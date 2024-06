Kaiju No. 8 : les moments les plus classes de l’anime selon la voix française de Reno

À quelques jours de la fin de la saison 1 de Kaiju No. 8, le comédien de doublage qui incarne Reno dans la version française est revenu sur certains des moments les plus classes que l’on a pu voir jusqu’à présent dans l’anime.

Faisant partie des nouveautés les plus attendues de ce printemps 2024, l’anime Kaiju No. 8 a su séduire de nombreux fans grâce à son univers, son intrigue, ses scènes de combat épiques, et bien évidemment ses personnages. Grâce à son savant mélange entre action, humour et drame, le manga de Naoya Matsumoto s’était déjà fait un nom auprès du public, et son adaptation animée a clairement fait honneur à l’œuvre d’origine.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et maintenant que la saison 1 s’approche de sa conclusion, nous pouvons faire une petite rétrospective des meilleurs moments de l’anime en compagnie de l’équipe française de doublage, avec Jessie Lambotte, la directrice artistique sur Kaiju No. 8, mais aussi Adrien Antoine et Alexandre Nguyen, qui incarnent respectivement Kafka Hibino et Reno Ichikawa.

Crunchyroll De gauche à droite : Adrien Antoine, Jessie Lambotte et Alexandre Nguyen.

À la fin du premier épisode, Reno avoue avoir été impressionné par le courage de Kafka, qui l’a sauvé de l’attaque du tout premier yoju. Ayant déclaré qu’il le trouvait “méga stylé”, nous avons donc demandé à Alexandre Nguyen quel était le personnage qu’il trouvait le plus classe dans Kaiju No. 8. “Moi bien sûr, j’aurais dit Ichikawa direct”, a-t-il d’abord répondu en plaisantant. Puis, l’interprète de Reno a continué ainsi :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Non en fait, je les trouve tous classes. Je trouve que la commandante en chef [Mina Ashiro] est sacrément badass. Après, comme on est pas au bout de la série, c’est difficile de se faire un avis tout de suite. Autant au début, la première droite que met Kafka est incroyable. Et puis quand Kikoru arrive et soulève la caisse comme ça d’une main, c’était assez badass aussi. Ils ont tous leur petit point vachement classe je trouve. Mais pour l’instant, j’ai pas encore de perso préféré”.

En effet, seuls les premiers arcs du manga ont été adaptés dans la première saison de l’anime. L’épisode 11 marque le début du quatrième arc, intitulé “Le Kaiju No. 8 sous les verrous”, et la saison 1 devrait vraisemblablement se terminer là-dessus. On peut donc supposer que la prochaine saison de l’anime devrait quant à elle commencer à adapter le cinquième arc du manga, “L’Arme Kaiju”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et le fait est que de nombreux personnages vont prendre de l’importance dans la suite du récit, à commencer par Reno Ichikawa, qui va notamment révéler son véritable potentiel à partir du sixième arc. Mais cela concerne aussi les autres jeunes recrues de la 3e Unité, sans parler des autres membres des Forces de Défense, et en particulier les commandants et vice-commandants des autres unités. Par ailleurs, tout ce beau monde devra également faire face à des ennemis qui vont eux aussi gagner en puissance et en charisme, les kaijus étant bien décidés à ne pas se laisser voler la vedette, et encore moins à se laisser faire.

Et pour continuer dans la même thématique, découvrez qui gagnerait entre le Kaiju No. 8 et Godzilla selon les voix françaises de l’anime.

L’article continue après la publicité