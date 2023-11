Jujutsu Kaisen saison 2 épisode 17 : date de sortie et spoilers

L’épisode 17 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen révélera la vérité derrière la grave blessure de Megumi et l’arrivée d’un ennemi inattendu. Date et heure de sortie, intrigue : voici tout ce que vous devez savoir.

Jujutsu Kaisen a diffusé l’un de ses meilleurs épisodes la semaine dernière, présentant deux combats majeurs de l’arc du Drame de Shibuya. Nous voyons d’abord la version rallongée de l’affrontement entre Megumi et Toji, avec une animation aux petits oignons délivrée par le studio MAPPA. Un combat qui s’est terminé par le suicide de Toji.

Ensuite, Kusakabe et Panda assistent au duel mortel entre Sukuna et Jogo. Le roi des fléaux anéantit la créature manipulant le feu, avec sa propre flèche enflammée. L’épisode entier a été magnifiquement animé, et promet de belles choses pour la suite de l’arc.

Car si les combats n’étaient pas assez palpitants pour vous, l’épisode se termine sur un cliffhanger majeur mettant en scène un Megumi gravement blessé et l’arrivée d’un ennemi inattendu dont même Haruta a peur. Date et heure de sortie, spoilers principaux, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 17 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen.

L’épisode 17 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen sera diffusé le 16 novembre à minuit au Japon. En France, l’épisode sera disponible en streaming sur Crunchyroll à 19h.

Spoilers de l’épisode 17 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen : à quoi faut-il s’attendre ?

L’épisode 17 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen présentera un combat entre Haruta et Megumi dans une scène de flashback. Nous verrons également les souvenirs de Megumi avec Satoru Gojo lui expliquant la querelle entre les clans Gojo et Zenin.

Megumi révèle qu’un utilisateur de la Technique des Dix Ombres ne peut pas contrôler un familier à moins de l’exorciser, mais qu’il peut toujours essayer de le convoquer dans une tentative d’exorcisme. Il invoque alors Mahoraga, le Shikigami le plus puissant qu’aucun utilisateur n’ait jamais réussi à exorciser.

Il commence ainsi un rituel d’exorcisme et force Haruta à y participer, prévoyant de mourir avec lui. Megumi sait que Haruta va le tuer, alors il décide plutôt de l’éliminer en utilisant Mahoraga avant de s’évanouir. Sukuna ressent la présence de Mahoraga et se précipite aux côtés de Megumi.

Sukuna sauve Haruta car la mort de ce dernier mettrait fin au rituel, tuant également Megumi. Le roi des fléaux confirme de cette manière qu’il attend quelque chose de Megumi et fait en sorte de lui sauver la vie en affrontant Mahoraga. Si Sukuna parvient à vaincre Mahoraga, le rituel d’exorcisme sera annulé et Megumi sera en sécurité.

Ce qui suit est le combat le plus mortel de toute l’histoire, les deux monstres utilisant des techniques dévastatrices l’un contre l’autre. Sukuna remporte finalement la victoire en utilisant son Extension de Territoire. Mais cela affecte tout le quartier de Shibuya, le réduisant en poussière. Megumi est sauvé, mais au prix de milliers de vies. C’est à ce moment-là que Yuji reprend enfin le contrôle de son corps et découvre l’horreur qui s’est abattue sur Shibuya.