Les 9 meilleurs animes à voir en attendant le retour de One Piece

Mauvaise nouvelle : l’anime One Piece fait une pause de plusieurs mois, retardant la sortie de l’épisode 1123 jusqu’à avril 2025. Mais pas de panique : il reste d’autres animes à regarder en attendant le retour des Chapeaux de Paille !

On entre dans une sombre époque pour les fans d’anime shonen, alors que l’un des piliers de l’animation entre en hibernation pour de longs mois. Difficile de trouver comment occuper ses week-ends alors que Luffy, Nami, Zoro, Sanji et le reste de la clique des Chapeaux de Paille ont disparu des radars. Et pourtant, il reste encore de nombreuses séries à voir pour passer le temps avant le retour de One Piece et son arc Egghead !

Si certains spectateurs se dédient corps et âme aux pirates créés par Eiichiro Oda et animés par la Toei animation, la pause peut être une opportunité parfaite pour aller voguer vers de nouveaux horizons et découvrir des récits tout aussi passionnants, sans perdre tout ce qui fait le sel des aventures du futur roi des pirates. Histoire de passer le temps avant le printemps 2025, on vous propose une liste des meilleurs animes pour attendre l’épisode 1123 de One Piece.

One Punch Man (2015 – présent)

Si vous êtes fan de l’humour déjanté et de l’énergie décalée de One Piece, vous devriez clairement jeter un coup d’œil à One Punch Man.

madhouse studio

Comme le titre l’indique, le héros de la série, Saitama, a la capacité de mettre un terme à ses combats d’un seul coup de poing. Le problème, c’est qu’une telle facilité à terminer ses adversaire provoque chez le justicier en herbe un profond ennui, alors qu’il est en constante recherche de sensations et d’épique dans ses affrontements.

Comme One Piece, la légèreté de One Punch Man rend l’histoire très agréable à regarder, et l’anime est loin de se prendre trop au sérieux, préférant privilégier l’humour sans sacrifier l’action pour autant. Car si Saitama ne parvient pas à prendre les combats au premier degré, ses compagnons n’ont pas ce luxe, et leurs batailles sont toujours magnifiquement chorégraphiées et superbement animées.

Fairy Tail (2010–2019)

Un des plus grands atouts de One Piece est son casting aussi vaste que varié, un détail qu’on retrouve également du côté de Fairy Tail.

hiro mashima, atsuo ueda, kodansha/fairy tail 100 years quest committee, tv tokyo

Chaque arc est en effet l’occasion de rencontrer une nouvelle espèce ou de nouveaux pirates d’Eiichiro Oda, entre Hommes-Poissons et géants, et il en va de même du côté des mages inventés par Hiro Mashima.

La sensation de voyager et de découvrir de nouveaux horizons n’en est que plus grande à chaque nouvelle saison, et Fairy Tail parvient à captiver ses spectateurs en leur donnant l’impression de partir à l’aventure à travers Fiore aux côtés de Natsu, Happy et Lucy.

Si la série principale est terminée, l’anime ne se repose pas pour autant sur ses lauriers : les mages se sont embarqués dans Fairy Tail 100 Years Quest, avec une quête considérée comme impossible à achever. Avis aux amateurs de bagarre : les épisodes n’hésitent pas à offrir de nombreux combats, entre deux révélations passionnantes.

L’Attaque des Titans (2012-2023)

Sur le papier, L’Attaque des Titans s’éloigne drastiquement de One Piece, mais on peut pourtant trouver des points communs solides entre les deux animes.

Crunchyroll

Si One Piece est exubérant et un peu barré, L’Attaque des Titans pourrait passer pour son opposé, s’inscrivant dans un univers sombre et tragique, ne faisant pas l’économie du gore lorsque les personnages auxquels le spectateur s’est attaché se font bouloter.

Et pourtant, One Piece peut parfois offrir autant de profondeur et de scènes terribles que L’Attaque des Titans. Et si vous avez frissonné devant la Bataille de Marineford et que vous aimez les scènes bien épiques dans lesquelles Luffy dévoile tout son potentiel, les épisodes sur Eren, Mikasa, Armin ou encore Livaï sont faits pour vous.

Dragon Ball Daima (2024)

En réalité, n’importe quel anime Dragon Ball convient pour cette liste, une grande partie de One Piece s’inspirant du chef-d’œuvre d’Akira Toriyama. Mais Daima étant le plus récent, il semblait plus juste de le présenter en priorité.

BIRD STUDIO / SHUEISHA / TOEI ANIMATION

La série est non seulement nouvelle, mais elle est également la dernière œuvre sur laquelle le mangaka a travaillé, supervisant le design des personnages, leur évolution et la narration. Sans oublier qu’on peut retrouver des liens thématiques entre la dernière aventure de Goku et One Piece.

Car Daima explore un territoire encore jamais vu, le Royaume des Démons, un lieu différent de tout ce qui a pu être vu jusqu’à présent dans Dragon Ball. À la manière des Chapeaux de Paille qui se lancent à l’assaut de terres nouvelles, les héros de Dragon Ball Daima doivent faire équipe et se serrer les coudes pour explorer et franchir les obstacles à venir. Et si One Piece ne vous intéresse que pour ses combats, vous ne serez pas déçu devant la série.

Bleach (2004 – présent)

One Piece excelle dans l’utilisation des pouvoirs uniques des utilisateurs de fruits du démon, et il est aisé de faire des parallèles avec Bleach et ses différents Shikai et Bankai.

tite kubo/shueisha, studio Pierrot

Si la chorégraphie des combats de Bleach n’est pas toujours au même niveau que celle de One Piece, la mise en scène reste puissante et permet chaque fois d’introduire avec beaucoup d’emphase chaque nouvelle attaque ou évolution des nombreux personnages qui animent les différents mondes, de la Soul Society au Hueco Mundo.

L’anime en est actuellement à son dernier arc, Thousand-Year Blood War, décliné en quatre saisons : la saison 3 a repris à l’automne 2024 et envoie déjà du lourd, entraînant toujours plus ses héros vers un final qui ne fera pas dans la dentelle. Un incontournable que la pause de One Piece permet de rattraper.

Naruto (2002–2017)

Naruto et One Piece ont longtemps entretenu une certaine rivalité, les deux séries s’appuyant sur de nombreux points communs propres au genre shonen.

masashi kishimoto/shueisha, studio pierrot

Si l’un parle de pirates, l’autre s’intéresse aux ninjas, mais les personnages des deux séries n’ont rien à s’envier. Les thèmes et les idées sont très similaires, et la caractérisation des personnages aussi : des héros souvent un peu simplets et surtout très bruyants, mais qui sont capables de se reprendre lorsqu’il est question de passer aux choses sérieuses. À ce genre de ressemblances vient s’ajouter une grande quête de fond : Luffy compte bien devenir le roi des pirates, tandis que Naruto sait qu’il sera un jour Hokage.

Et si votre truc c’est plutôt la baston, Naruto a tout ce qu’il faut pour tenir en haleine ses spectateurs, offrant là encore un florilège de techniques variées et originales selon les différents ninjas qui se lancent dans la bataille.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood (2009–2010)

Comme One Piece est un pilier du shonen, Fullmetal Alchemist: Brotherhood est considéré comme une référence dans l’animation japonaise.

Hiromu Arakawa/Square Enix, Bones

Sortie après la première série Fullmetal Alchemist, Brotherhood a offert un condensé dépouillé de tout fillers inutiles et coquilles pour se concentrer sur l’intrigue brillante des mangas d’Hiromu Arakawa. Pas de fruits du démon ici, mais une alchimie qui ne pardonne pas à ceux qui commettent l’erreur de la sous-estimer ou de vouloir se l’approprier sans prendre de précaution.

Les techniques des personnages dépendent de leur imagination et de leur capacité à tirer profit des limites posées par la discipline, et les scènes de combat viennent ajouter du piment à une histoire déjà riche en émotions, sans oublier une musique qui passe désormais pour un classique dans le monde des animes.

My Hero Academia (2016 – présent)

One Piece a ses fruits du démon, My Hero Academia s’appuie sur ses Alters, et les pouvoirs se ressemblent énormément.

K. HORIKOSHI/SHUEISHA/CRUNCHYROLL

D’abord parce que les héros professionnels doivent souvent composer avec des aptitudes qui ne sont jamais banales et peuvent même s’avérer handicapantes, mais parviennent toujours à en contourner les effets indésirables grâce à leur ingéniosité. On obtient alors des personnages aux techniques uniques, à l’image des fruits du démon de One Piece.

Mais les animes se ressemblent aussi pour leurs personnages, du côté des protagonistes comme des antagonistes. L’humour de My Hero Academia vient également parfaire le tableau, lorsque la série de Bones adaptant le manga de Kōhei Horikoshi n’est pas occupé à lâcher de véritables bombes d’animation lors de scènes plus spectaculaires.

One Piece (1999 – présent)

Vous ne rêvez pas : on vous conseille en effet de regarder One Piece durant l’absence de One Piece. Car la série propose en réalité une nouvelle version d’un de ses arcs les plus iconiques, à savoir celui des Hommes Poissons.

Eiichiro Oda/Shueisha, Toei animation

En effet, le studio Toei Animation ne délaisse pas totalement les fans de Luffy et compagnie durant l’interruption d’Egghead. Les spectateurs ont ainsi droit à des épisodes retravaillés tant sur le plan esthétique que technique ou narratif, se concentrant sur le récit autour de la princesse Shirahoshi et son royaume sous-marin. Et le choix de l’arc n’est pas anodin : en plus d’être très apprécié, il permet de découvrir des personnages qui auront de l’importance durant la saga finale, comme la princesse sirène. C’est également l’arc qui aura marqué la fin de l’ellipse de One Piece, alors que l’équipage se réunissait enfin après avoir été séparé.

Toei Animation a ainsi promis de condenser les 58 épisodes de l’arc des Hommes Poissons en 21 épisodes, mais aussi d’améliorer le son et de reprendre l’image et les designs. Pour ceux qui auraient besoin d’un rappel, l’occasion sera parfaite pour retrouver une intrigue aussi palpitante qu’émouvante – et qui promet une qualité dingue.

Et si aucune de ces séries ne vous tentent, vous pouvez également jeter un coup d’œil au planning bien rempli des animes d’automne 2024, ou à celui de l’hiver 2025.