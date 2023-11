Mikasa se marie-t-elle après le final de L’Attaque des Titans ?

La douce romance d’enfance de L’Attaque des Titans n’a pas eu droit à sa fin heureuse. Mais alors, qu’est-il advenu de Mikasa après la disparition d’Eren ?

Le manga L’Attaque des Titans avait déjà révélé en 2021 qu’Eren mourrait des mains de son amie d’enfance Mikasa, mais cela n’a vraiment frappé les esprits que lorsque MAPPA a animé la séquence de sa mort dans le final de l’anime.

Les fans souhaitaient que l’anime se termine différemment, si possible par une fin plus heureuse, où l’on pourrait voir Eren et Mikasa vivre leur moment de bonheur éternel. Mais rien à faire, l’auteur voulait la mort d’Eren. Le grand terrassement ne pouvait être évité, tout comme la mort de 80% de l’humanité. Une seule personne pouvait l’arrêter dans cette folie meurtrière : la femme qu’il aimait.

Qu’arrive-t-il à Mikasa après la mort d’Eren ? Plusieurs théories ont commencé à circuler après la diffusion de l’épisode final de L’Attaque des Titans, et on en a retenu quelques-unes.

Mikasa s’est-elle mariée après la mort d’Eren dans L’Attaque des Titans ?

crunchyroll

La réponse à cette question est incertaine car rien n’a été vraiment confirmé dans le manga. Mikasa a été vue en train de visiter la tombe d’Eren avec un homme et un enfant, ce qui laisse entendre qu’elle a effectivement épousé quelqu’un. Cependant, personne ne sait avec certitude qui est cette personne.

“Merci MAPPA pour avoir fait en sorte que Mikasa et Jean se marient et s’aiment jusqu’à un âge avancé, l’amour trouve son chemin, ils le méritent.“

Plusieurs fans supposent que l’homme avec qui Mikasa est vue n’est autre que Jean, puisqu’il est tombé sous son charme la première fois qu’il l’a vue, dès la saison 1. Vu de dos dans le manga comme dans l’anime, la silhouette, la coupe de cheveux, tout semble rapporter l’homme à Jean.

“Les gens essaient de dire que c’est Armin, mais Mikasa est plus grande que lui d’au moins 10 centimètres, impossible que ce soit lui. C’est littéralement Jean. Qui d’autre Mikasa pourrait-elle épouser ? De plus, l’éditeur d’Isayama a déjà dit que Jean aurait ses chances avec Mikasa après la mort d’Eren. C’est LUI. Pourquoi les gens veulent-ils tant nier l’évidence ?”

Mais d’autres publications sur les réseaux sociaux suggèrent qu’au contraire, il s’agirait plutôt d’Armin, plus proche des deux amants de L’Attaque des Titans. Mais à en juger par l’apparence et sa taille, la théorie paraît peu probable. Sans compter qu’Armin s’était rapproché plutôt d’Annie, qu’il avait abreuvé de longs monologues à l’époque où la soldate était figée dans son cristal. Une chose est certaine en tout cas : le dernier plan sur les mains de la Mikasa âgée dévoile bien une alliance.