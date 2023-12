Jujutsu Kaisen saison 2 épisode 23 : date de sortie et spoilers du final

Date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout sur le dernier épisode de la saison 2 de Jujutsu Kaisen.

L’épisode 22 présente l’apparition inattendue de Yuki Tsukumo à Shibuya, sauvant de justesse les exorcistes présents et promettant un final stupéfiant. Le dernier épisode de la saison 2 de Jujutsu Kaisen n’est plus qu’à quelques jours, et il faut reconnaître qu’elle aura eu son lot de surprises.

Après la présentation des héros et de la société Jujutsu dans la première saison, il était temps d’explorer plus en profondeur l’histoire et la faire évoluer. Le passé commun de Gojo et Geto, mais surtout le Drame de Shibuya : voilà ce qui était au programme de cette folle saison 2.

Et force est de constater que le studio MAPPA a mis les petits plats dans les grands : un découpage bien pensé pour davantage de fluidité, une animation sensationnelle, une bande-son puissante… Les équipes ont travaillé sans relâche, souvent même au point d’inquiéter les spectateurs devant des révélations sur les conditions de travail pas toujours saines pour les animateurs.

En tout cas, le résultat est là, et le final de la saison 2 de Jujutsu Kaisen promet de belles choses. Date et heure de sortie, potentiels spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait.

L’épisode 23 de Jujutsu Kaisen sortira le 28 décembre 2023 sur Crunchyroll. Le final de la saison 2 sera disponible sur le site de simulcast dès 19h en France.

Spoilers du final de la saison 2 de Jujutsu Kaisen : à quoi faut-il s’attendre ?

Yuki tente de gagner du temps en engageant la même conversation philosophique qu’elle avait eue avec Geto 12 ans plus tôt. Elle croit de son côté que la prochaine étape de l’humanité réside dans le détachement de l’énergie occulte. Néanmoins, le pseudo-Geto lui dit préférer l’optimisation de ladite énergie occulte, car il veut expérimenter toute l’étendue du potentiel humain.

Réalisant que le pseudo-Geto s’apprête à faire quelque chose de dangereux, Yuki demande à Yuji des informations sur Mahito, le fléau capable de manipuler les âmes. Mais elle découvre que le méchant l’a déjà absorbé. Il l’utilise d’ailleurs pour activer une technique à distance.

Il remercie également Yuji d’avoir poussé Mahito au-delà de ses limites et de l’avoir aidé à grandir pendant leur combat. Le pseudo-Geto révèle enfin qu’il a marqué deux types de non-exorcistes (y compris Tsumiki, qui est dans le coma depuis longtemps). Les personnes marquées ont été soit nourries avec des objets maudits comme Yuji, soit elles possédaient déjà des techniques occultes, mais leur cerveau était censé être celui de non-exorcistes comme Junpei.

Les premiers ont reçu la force des réceptacles, tandis que le cerveau des seconds est ajusté pour l’exorcisme. En lançant une Altération à distance, Geto brise leur sceau. Avant de partir, il exhibe la Frontière du Supplice retenant Gojo sous le nez des exorcistes, et dit à Sukuna que l’Âge d’Or des fléaux, le monde de Heian, recommencera une fois de plus.

Peu après, Yuta arrive au Japon et sauve une petite fille d’un fléau, puis va rencontrer les anciens. Le jeune exorciste annonce alors qu’il a la ferme intention d’éliminer Yuji.

Selon les règles de la société Jujutsu, l’existence de Geto a été de nouveau confirmée, et il est encore une fois condamné à mort. Gojo a été déclaré comme un traître et est banni du monde des exorcistes : lever le sceau de la Lisière du Supplice reviendrait à commettre une grave infraction.

Masamichi Yaga est accusé d’avoir incité Geto et Gojo à déclencher le Drame de Shibuya et reçoit la peine de mort. Yuji, dont la peine de mort avait initialement été révoquée grâce à Gojo, est de nouveau condamné à mort : son bourreau sera Yuta.

Rendez-vous donc le 28 décembre pour le final de la saison 2 de Jujutsu Kaisen !