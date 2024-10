La saison 3 de Jujutsu Kaisen donne enfin de ses nouvelles

Un producteur de la Toho lâche enfin une mise à jour sur la saison 3 de Jujutsu Kaisen, qui n’avait pas donné de nouvelles jusqu’ici.

Le manga Jujutsu Kaisen a atteint sa conclusion, mais l’anime est loin d’être terminé. La saison 2, diffusée en 2023, a adapté les arcs du Passé de Gojo et du Drame de Shibuya de l’histoire écrite par Gege Akutami. Alors que le premier était un flashback, le second a révélé la véritable brutalité de cet univers. Et le studio MAPPA a annoncé la saison 3 de Jujutsu Kaisen en même temps que la fin de la deuxième saison, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Les nouveaux épisodes à venir couvriront l’arc de la Traque Meurtrière, un rituel prenant la forme d’un battle royale impliquant les affrontements entre des exorcistes de différentes époques. Beaucoup de ces participants sont en effet soit réincarnés à l’image de Sukuna avec Yuji, soit nouvellement éveillés à l’énergie occulte par Kenjaku.

Le problème, c’est que depuis décembre 2023, la saison 3 de Jujutsu Kaisen n’a pas donné la moindre information quant à sa production. Aucune bande-annonce, pas de fenêtre de sortie : la suite de l’anime est dans le flou. Mais un producteur a enfin abordé le sujet lors d’une interview pour Oricon News.

Hiroaki Matsutani a évoqué l’histoire d’exorcistes qui rayonne également au-delà de l’anime ou du manga : “L’attraction Jujutsu Kaisen a été très bien accueillie à Universal Studios Japan depuis plus d’un an et a même été prolongée, elle sera donc enfin disponible dans le parc original de Universal Studios Hollywood.”

Le producteur de la Toho continue : “Nous recevons chaque jour des messages passionnés de la part des fans au sujet de l’œuvre, et nous sommes très heureux d’avoir cette opportunité de permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir l’univers de l’anime Jujutsu Kaisen. Nous travaillons dur sur la suite de l’anime, alors restez à l’écoute pour des nouveautés.“

La saison 3 de Jujutsu Kaisen est donc toujours d’actualité et la production est bien en cours. À ce stade, aucune fenêtre de sortie n’est annoncée, mais on peut toujours espérer une diffusion durant l’année 2025.

