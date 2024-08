Jujutsu Kaisen tease un projet “complètement fou” après le chapitre 266

Alors que le manga met en scène un combat d’anthologie, l’éditeur a teasé de nombreuses choses pour la suite, y compris un projet “complètement fou”.

Après de longs mois d’attente, Yuji et Sukuna s’affrontent enfin dans l’arc de la Bataille de Shinjuku, et les lecteurs ont déjà eu droit à de nombreux retournements de situation forts en émotion. Le protagoniste a finalement réussi à maîtriser l’extension du territoire, et a réussi à pousser son grand ennemi dans ses retranchements tout en atteignant l’âme de son ami Megumi.

Autant dire qu’après la pause pour les vacances du Weekly Shonen Jump, les fans sont survoltés en attendant le chapitre 266, qui dévoilera la suite de la bataille entre les protagonistes. Mais le meilleur reste encore à venir, à en croire une récente annonce de l’éditeur dans les pages du magazine : avec le chapitre 267 de Jujutsu Kaisen sortira également une grosse annonce pour la franchise créée par Gege Akutami !

Quel peut être le projet “complètement fou” annoncé pour Jujutsu Kaisen ?

Le projet teasé par l’éditeur pourrait être de nombreuses choses, mais les théories penchent en faveur d’un film, d’un nouveau jeu vidéo, ou encore d’un spin-off.

Avec le chapitre 267 de Jujutsu Kaisen arriveront de nombreux bonus pour les fans : le manga aura droit à plusieurs illustrations en couleur (une page du manga et une couverture pour le magazine Jump), aux résultats d’un nouveau classement de popularité… mais c’est surtout l’annonce d’un projet annexe, rapporté par un leaker réputé sur X/Twitter, qui a enflammé la toile.

Si certains fans tentent de tempérer en précisant que la dernière annonce d’un “projet incroyable” ne précédait qu’un classement de popularité, force est de constater que cette fois-ci sera différente, le classement ayant déjà été annoncé à part.

D’autres plus optimistes espèrent des nouvelles du côté de l’adaptation pour les écrans, comme cet internaute qui propose “UN FILM ?????“, suivi d’un autre qui espère “le teaser trailer de la saison 3.”

La saison 3 de Jujutsu Kaisen a en effet été annoncée, l’arc de la Traque Meurtrière ayant été choisi pour animer la suite des aventures de Yuji. Mais aucune autre information n’a été partagée depuis, y compris durant l’AnimeExpo qui s’est déroulée en juillet 2024.

Pour certains, le projet pourrait aussi être un nouveau jeu vidéo de combat, après Jujutsu Kaisen Cursed Clash, comme le suggère ce fan : “On va avoir Cursed Clash 2.”

D’autres enfin ont préféré prendre le teasing avec humour, en proposant “un spin-off du manga sur Nobara“, en refusant de voir les choses en face depuis la confirmation de la disparition du personnage.

L’annonce se fera normalement la même semaine que la publication du chapitre 267 de Jujutsu Kaisen, que l’éditeur a également présenté comme étant le sommet du climax de la Bataille de Shinjuku.