Les 10 meilleurs animes de l’hiver 2025 à ne pas manquer

La saison d’hiver se profile déjà et certains animes donnent très envie : pour vous y retrouver, on vous présente les 10 animes à voir absolument pour ce début d’année 2025.

Après une saison d’automne 2024 aussi exceptionnelle, celle de l’hiver 2025 aura tout intérêt à proposer d’excellentes choses pour ne pas décevoir les spectateurs. Et ça tombe bien, la plupart des prochaines entrées sont déjà annoncées et certaines se dégagent nettement du planning, promettant des histoires particulièrement intéressantes.

L’article continue après la publicité

Entre le retour de Solo Leveling ou encore l’arrivée de nouveautés prometteuses comme Sakamoto Days, il est déjà tout à fait possible de savoir ce qui passionnera le plus le public des séries d’animation. Et histoire de vous aider à vous y retrouver dans le flot des nouveaux épisodes, on vous propose nos recommandations pour la saison d’hiver 2025.

L’article continue après la publicité

Link Click: Bridon Arc

Studio LAN

Après deux saisons réussies, l’anime Link Click revient sur nos petits écrans. La série du studio LAN va à nouveau s’intéresser à Lu Guang et Cheng Xiaoshi, pour le plus grand plaisir des fans.

L’article continue après la publicité

Le résumé de Crunchyroll : “Pour sauver Cheng Xiaoshi, Lu Guang retourne au point de départ, retraçant le chemin du destin. Cependant, une photo contenant des indices sur les parents de Cheng Xiaoshi apparaît dans le “Time Photo Studio”. Pour découvrir la vérité, Lu Guang se rend à Bridon. Il croise de nombreuses personnes comme le top model Xia Fei, le chef excentrique de Chinatown, Vein et même Liu Xiao qui apparaît mystérieusement. Mais pourra-t-il trouver des réponses ?“

Toilet-bound Hanako-kun Saison 2

AidaIro/Square Enix, Lerche

Après les épisodes du spin-off After-School Hanako-kun sortis en 2024, les esprits reviennent dans une saison 2 qui promet de nouveaux mystères à élucider, dans une ambiance toujours aussi drôle.

L’article continue après la publicité

En rapport: 5 nouveaux animes à regarder en février 2024

L’article continue après la publicité

Le résumé de Crunchyroll : “Une rumeur étrange circule dans toutes les écoles du Japon. Dans le vieux bâtiment, une certaine dame prénommée Hanako se trouverait dans la troisième cabine des toilettes des filles du troisième étage. Ceux qui l’invoquent verraient un de leurs souhaits se réaliser. À l’école Kamome, Hanako n’est pas le seul mystère local. Il y a aussi Nene Yashiro, une jeune fille fan de superstitions et d’affaires occultes. Découvrez les coulisses de cet établissement où d’étranges phénomènes se produisent après les cours…“

Honey Lemon Soda

Mayu Murata/Shueisha, J.C. Staff

Les romances auront aussi un rôle important au sein du calendrier de l’hiver 2025, et Honey Lemon Soda est clairement l’une des plus attendues par les spectateurs. Adapté du manga de Mayu Murata, l’anime est géré par l’excellent studio J.C.STAFF : autant dire qu’on s’attend à de jolies choses.

L’article continue après la publicité

Le résumé de Crunchyroll : “Timide et surnommée « la pierre » au collège, Uka cherche à prendre un nouveau départ lorsqu’elle entre au lycée Hachimitsu, réputé pour sa liberté accordée aux élèves. Elle retrouve pourtant un ancien camarade, Kai, un garçon cool et populaire aux cheveux couleur citron. Malgré sa popularité, Kai prend étonnamment Uka sous son aile, l’aidant à sortir de sa coquille et à se rapprocher des autres…“

L’article continue après la publicité

SK8 Extra Part

Bones

Avant la saison 2, l’anime SK8 the Infinity proposera un épisode spécial qui sortira en salles le 24 janvier 2025.

L’article continue après la publicité

Si la France doit encore attendre avant de savoir si son public aura droit lui aussi à l’arrivée d’Extra Part, on sait en tout cas qu’il sera ensuite disponible en VOD dès le 19 mars.

The Rose of Versailles

Riyoko Ikeda/Shueisha, MAPPA

La Rose de Versailles rejoint le programme des animes d’hiver en se déclinant cette fois sous forme de film, attendu au cinéma pour le 31 janvier 2025 au Japon.

Encore une fois, le public français attend une date dans les salles de l’Hexagone ou en streaming, mais les chances sont bonnes pour qu’on ait droit à cette nouvelle itération de la série plus connue sous le nom de Lady Oscar. La dernière fille de la famille Jarjayes, élevée comme un homme, va ainsi à nouveau se retrouver au service de la dauphine Marie-Antoinette qu’elle protégera tout en préservant son propre secret.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

My Happy Marriage Saison 2

Netflix

Après une première saison touchante, l’anime de Kinema Citrus qui adapte le manga d’Akumi Agitogi et Tsukiho Tsukioka revient dans un second chapitre, prévu pour janvier 2025 sur Netflix.

Le résumé de Netflix : “Pour sa famille, Miyo est une bonne à rien. Mais entourée de son puissant futur mari, sa véritable personnalité et ses pouvoirs enfouis se manifestent peu à peu.“

ZENSHU

Mitsue Yamazaki, Kimiko Ueno/MAPPA

Le studio MAPPA va présenter son nouvel anime, après avoir sorti d’excellentes séries comme Jujutsu Kaisen ou le remake récent de Ranma ½. Ce sera cette fois une histoire originale créée par le studio, collaborant avec Mitsue Yamasaki (Ranma ½) et Kimiko Ueno (Astro Note).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le résumé de Crunchyroll : “Natsuko Hirose a commencé sa carrière en tant qu’animatrice après avoir obtenu son baccalauréat. Faisant ses débuts en tant que réalisatrice, son talent s’est rapidement épanoui. Son premier anime a connu un énorme succès, déclenchant un phénomène social et lui valant la reconnaissance qu’elle méritait comme réalisatrice de génie en devenir. Son prochain projet est une comédie romantique sur le premier amour, mais n’ayant jamais été amoureuse, Natsuko peine à comprendre le concept du premier amour et n’arrive pas à créer l’histoire, ce qui arrête la production du film.“

Solo Leveling Saison 2 -Arise from the Shadow-

solo leveling animation partners

Après les premiers épisodes adaptant le webtoon éponyme, la série Solo Leveling a droit à une saison 2 qui s’annonce encore plus épique que la précédente. Le studio A-1 Pictures reprend les rênes pour l’animation, sous l’égide de Crunchyroll.

L’article continue après la publicité

Le résumé de Crunchyroll : “Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ! Mais ce dicton ne s’applique pas au chasseur le plus faible de toute l’humanité, Jinwoo Sung. Après avoir été mortellement blessé lorsqu’il est tombé par hasard sur un double donjon caché, Jinwoo est miraculeusement rescapé. Au bord de la mort, il entrevoit une quête et saisit une opportunité qui lui permet dès lors de gagner en puissance très rapidement. À présent, il souhaite découvrir les secrets de ses pouvoirs et du donjon qui les a engendrés.“

L’article continue après la publicité

Sakamoto Days

suzuki yuto/shueisha

Il s’agit de l’un des mangas shonen les plus appréciés de la dernière décennie, et il aura enfin droit à une adaptation en anime. C’est au studio TMS Entertainment (Hanma Baki, Dr Stone: New World) qu’on devra cette série reprenant l’œuvre de Suzuki Yuto.

L’article continue après la publicité

Le résumé de Netflix : “L’ex-tueur légendaire Taro Sakamoto fait équipe avec ses compagnons contre la menace grandissante des assassins pour assurer une vie tranquille à sa chère famille. Sakamoto et sa bande se déchaînent lors de combats délirants et spectaculaires qui ont su captiver le public aux quatre coins du globe. Dans un monde envahi de mercenaires venus notamment des forces spéciales de l’Ordre de l’Association japonaise des assassins, où rôde également un individu mystérieux appelé X (alias Slur) qui s’attaque aux tueurs à gages, que signifie réellement être fort pour Sakamoto ?“

Les Carnets de l’Apothicaire Saison 2

Natsu Hyūga, Nekokurage/Toho, OLM

L’excellente adaptation par le studio OLM du light novel de Natsu Hyūga et Touko Shino revient avec une saison 2, pour de nouvelles intrigues au cœur de la Cour dans Les Carnets de l’Apothicaire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le résumé de Crunchyroll : “Formée dès son plus jeune âge par son père apothicaire, Mao Mao est un jour vendue comme servante au palais de l’empereur. Prisonnière dans les arcanes du pouvoir, elle attire l’attention de Jinshi, un séduisant haut fonctionnaire qui la promeut lorsqu’il découvre son talent pour confectionner des potions. Désormais goûteuse, Mao Mao met ses connaissances au service des gens du palais pour les soigner, mais aussi pour déjouer les mystères et les complots qui se trament…“

Et si toutes ces séries ne vous suffisent pas, vous pouvez toujours consulter le programme plus complet de sortie des animes de l’hiver 2025.