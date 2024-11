Le manga Oshi no Ko se fait déjà tacler pour sa “fin pourrie”

C’est bientôt l’heure du baisser de rideau pour les personnages du manga Oshi no Ko, mais les fans n’ont pas attendu pour se plaindre de la conclusion, jugée ratée.

Le manga Oshi no Ko est amené à se conclure dans le chapitre 166, rejoignant le club des séries ayant récemment tiré leur révérence, à l’image de My Hero Academia cet été ou Jujutsu Kaisen au début de l’automne. Et comme avec les exorcistes de Gege Akutami, le public se montre déjà sans pitié pour la fin de la création d’Aka Akasaka (histoire) et Mengo Yokoyari (dessin).

Les derniers chapitres ont déjà été éprouvants pour les lecteurs, alors qu’un protagoniste passait l’arme à gauche en se faisant poignarder, laissant seuls sa famille et ses amis. Dévastées, Kana et Ruby peinent à se relever de la nouvelle, et le chapitre 166 devrait dévoiler les conséquences du drame, à en croire les récents spoilers. Sauf que ça ne plaît clairement pas aux fans, et on peut dire que le manga se prend une sauce sur les réseaux sociaux.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de la fin d’Oshi no Ko.

Le chapitre 166 d’Oshi no Ko est “pourri” d’après les fans, déçus de la fin du manga

D’après les spoilers, le chapitre 166 d’Oshi no Ko se concentrera sur Ruby après l’annonce de la mort d’Aqua, tout en révélant comment les autres personnages ont repris le cours de leur vie.

Aka Akasaka, Mengo Yokoyari/Shueisha

Mais les lecteurs n’ont pas attendu pour se plaindre de la conclusion, annoncée plus tôt dans l’automne, et qui provoque la grogne depuis 3 à 4 chapitres. Et c’est surtout la mort d’Aqua qui reste en travers de la gorge de nombreux fans, qui auraient aimé une fin plus satisfaisante, à défaut d’être heureuse.

Un fan écrit ainsi : “Aucun mot ne pourrait décrire à quel point la fin d’Oshi no Ko est naze. Je ne ressens même pas de colère ou de tristesse, c’est limite trop drôle à ce stade.” Un autre renchérit : “Encore une série avec une fin pourrie… Pourquoi est-ce que c’est devenu une tendance ces derniers temps ? Qu’est-ce qui cloche avec toutes ces fins bâclées et insatisfaisantes de mangas populaires et à la publication longue ? Ce n’est pas comme si elles avaient été annulées et qu’il fallait improviser une conclusion en trois chapitres…“

Un troisième partage sa déception face aux spoilers du chapitre 166 : “Les leaks sont sortis et, franchement, je n’ai jamais vu de pire fin. Tout le build-up, le potentiel, les thèmes – oubliés, jetés à la poubelle au profit de Ruby qui noie la douleur de tout le monde dans toujours plus de mensonges, exactement comme Ai. Aucune leçon n’a été retenue. Aka, n’écris plus jamais.“

Un quatrième se plaint : “Je ne comprends vraiment pas ce qui ne va pas avec les auteurs japonais et les fins de mangas cette année. On dirait que les mangas de la nouvelle génération sont condamnés à avoir une mauvaise fin. L’Attaque des Titans ne brillait pas pour sa conclusion, My Hero Academia c’était nul, Jujutsu Kaisen c’était nul, et maintenant Oshi no Ko a aussi sa fin pourrie, alors que j’adore ce manga.“

Le chapitre 166 d’Oshi no Ko sera officiellement disponible en anglais sur MangaPlus dès le 13 novembre 2024 à 16h. Mais la conclusion n’empêchera pas l’anime de présenter une saison 3, déjà annoncée par le studio Doga Kobo.