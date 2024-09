Y aura-t-il une suite pour Jujutsu Kaisen ? Les plans du manga expliqués

Le manga Jujutsu Kaisen se termine dans quelques chapitres, mais y aura-t-il une partie 2 ? Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

L’arc de la Bataille de Shinjuku dans Jujutsu Kaisen est officiellement l’arc final du manga, et couvre les combats des exorcistes contre Kenjaku et Sukuna. Les héros rassemblent en effet toutes leurs forces pour vaincre les antagonistes, et essuient de nombreuses pertes. Mais ils l’ont emporté, et les choses semblent revenir à la normale alors que les combats ont cessé.

Malgré la mort de Gojo, Kashimo ou encore Choso, les gentils ont gagné, les méchants ont perdu, et l’auteur Gege Akutami pourrait même s’être adouci au point de proposer un semblant de happy end à ses personnages après les avoir malmenés durant des mois. La conclusion du manga est déjà datée : le rendez-vous a été donné en septembre 2024. Mais peut-on encore espérer une suite ou un spin-off de Jujutsu Kaisen ?

Y aura-t-il une partie 2 de Jujutsu Kaisen ?

À ce stade, aucune suite n’a été annoncée pour le manga Jujutsu Kaisen.

Bien que de nombreux fans aient déjà fait part de leurs espoirs d’une partie 2, la probabilité reste faible tant qu’aucune annonce officielle n’a été faite.

Quand se termine le manga Jujutsu Kaisen ?

Le manga Jujutsu Kaisen se conclura dans le chapitre 271, qui sera publié le 29 septembre 2024.

gege akutami/shueisha

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie des derniers chapitres de Jujutsu Kaisen :

Chapitre 268 : 1er septembre 2024

Chapitre 269 : 15 septembre 2024

Chapitre 270 : 22 septembre 2024

Chapitre 271 : 29 septembre 2024

C’est dans le chapitre 268 que la défaite de Ryomen Sukuna a été mise en scène, Yuji l’emportant sur son ennemi grâce à l’aide de Nobara et Megumi. Le grand antagoniste ayant été défait, il ne reste plus pour le manga qu’à dévoiler les conséquences de la Bataille de Shinjuku et offrir un aperçu de l’avenir qui attend les survivants.

Si aucune suite n’a encore été annoncée à ce stade, l’auteur Gege Akutami a tout de même brisé le silence concernant le chapitre final de Jujutsu Kaisen. Mais pour en savoir davantage sur le futur de la franchise, il faudra probablement attendre que la conclusion soit publiée.