5 mangas incroyables capables de remplacer Jujutsu Kaisen après sa fin

Jujutsu Kaisen arrive à sa conclusion, et les lecteurs peuvent se demander quoi lire après le dernier chapitre : voici cinq suggestions de mangas aussi incroyables que celui de Gege Akutami.

Manga mêlant arts martiaux et fantasy, Jujutsu Kaisen a très vite conquis le cœur de ses lecteurs en s’inscrivant dans une nouvelle génération de shonen. L’histoire de Yuji, contraint de devenir exorciste après être devenu le réceptacle du terrible Sukuna, a en effet captivé sur plus de deux cents chapitres des fans toujours présents au rendez-vous chaque semaine. Sauf que les aventures des exorcistes et fléaux touchent à leur terme avec la Bataille de Shinjuku.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le manga va donc rejoindre les séries terminées, à l’image de My Hero Academia qui a lui aussi tiré sa révérence en août 2024 dans un épisode final poignant. Et déjà, les lecteurs les plus assidus s’inquiètent, se demandant à quoi ressemblera leur vie sans les tueries perpétrées par Sukuna ou les machinations des exorcistes. Heureusement, Jujutsu Kaisen n’est pas le seul excellent manga qui mérite d’être mis en lumière : on vous présente cinq autres titres excellents de la nouvelle génération de shonen, moins connus mais eux aussi très prometteurs.

L’article continue après la publicité

1 – Kagurabachi

Kagurabachi est un manga shonen d’arts martiaux, au même titre que Jujutsu Kaisen. On y suit Chihiro Rokuhira, qui aspire à devenir un forgeron aussi célèbre que son père.

L’article continue après la publicité

takeru hokazono/shueisha

Mais forcément, la vie insouciante avec ledit père – un peu barré – ne dure pas : une tragédie frappe. Après avoir été témoin du meurtre de son paternel, Chihiro s’empare d’un sabre et jure de le venger. Ainsi commence une véritable épopée vengeresse.

L’article continue après la publicité

Le manga de Takeru Hokazono compte actuellement 45 chapitres, son deuxième arc s’étant conclu dans le 44e.

2 – Sakamoto Days

Sakamoto Days s’intéresse à Taro Sakamoto, autrefois considéré comme le plus grand tueur à gages de tous les temps. Mais ça, c’était jusqu’à ce qu’il tombe amoureux d’une femme et abandonne son travail meurtrier.

L’article continue après la publicité

suzuki yuto/shueisha

Cinq ans plus tard, Taro s’est parfaitement adapté à sa petite vie tranquille, entouré de sa femme et sa fille. Sauf que son passé revient le hanter, l’obligeant à sortir une nouvelle fois le pistoler pour protéger ses proches.

L’article continue après la publicité

Sakamoto Days est écrit et dessiné par Suzuki Yuto. Le manga compte actuellement plus de 170 chapitres et en est à son neuvième arc narratif. Il sera également bientôt adapté en anime, les premiers épisodes étant attendus pour janvier 2025.

3 – Dandadan

Dandadan, c’est l’histoire de deux hurluberlus, Momo Ayase et Okarun, qui aiment chacun à leur manière l’occulte. Alors que Momo croit dur comme fer aux fantômes, Okarun se moque pas mal des spectres et est persuadé que ce sont les petits hommes verts qui existent.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

yukinobu tatsu/shueisha/crunchyroll

Après une dispute portant sur la légitimité des croyances de l’autre, les deux jeunes gens se mettent au défit d’aller vérifier les dires de la partie adverse. Ils regrettent bien vite leur décision : Momo se fait enlever par des aliens, et Okarun est maudit par l’esprit d’une grand-mère aux idées obscènes.

L’histoire farfelue de Dandadan est chaotique, mais aussi bourrée d’action, touchante et hilarante malgré des moments sérieux toujours bien amenés. Le manga de Yukinobu Tatsu en est actuellement à son neuvième arc, pour plus de 160 chapitres. La bonne nouvelle, c’est que le récit sera aussi très bientôt adapté en anime, et disponible dès octobre 2024 à la fois sur ADN, Crunchyroll et Netflix.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

4 – Gokurakugai

Le district populaire de Gokurakugai recèle de nombreux secrets, mais Taro et Alma n’ont pas peur de se risquer dans ses parties les plus obscures pour mener à bien leurs missions.

yuto sano/shueisha

Le duo accepte toutes sortes de requêtes pour dépanner, qu’il s’agisse de rechercher des personnes disparues, enquêter sur des cadavres d’animaux difformes… et composer avec des esprits vivant dans l’ombre du quartier sans foi ni loi.

L’article continue après la publicité

Gokurakugai est un manga très récent : l’histoire signée Yuto Sano n’en est qu’à 19 chapitres à la rédaction de cet article (pour une publication mensuelle), mais a déjà tout ce qu’il faut pour entrer dans la cour des grands.

L’article continue après la publicité

5 – Wild Strawberry

Wild Strawberry s’inscrit dans un Tokyo alternatif, dans lequel les plantes ont évolué d’une étrange manière et peuvent désormais se transformer en horribles monstres mangeurs d’humains.

L’article continue après la publicité

yonemoto ire/shueisha

Perdus dans cette ville devenue le terrain de chasse d’une végétation bien énervée, Kingo et Kayano peinent à joindre les deux bouts. Sauf que le frère et la sœur ont leur propre secret : Kayano est en réalité l’hôte d’une plante parasite, ce qui ne plaît pas aux autorités lorsqu’elles le découvrent. Autant dire que ça part vite en vrille pour le duo.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le manga de Yonemoto Ire dépassera bientôt les 30 chapitres. À noter toutefois que sa publication adopte un rythme bi-mensuel.

Tous ces mangas sont disponibles sur Manga Plus. Et si votre truc c’est plutôt les séries, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des animes de la saison.