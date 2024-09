Y aura-t-il une saison 4 de Moi, quand je me réincarne en Slime ?

Alors que la saison 3 vient de se conclure dans un épisode final palpitant, l’anime donne déjà des nouvelles de ce qui attend les spectateurs pour la suite.

Après 28 épisodes intenses, la saison 3 de Moi, quand je me réincarne en Slime vient de tirer sa révérence sur Crunchyroll. Jamais Limule n’aura été aussi loin dans sa quête d’un monde plus juste pour ses différentes populations, qu’elles soient humaines ou non. Mais sa mission est loin d’être terminée, et de nombreuses aventures continuent d’entraîner le slime le plus fort du monde dans de nouvelles galères dans les light novels et mangas.

Car l’anime Moi, quand je me réincarne en Slime est avant tout une adaptation par le studio 8-Bit (Blue Lock) des light novels écrits par Fuse et illustrés par Mitz Vah, ainsi que des mangas dessinés par Taiki Kawakami. Et la série d’animation a très vite trouvé le succès auprès des spectateurs, au point de pouvoir se permettre plusieurs saisons, ainsi qu’un premier film. La saison 3 s’est terminée le 27 septembre 2024, mais l’anime a déjà donné des nouvelles de sa suite, qui s’annonce conséquente.

Après la saison 3, quelle suite pour l’anime Moi, quand je me réincarne en Slime ?

L’anime Moi, quand je me réincarne en Slime a annoncé le début de la production d’une saison 4, mais également celle d’un nouveau film, présenté comme la deuxième partie de Scarlet Bond.

À ce stade, l’intrigue des deux projets n’a pas encore été dévoilée, mais le teaser d’annonce précise que le long-métrage sera “La deuxième partie du film de Moi, quand je me réincarne en Slime.” On peut donc s’attendre à une suite du premier volet, intitulé Scarlet Bond.

Du côté des light novels, la saison 3 s’est terminée au niveau du dixième volume écrit par Fuse. La saison 4 devrait donc reprendre directement après.

L’objectif de Limule reste d’offrir une meilleure visibilité des monstres auprès des humains : pour y parvenir, il compte toujours rejoindre le Conseil de l’Ouest. Malheureusement, tout le monde ne veut pas que le protagoniste siège aux côtés des autres dirigeants, et le slime le plus puissant du monde va devoir faire face à un sombre complot.

Aucune date ou fenêtre de sortie n’a été précisée pour la saison 4 ou même le film Moi, quand je me réincarne en Slime. Mais en se fiant aux précédents délais de production de l’anime, il faudra plutôt s’attendre à une diffusion pour la fin de l’année 2025, voire courant 2026.

Pour passer le temps avant de retrouver Limule et compagnie, vous pouvez jeter un coup d’œil au programme des animes de l’automne 2024.