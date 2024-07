JJK tease cette technique de Yuji depuis longtemps, mais personne n’avait remarqué

Le chapitre 264 de Jujutsu Kaisen va enfin dévoiler une technique surpuissante de Yuji. Mais en réalité, cette technique qui pourrait bien avoir été teasée il y a plusieurs années de cela.

Bien que le manga Jujutsu Kaisen existe depuis 2018, c’est en grande partie grâce à son adaptation animée, lancée en 2020, que l’œuvre de Gege Akutami est devenue aussi populaire. Les fans ont été séduits non seulement par l’histoire et les personnages, mais ils ont également adoré la qualité de l’animation proposée par le célèbre studio MAPPA, sans oublier les openings et les endings de l’anime depuis devenus cultes.

En parlant des génériques, c’est dans le premier opening de Jujutsu Kaisen, où l’on peut entendre le titre ‘Kaikai Kitan’ interprété par Eve, que l’on peut voir le protagoniste Yuji Itadori assis dans un train vide à moitié immergé dans l’eau. Il semble d’abord dormir, et juste avant qu’il ouvre les yeux, on peut brièvement voir les marques emblématiques de Ryomen Sukuna sur son corps.

Personne n’y a prêté attention pendant longtemps, prenant cela pour un choix créatif. Cependant, comme l’ont révélé les spoilers du chapitre 264 de Jujutsu Kaisen, ce petit détail présent depuis le début de l’anime pourrait bien être un indice sur les prochains évènements à venir dans le manga. ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur le chapitre 264 de Jujutsu Kaisen !

Dans le chapitre 264, le combat entre Sukuna et les exorcistes va atteindre de nouveaux sommets. Les héros ont tout essayé, mais rien ne fonctionne contre le Roi des Fléaux. Mais lorsque tout semble perdu, Yuji s’avère être le dernier atout en réserve.

Vers la fin du prochain chapitre, Yuji va libérer son Extension du Territoire, piégeant Sukuna et lui-même à l’intérieur. Son territoire prend la forme d’une gare vide où seuls les deux personnages sont présents. Le chapitre va se terminer avec Yuji exhortant Sukuna à le suivre, peut-être pour monter dans un train.

Ces révélations concernant le chapitre 264 ont permis aux fans de se souvenir de Yuji dans ce train vide. Il se peut que Gege Akutami ait su depuis longtemps à quoi ressemblerait le territoire de Yuji. Il se peut aussi que l’auteur ait repris ce détail de l’anime et l’ait inclus dans le manga.

“Ça se termine là où tout a commencé… Gege est un putain de génie,” a déclaré un internaute sur X/Twitter, tandis qu’un autre a répondu, “Prendre une idée du réalisateur de ton propre anime c’est du génie.”

“Yuji et Sukuna dans une gare… c’était devant nous tout ce temps,” a écrit un troisième.

“C’est le plus gros foreshadowing que j’ai vue, putain,” a ajouté un quatrième.

Un fan a quant à lui une autre théorie à ce sujet : “ÉCOUTEZ-MOI, GOJO ÉTAIT À UN AÉROPORT POUR ‘LE PARADIS’. ET SI… LA GARE… ÉTAIT UN VOYAGE EN ENFER ?!”

Nous n’avons pas encore vu ce que l’Extension du Territoire de Yuji accomplit vraiment contre Sukuna. Étant donné que Jujutsu Kaisen devrait bientôt se terminer, il est probable que ce soit la dernière ligne droite menant à la fin du combat. Cela signifie que Sukuna pourrait donc trouver sa fin dans cette gare, c’est en tout cas ce que pensent de nombreux fans.

Le chapitre 264 de Jujutsu Kaisen sera publié le 28 juillet 2024. En attendant, consultez notre classement des meilleurs exorcistes de l’ère moderne.