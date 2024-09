Les 10 meilleurs animes à voir absolument en automne 2024

L’année 2024 a déjà été riche en séries, mais la saison automne promet déjà de tout balayer avec un programme d’enfer : on vous présente les 10 animes à ne surtout pas rater pour la nouvelle saison.

Les spectateurs ont été gâtés cette année, entre l’arrivée de nouveautés marquantes telles que Solo Leveling ou Kaiju No. 8, mais aussi grâce au retour de séries particulièrement appréciées : Demon Slayer a frappé fort avec une saison introduisant le final qui débarquera sous forme d’une trilogie de films, tandis que My Hero Academia a entamé sa bataille finale haletante entre héros et vilains.

Mais l’année est loin d’être finie, et d’autres œuvres se préparent à faire une rentrée des classes en force. La période sera certainement la plus chargée, mais histoire de ne pas rater les sorties les plus importantes, on a dressé une liste des nouveautés à voir absolument : entre nouvelles saisons de séries populaires et créations inédites, voici les 10 meilleurs animes de l’automne 2024.

10 – DanMachi Saison 5

Fujino Omori, Suzuhito Yasuda/SB Creative, JC Staff

Dernier membre de la famille protégée par la déesse Hestia, Bell Cranel a décidé de se lancer à l’assaut du donjon de la cité-Labyrinthe d’Orario, espérant y trouver la gloire, la fortune, et briller auprès des demoiselles en détresse. C’est là-bas qu’il fait la rencontre d’Aiz Wallenstein, qui n’a clairement pas besoin d’être sauvée.

La saison 5 abordera l’arc Houjou no Megami-hen, ou la déesse de la fertilité : le héros sera invité à un festival par Syr Flova, et autant dire que les festivités ne seront pas de tout repos.

Date de sortie : 4 octobre 2024

9 – Kenshin le Vagabond Saison 2

crunchyroll

Un vagabond erre dans la ville basse de Tokyo en 1878 quand il est interpellé par Kaoru, maîtresse d’un dojo : la jeune fille le confond avec un tueur qui sévit en ville depuis trop longtemps. Le duo va alors s’associer, à leurs risques et périls.

La saison 2 adaptera l’arc Kyoto, dans lequel Himura Kenshin devra se surpasser pour tenter d’arrêter Makoto Shishio, qui compte régner par la force. Acculé, le héros devra reprendre l’entraînement pour espérer l’emporter face à son redoutable ennemi.

Date de sortie : octobre 2024

8 – Re:Zero Saison 3

White Fox

Après leur victoire contre le Grand Laphydre, Subaru et ses amis pensaient pouvoir retrouver un rythme de vie plus tranquille – malgré des journées bien remplies pour le héros devenu chevalier servant d’Emilia. Mais c’était sans compter sur l’arrivée du culte des sorcières.

La saison 3 a été annoncée comme la plus sombre pour l’anime Re:Zero, et aura pour l’occasion droit à un premier épisode long de 90 minutes.

Date de sortie : 2 octobre 2024

7 – Shangri-La Frontier Saison 2

katarina, ryosuke fuji, kodansha/”shangri-la frontier” production committee

Sunraku, l’aventurier à tête d’oiseau, va devoir affronter Lycaon dans une nouvelle saison qui s’annonce toujours plus périlleuse. Mais cette fois-ci, il ne se frottera pas à son pire ennemi sans une bonne préparation. Sans compter qu’il n’ira pas les mains vides : après sa victoire contre Wethermon, Le Gardien du Tombeau, le héros s’est trouvé un atout bien utile.

Date de sortie : 13 octobre 2024

6 – After-School Hanako-kun Saison 2

aidarlo/square enix

Il y a des légendes urbaines dans tous les coins d’une ville, mais les établissements scolaires sont les plus indiqués pour rencontrer les mystères locaux : on peut ainsi compter sur Hanako, une entité que l’on peut invoquer pour réaliser un souhait. De quoi titiller Nene Yashiro, une jeune fille adorant tout ce qui touche à l’occulte.

Après une première saison passionnante, After-School Hanako-kun revient dans une saison 2. Cette fois encore, l’anime proposera un nombre limité de quatre épisodes pour dévoiler le quotidien d’un duo hors du commun.

Date de sortie : 7 octobre 2024

5 – Bleach Thousand-Year Blood War Partie 3

tite kubo/shueisha, studio Pierrot

La guerre sanglante opposant les Quincy à la Soul Society est loin d’être finie : les adversaires vont reprendre les armes pour se battre une nouvelle fois dans la troisième partie de Bleach Thousand-Year Blood War. En tout, quatre parties sont attendues. Ce nouveau chapitre sera donc l’avant-dernier avant la fin de l’anime chez le studio Pierrot.

Date de sortie : octobre 2024

4 – Blue Lock Saison 2

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura/kodansha, 8-bit

L’avenir du projet Blue Lock va bientôt se jouer directement sur le terrain : les candidats vont devoir faire leurs preuves face à l’équipe du Japon des moins de 20 ans, et tout dépendra de leurs résultats face au ballon rond.

Après le film reprenant le spin-off Nagi sorti cet été au cinéma, l’anime va reprendre dans une nouvelle saison. Les spectateurs qui auraient manqué les séances sur grand écran peuvent souffler : il n’est pas nécessaire d’avoir vu le long-métrage pour reprendre la série, qui enchaînera directement après la fin de la saison 1.

Date de sortie : 5 octobre 2024

3 – Ranma 1/2

rumiko takahashi/shôgakuka, Mappa

C’est dans le but de renforcer leurs écoles d’arts martiaux que Ranma et Akane sont censés se marier. Sauf qu’il y a un problème : au contact de l’eau, le jeune Ranma se transforme en fille. Difficile à expliquer à sa fiancée, entre quiproquos et coups de théâtre…

C’est un classique de l’animation et du manga qui va avoir droit à un lifting cet automne : le studio MAPPA (L’Attaque des Titans) se charge en effet du remake de Ranma 1/2, qui sera disponible sur Netflix.

Date de sortie : 5 octobre 2024

2 – Uzumaki

junji ito/shogakukan, adult swim

Une ville entière se prend de fascination pour les spirales, et le monde commence à se distordre. Kirie Goshima et Shuichi Saito veulent fuir Kuouzu-cho, mais peut-on seulement sortir de ces circonvolutions infernales ?

C’est le studio Production IG qui propose cette adaptation du manga Spirale de Junji Ito, maître de l’horreur et du fantastique. Choix assez inhabituel, la série comptera seulement quatre épisodes de 30 minutes.

Date de sortie : 29 septembre 2024

1 – Dandadan

yukinobu tatsu/shueisha, science saru

Croire aux aliens ? Momo se moque pas mal des soi-disant petits hommes verts, mais reste persuadée que les yokai existent bien, eux. Okarun en revanche estime que les OVNI sont bien réels, contrairement à ces fables absurdes sur les fantômes. C’est en voulant prouver à l’autre qu’ils ont raison que nos deux héros vont se retrouver plongés dans des situations peu enviables, mais bien barrées.

C’est à Science Saru (Devilman Crybaby, Scott Pilgrim prend son envol) qu’on doit ce nouvel anime, reprenant le manga aussi zinzin qu’émouvant de Yukinobu Tatsu. Après la sortie au cinéma des trois premiers épisodes les 7 et 8 septembre, la série sortira ensuite sur ADN, Crunchyroll et Netflix.

Date de sortie : 3 octobre 2024

Outre les animes, on retrouvera également la saison 2 d’Arcane en novembre 2024, ou encore la nouvelle série Tomb Raider : La légende de Lara Croft le 10 octobre sur Netflix. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez également aller voir la liste de tous les animes de la saison, ou encore aller jeter un coup d’œil aux séries qui sortent ce mois-ci en streaming.