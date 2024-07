Jujutsu Kaisen : Le classement des 10 meilleurs exorcistes de l’ère moderne

Jujutsu Kaisen est entré dans sa dernière ligne droite : l’occasion est parfaite pour faire le bilan des meilleurs exorcistes de l’ère moderne.

Le manga Jujutsu Kaisen se concentre actuellement sur son dernier arc, celui de la Bataille de Shinjuku, alors que presque tous les exorcistes ont déjà affronté le plus grand antagoniste de l’histoire inventée par Gege Akutami. Le roi des fléaux a presque atteint ses limites, les héros se sont fait décimer, mais l’aventure n’est pas terminée.

En revanche, on peut d’ores et déjà classer les exorcistes de l’ère moderne : car si la Traque Meurtrière a fait revenir de nombreux maîtres des fléaux depuis des temps anciens pour leur faire occuper le corps d’êtres humains, l’ère moderne compte elle aussi des exorcistes d’exception. Et avec la fin du manga qui approche, on peut classer les 10 meilleurs sans trop se tromper en faisant le bilan du casting de Jujutsu Kaisen.

10 – Atsuya Kusakabe

crunchyroll

C’est durant la Bataille de Shinjuku qu’on découvre que Kusakabe est en fait l’exorciste de classe 1 le plus puissant de l’ère moderne.

Bien que n’appartenant pas à une lignée spéciale venue des trois grands clans qui régissent le monde de l’exorcisme, Atsuya Kusakabe possède un niveau élevé d’énergie occulte, et il compense son manque de sort inné en maîtrisant des techniques de territoires simples au sein de la Nouvelle École de l’Ombre.

9 – Megumi Fushiguro

crunchyroll

Megumi Fushiguro est piégé dans les méandres du désespoir suite à la Traque Meurtrière qui a eu raison de sa sœur, ce qui a permis à Sukuna d’occuper son corps. Mais lorsqu’il est libre, le jeune homme compte parmi les meilleurs exorcistes de sa génération.

Une telle position lui revient essentiellement parce qu’il a hérité de la Technique des Dix Ombres de l’illustre clan Zenin. Lorsque le manga commence, Megumi a déjà réussi à asseoir son autorité sur de nombreux fléaux, et Sukuna s’est de son côté chargé de recruter le plus terrible des familiers, à savoir le général céleste impie Makora, ou Mahoraga. Avec un tel soutien à ses côtés, Megumi pourrait facilement écraser toute concurrence… à condition, déjà, de reprendre le contrôle de son corps.

8 – Maki Zenin

gege akutami/shueisha, mappa

Maki Zenin est sans conteste une des meilleures combattantes de la série. Avant même de développer son plein potentiel, la jeune femme s’était déjà spécialisée dans le maniement des armes et pouvait mettre à l’amende la plupart de ses adversaires.

Maki n’a pas de sort inné, car son corps est victime d’un serment inné, ou restriction céleste : dès sa naissance, la jeune fille a été privée de toute énergie occulte et a dû compenser autrement. Après le Drame de Shibuya, son potentiel s’est pleinement déployé, lui conférant une force brute dépassant de loin celle de tous les autres personnages, à l’image de Toji Fushiguro. L’exorciste dispose donc désormais de son redoutable arsenal d’armes maudites, de ses compétences martiales terrifiantes, et d’une puissance physique surhumaine.

7 – Aoi Todo

crunchyroll

La Bataille de Shinjuku a marqué le retour d’Aoi Todo, tout en boostant son Boogie Woogie. Associée à son intelligence exceptionnelle, la technique ne le rend que plus redoutable.

En effet, Todo avait perdu sa main lors du Drame de Shibuya, dans son combat face à Mahito. Si sur le moment, tout le monde avait cru à la fin de l’exorciste qui ne pourrait plus utiliser ses pouvoirs, le dernier arc de Jujutsu Kaisen révèle que le jeune homme a en fait évolué. Pour remplacer sa main, il peut désormais utiliser un vibraslap, un instrument de musique qui démultiplie les transferts du Boogie Woogie.

6 – Kinji Hakari

manga plus

Kinji Hakari fait partie des étudiants que Gojo considère comme la relève, capables de le dépasser en force avec le temps.

De tels compliments ne sont pas volés : Kinji Hakari possède une énergie occulte affolante, mais c’est surtout son extension du territoire, Joueur Meurtrier, qui a de quoi faire trembler ses adversaires. La technique joue beaucoup sur le hasard, mais si la chance sourit à l’exorciste et lui offre le “jackpot“, alors ce dernier se retrouve avec un flux infini d’énergie occulte.

5 – Yuji Itadori

MAPPA

Yuji Itadori n’a pas de sort inné, mais sa faculté à accueillir les âmes d’autres exorcistes dans son corps lui a permis de reproduire de nombreuses techniques pourtant compliquées.

Le jeune homme ne se contente d’ailleurs pas de copier les attaques grâce à sa mémoire musculaire : il est aussi, indirectement, le neveu de Sukuna en personne. Ce qui explique certainement son aisance à s’accaparer les techniques du roi des fléaux comme la dissection, qu’il sait adapter aux situations rencontrées. Enfin, le héros de Jujutsu Kaisen pourrait bien passer à l’étape supérieure par la suite, si l’on en croit les spoilers du chapitre 264.

4 – Suguru Geto

crunchyroll

Suguru Geto compte parmi les rares exorcistes de classe S de l’ère moderne dans Jujutsu Kaisen, grâce à son sort inné lui permettant de prendre le contrôle de n’importe quel fléau, à condition de le manger.

Le sort le dégoûte assez rapidement cependant, le fait d’avaler la représentation des pires sentiments de l’humanité n’ayant rien de très réjouissant. De ce fait, il peine à supporter l’idée de protéger ceux qui produisent les fléaux en question, et une énième rencontre avec tout un village corrompu achèvera de le faire virer du mauvais côté de l’exorcisme. Les non-exorcistes étant responsables de la création des fléaux, il décide de refaire le monde… sans eux.

Mais les idées de Geto ne sont pas les seules dangereuses : en plus de son sort inné redoutable, il est un expert au corps-à-corps mais aussi dans le maniement d’armes maudites, et est un stratège hors pair.

3 – Yuki Tsukumo

gege akutami/shueisha

Yuki Tsukumo fait partie des rares exorcistes de classe S de Jujutsu Kaisen, mais est aussi un Plasma Stellaire n’ayant jamais fusionné avec maître Tengen.

Dès lors, on comprend la puissance de la jeune femme, qui est créée par une partie de la force de l’éternel maître Tengen. Mais sa force ne suffit pas à justifier son classement, contrairement à son sort inné, Bom-ba-ye, ou Colère de l’Étoile. La jeune femme peut en effet s’attribuer les propriétés de la masse qu’elle désire, et peut aussi influer sur son familier Garuda.

Elle est également capable de maîtriser le territoire simple de la Nouvelle École de l’Ombre, ou le Sort d’Inversion, en plus d’une extension du territoire (du moins, selon ses dires).

2 – Yuta Okkotsu

crunchyroll

Yuta est lui aussi un exorciste de classe S, dont les capacités sont surpassées uniquement par celles de Gojo – et qu’il finit d’ailleurs par s’approprier.

Le jeune homme a maudit sans le vouloir Rika, une amie d’enfance, condamnée dès lors à le suivre après sa mort sous la forme d’un fléau surpuissant. Si la petite fille a finalement été exorcisée, Yuta en a conservé une trace en tant que familier. Rika lui offre la capacité de copier les sorts des autres exorcistes, une compétence qui vient s’ajouter à un maniement redoutable du sabre et une réserve terrifiante d’énergie occulte.

Enfin, Yuta a réussi à développer sa propre extension du territoire, dans laquelle se trouve toutes les techniques copiées jusque-là : il peut alors les utiliser à loisir, les contraintes de temps et d’énergie étant drastiquement allégées.

1 – Satoru Gojo

gege akutami/shueisha

Satoru Gojo est sans conteste l’exorciste le plus puissant du manga Jujutsu Kaisen, par son utilisation du sort de l’Infini, aidée du Sixième Œil que possède le mentor des héros.

Il est le seul à avoir été capable de tenir tête à Sukuna en combat singulier, et à l’avoir repoussé dans ses retranchements alors que le roi des fléaux n’était encore ni blessé, ni affaibli. Son Sixième Œil lui offre tous les atouts nécessaires pour contrôler le sort de l’Infini, mais on comprend par la suite grâce à Yuta que les techniques ont malgré tout dû demander plusieurs années d’un entraînement acharné.

La puissance de l’Infini est telle que l’extension du territoire de Gojo s’avère mortellement dangereuse sans qu’il ait besoin d’y utiliser la moindre attaque : une fois son adversaire plongé à l’intérieur, la simple notion d’infini suffit à court-circuiter le cerveau de l’ennemi et le submerger, parfois de manière durable.

Le manga Jujutsu Kaisen approche de sa conclusion, à en croire les propos de l’auteur Gege Akutami, et beaucoup d’exorcistes et maîtres des fléaux ont déjà disparu des radars : vous pouvez prolonger le plaisir en allant jeter un coup d’œil à notre top des personnages les plus puissants encore en vie.

