un spin-off de l’une des séries les plus connues de la pop culture japonaise. D’autant plus qu’il y a une équipe solide derrière Monsters ! L’adaptation est dirigée par Sunghoo Park, le réalisateur de la saison 1 de Jujutsu Kaisen et qui a fondé le studio E&H Production. L’auteur est réputé pour son souci de détail, surtout après son travail sur Jujutsu Kaisen.

L’anime Monsters a été annoncé pour le 21 janvier 2024 sur Netflix… du moins pour les pays concernés !

“ALERTE : La diffusion de l’anime Monsters est prévue pour le 21 janvier sur Netflix / Source : @NetflixBrasil“

Car en France, l’anime appartient à ADN. Si le site de simulcast n’a pas encore officialisé la date à la rédaction de cet article, il ne devrait pas s’écarter de la diffusion de Netflix dans les autres pays : ce serait prendre le risque de perdre des spectateurs.

En revanche, l’annonce de la date soulève un autre problème qui pourrait en refroidir plus d’un. Selon l’utilisateur Twitter Pewpiece, l’adaptation en anime ne serait en fait pas une série, mais un OAV, soit un épisode spécial de 25 minutes.

Rendez-vous donc le 21 janvier pour découvrir l’unique épisode de Monsters… Et pour ceux qui n’en auraient pas assez, il y a toujours notre liste des animes à ne pas rater en ce début de saison d’hiver 2024.