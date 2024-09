Mihawk est l’un des plus puissants persos de One Piece, mais il lui manque ce pouvoir crucial

Il y a plusieurs épéistes puissants dans One Piece, mais seul Mihawk détient le titre de « plus grand escrimeur du monde ». Cependant, il semble qu’il lui manque un pouvoir crucial pour figurer dans le top des personnages du manga.

Le système de pouvoir dans One Piece repose principalement sur les fameux Fruits du Démon, mais aussi sur le Haki (aussi connu sous le nom de Fluide). Alors que de nombreux personnages comme Luffy et les Amiraux perfectionnent leurs capacités liées aux Fruits du Démon en même temps que le Haki, des épéistes comme Shanks et Mihawk se concentrent davantage sur l’amélioration de toutes les formes de Haki.

Dans le manga d’Eiichiro Oda, Dracule Mihawk détient le titre du plus grand épéiste du monde. Cependant, l’étendue réelle de ses pouvoirs reste encore inconnue. Les systèmes de pouvoir, les personnages et leurs relations sont souvent difficiles à suivre, et c’est pourquoi les Vivre Cards sont particulièrement utiles et attendues, car elles font office de pages d’information dans les databooks de One Piece.

Bien que les cartes soient initialement en japonais, Pew, un compte populaire sur X/Twitter dédié à One Piece, a partagé les informations en anglais. Dans la carte de Mihawk, il n’y a actuellement aucune mention de lui utilisant le Haki des Rois, bien que la plupart des personnages les plus puissants possèdent cette capacité.

“Vivre Cards : Dracule Mihawk

Navire affilié : Big Top Blaster

Anniversaire : 9 mars

Taille : 1,98 m.

Plat préféré : Vin rouge

Pire plat : Nabe

Hobbies : Travail agricole décontracté, collection de vins

Animal : Faucon

Épithète : “Œil de Faucon”, “le chasseur de soldats”, “le plus grand escrimeur du monde”

Ancien membre des Shichibukai (ou les 7 Grands Corsaires en VF)

Utilisateur du Haki de l’Armement et du Haki de l’Observation

Prime de Mihawk : 3.590.000.000 de berry”

Les fans sont divisés à ce sujet. Certains pensent que toutes les informations importantes ne sont pas révélées dans les Vivre Cards, tandis que d’autres estiment que nous avons là la confirmation que Mihawk n’est pas un personnage de premier plan.

Comme l’a partagé un fan sur X/Twitter : « Je parie qu’ils ne vont pas révéler qu’il a le Haki des Rois avant un moment. Je doute fortement qu’il se battait à égalité avec Shanks sans ça. »

« Les Vivre Cards de Zoro et Garp ne confirment pas le Haki des Rois, même si on sait que les deux l’ont. Rien à voir ici », a écrit un autre, faisant ainsi référence à la Vivre Card de Zoro, qui teasait tout de même une potentielle manifestation du Haki des Rois à l’avenir.

« C’est lui qui est censé être meilleur que Shanks ? Sans le Haki des Rois ? », a déclaré un dernier en plaisantant.

