Un teaser de Jujutsu Kaisen suggère le retour de Gojo Satoru dans le manga

Jujutsu Kaisen a teasé les fans avec de nouvelles images célébrant la sortie du prochain volume du manga. Et il est fortement suggéré que Gojo puisse réapparaître.

Création de Gege Akutami, Jujutsu Kaisen est l’une des séries les plus populaires de la communauté. Et même si la saison 2 a tiré sa révérence avec un final aussi épique qu’inquiétant, les spectateurs continuent d’en parler et de faire vivre l’anime sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que cette deuxième saison a été dure avec les personnages, en particulier Yuji, témoin de tragédies les unes à la suite des autres. Les morts de Nanami et Nobara, le bras d’Aoi Todo… Et tout a commencé lorsque son professeur et mentor Gojo Satoru s’est retrouvé piégé.

Sauf que les spectateurs ne sont pas les seuls à avoir eu des sueurs froides concernant le possesseur du Sixième Œil ces derniers temps. Les lecteurs, eux, ont assisté à bien pire dans les pages du manga. Pourtant, la disparition de Gojo pourrait ne pas être définitive : c’est ce qu’une théorie récente suggère.

L’aperçu du volume 25 de Jujutsu Kaisen laisse présager un retour pour Gojo

Le volume 25 du manga Jujutsu Kaisen a été publié le 4 janvier 2024. Et au menu, on retrouvait le terrible combat entre les personnages les plus puissants de l’histoire de Gege Akutami : Gojo Satoru et Sukuna.

Les fans le savent déjà, le roi des fléaux s’est servi de Makora pour se débarrasser brutalement de Gojo. Mais l’auteur ayant son style bien à lui, il faut s’attendre à des retournements de situation à chaque page.

Le teaser présente justement – entre autres – Sukuna et Gojo, et une partie concernant une “résurrection complète” a attiré l’attention des spectateurs. Il n’en fallait pas plus pour réveiller l’espoir d’un retour du chouchou des fans. S’il s’agit effectivement d’un indice pour la suite, on pourrait alors supposer que le sensei reviendra après avoir échangé l’un de ses yeux dans un marché, dans le but de revenir à la vie.

La théorie est-elle viable, ou s’agit-il de surinterprétation ? Malheureusement, rien n’a été confirmé à ce stade par Gege Akutami concernant une éventuelle résurrection de Gojo Satoru. D’un autre côté, il est évident qu’un tel événement doit rester une surprise jusqu’au bout.

Enfin, la résurrection complète qui a enthousiasmé les fans fait en réalité certainement référence à la réincarnation complète de Sukuna, retrouvant sa forme originale après avoir utilisé le corps de Megumi.

Le retour de Gojo dans la fin du manga Jujutsu Kaisen ?

Lors de la Jump Festa 2024, le mangaka a révélé que Jujutsu Kaisen approchait de sa fin. On peut donc comprendre que même s’il envisage de ramener le personnage, il n’aura pas beaucoup de temps à lui consacrer.

Après la mort de Gojo dans le manga, plusieurs théories ont suggéré qu’il reviendrait : on a émis l’hypothèse que Takaba pourrait le faire revenir grâce à sa technique, ou même que Kenjaku s’empare de son corps pour l’utiliser contre les exorcistes.

Toutefois, il ne s’agissait que de spéculations, jamais accompagnées de preuves concrètes. Et il en va de même ici : en mettant en scène Gojo dans le teaser de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami pourrait très bien jouer avec les nerfs des lecteurs. Si le mentor de Yuji devait revenir, nul doute que l’auteur s’arrangerait pour prendre tout le monde au dépourvu.