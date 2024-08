Jujutsu Kaisen : le seul complexe de Gojo est plus tragique qu’on le pensait

Gege Akutami, le créateur de Jujutsu Kaisen, a répondu à plusieurs questions concernant Gojo, y compris sur son seul complexe dans la vie.

Alors que Satoru Gojo est généralement présenté comme un gars plein d’entrain dans Jujutsu Kaisen, l’histoire du personnage est certainement plus tragique que ce que nous pensions. Né comme l’exorciste le plus puissant de l’ère moderne, son rôle a été prédestiné et il est traité plus comme une arme que comme une personne par la majorité.

La tragédie de sa vie prend une profondeur supplémentaire lorsque Akutami révèle sa relation distante avec ses parents et son enfance solitaire au sein du clan Gojo. Si cela n’était pas déjà assez triste, il partage également que Gojo n’a aucun complexe – sauf son échec à arrêter son ami Suguru Geto.

Lors de la récente séance de questions-réponses, le mangaka a donné tout un tas de détails sur Gojo. Et lorsque quelqu’un lui a demandé si l’exorciste de classe S avait des complexes, Gege Akutami a répondu : « Probablement pas. Si je devais en dire un, ce serait probablement son incapacité à arrêter Geto. »

Cela confirme que la seule chose qui trouble le plus Gojo est son incapacité à empêcher son meilleur ami de devenir un meurtrier de masse, ce qui mène finalement à sa perte. Un constat qui est d’autant plus douloureux lorsqu’on se rappelle que c’est Gojo en personne qui tue Geto à la fin.

Bien que les fans comprennent maintenant mieux ce personnage adoré grâce aux révélations du mangaka, ils sont également dévastés par cette information. Comme un fan l’a posté sur X/Twitter, « Le seul regret de Gojo est de ne pas avoir arrêté Geto… JE VAIS LITTÉRALEMENT PLEURER. »

« Gojo, le plus fort né avec le Sixième Œil et l’Infini, mais son seul complexe est de ne pas avoir pu arrêter Geto… » a partagé un autre.

« Mec, ça m’a marqué. Geto est son plus grand regret », a commenté un troisième.

Un quatrième a écrit : « Tant de débats sur les complexes et les insécurités de Gojo pour que Gege dise finalement que le seul complexe de Gojo est de ne pas avoir pu sauver Geto. »

Et pour en apprendre davantage sur Gojo, découvrez quelle est la plus grande force et la plus grande faiblesse du personnage. Et pour les fans de Jujutsu Kaisen, voici notre explication de l'extension du territoire de Yuji.