Jujutsu Kaisen : Les scènes les plus déchirantes de la saison 2

La saison 2 de Jujutsu Kaisen a offert de nombreux moments forts aux spectateurs : on vous propose notre liste des 7 moments les plus tristes.

L’intrigue de Jujutsu Kaisen a été captivante dès le début, au point même d’attirer des spectateurs qui n’avaient jamais regardé d’autres animes. Si la première saison servait surtout à présenter l’univers et ses principaux personnages, la saison 2 s’est chargée de broyer le cœur des fans en se débarrassant de quelques héros bien-aimés.

En plus de la mort des personnages appréciés, la saison 2 de Jujutsu Kaisen a également présenté des événements ou rebondissements capables de secouer ses spectateurs. On vous propose notre liste des moments les plus déchirants.

L’assassinat du Plasma Stellaire

Riko Amanai, le Plasma Stellaire, était un personnage crucial de l’arc du passé de Gojo. Son destin était décidé dès le début puisqu’elle avait été choisie pour fusionner avec Maître Tengen. Ce dernier est le protecteur du monde mystérieux des exorcistes jujutsu depuis toujours, mais cela nécessite l’absorption d’un Plasma Stellaire tous les 500 ans, pour prolonger son espérance de vie.

Geto et Gojo ont eu la responsabilité d’escorter Riko en toute sécurité jusqu’à Tengen. Si au début, la jeune fille avait accepté de sacrifier sa vie, elle a finalement changé d’avis une fois arrivée chez Tengen. Mais alors que les spectateurs célébraient l’idée qu’elle puisse vivre la vie de son choix, Riko est abattue d’une balle dans la tête, par Toji Fushiguro.

Satoru Gojo est scellé

Satoru Gojo est l’un des exorcistes les plus puissants de l’univers de Jujutsu Kaisen – et les fléaux en sont conscients. Ils ont alors élaboré un plan pour le sceller dans la Lisière du Supplice. Le procédé aura demandé de nombreux sacrifices de leur part, mais le piège s’est finalement refermé sur l’exorciste.

Les fléaux ont forcé Gojo à se rendre à la station Shibuya, pour ne prendre aucun risque. Il aura fallu l’Altération de Mahito pour transformer de nombreux humains, distrayant Gojo et limitant sa technique innée. Si le mentor de Yuji s’est débrouillé pour éliminer quelques sbires de Kenjaku, il s’est tout de même fait avoir par ses adversaires.

Avant que Gojo ne puisse reculer, il rencontre Kenjaku, arborant l’apparence de Geto. L’exorciste comprend vite qu’il ne s’agit plus de son ancien camarade, dans une scène terrible.

La mort tragique de Nanami

Comme Gojo, Nanami figure parmi les personnages appréciés par une grande partie des fans de Jujutsu Kaisen. Notamment parce qu’il a été le mentor de Yuji Itadori et n’a jamais hésité à subir des blessures pour protéger ses élèves… ce qui lui a d’ailleurs coûté la vie.

L’exorciste de première classe s’est fait brûler vif par le fléau à tête de volcan, Jogo. Mais il a pu se relever, et s’est ensuite mis en quête de Megumi pour l’aider face à Toji. Malheureusement, Nanami ne réussira jamais à rejoindre le lycéen, car sa route croisera celle de Mahito.

Sa fin est d’autant plus brutale qu’elle a lieu sous les yeux du héros Yuji Itadori. Ses derniers mots s’adressent à son ancien élève, lui indiquant qu’il compte sur lui pour la suite.

La mort violente de Nobara Kugisaki

Nobara et Yuji forment un duo solide, reposant sur la confiance et une pointe d’humour. Forcément, les fans de Jujutsu Kaisen appréciaient cette synergie entre les deux personnages. Mais la saison 2 a décidé d’y mettre un terme.

Alors que Yuji se remet difficilement de la mort de Nanami et se lance dans la bataille contre Mahito, Nobara se retrouve elle aussi impliquée : son aide est même très précieuse pour le jeune homme, comme souvent. Malheureusement, ça n’a pas duré.

Faisant croire à la jeune fille qu’elle se ruait sur un clone inoffensif, Mahito a réussi à toucher Nobara, altérant définitivement son âme. Comme Nanami, la jeune fille s’est effondrée sous les yeux de Yuji, achevant de le plonger dans le désespoir.

Yuji Itadori se considère comme un meurtrier

Après la perte de Nanami et Nobara, Yuji peine à garder le cap. Et alors qu’il traverse un intense moment de désespoir, Mahito saisit l’opportunité de le tuer. Sans l’arrivée d’Aoi Todo sur les lieux, le héros de Jujutsu Kaisen n’aurait probablement pas survécu.

Quand l’exorciste demande au garçon de se battre à ses côtés, ce dernier s’effondre, expliquant avoir voulu sauver des gens pour se racheter, sans succès. Il se considère alors comme un simple meurtrier.

Le bras de Todo est coupé

La technique d’Aoi Todo est unique, et a permis des séquences géniales dans l’anime Jujutsu Kaisen. Boogie Woogie correspond parfaitement à sa personnalité excentrique, lui permettant d’échanger sa place avec n’importe qui ou n’importe quoi, du moment qu’il y a posé un peu de son énergie occulte. Son affrontement face à Mahito a été l’occasion d’une scène animée avec maestria, ramenant à la fois de la légèreté, de l’espoir et de l’épique dans la fin pourtant tragique de la saison 2.

Pourtant, c’est aussi ce combat qui signe la fin de la technique de Todo. Car Mahito parvient à atteindre l’exorciste, qui n’a d’autre solution que de couper sa main pour éviter une altération de son âme, et donc sa mort.

Sukuna provoque une destruction massive

La saison 2 n’a pas été tendre avec le héros de Jujutsu Kaisen. Entre la mort de Nanami et celle de Nobara, la situation semble déjà désespérée. Mais le lycéen a en réalité dû affronter davantage de moments choquants.

Lorsque le jeune homme perd son combat face à Choso, il ne peut résister quand on le force à ingérer plusieurs doigts de Sukuna. Le roi des fléaux prend alors le contrôle, et se déchaîne : il tue à tour de bras, et affronte deux ennemis redoutables. D’abord Jogo, puis Makora. Ces deux batailles auront pour conséquence la destruction de Shibuya et l’annihilation de ses habitants.

Quand Sukuna finit par libérer Yuji, s’amusant d’avance de sa détresse, le jeune homme est confronté à l’ampleur du désastre dans une scène déchirante.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen a pris fin, mais la saison 3 a déjà été annoncée. Et l’arc de la Traque Meurtrière qui sera prochainement adapté promet lui aussi son lot de moments terribles.