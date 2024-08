Jujutsu Kaisen rend le retour de Gojo plus probable que jamais grâce à cet indice subtil

Alors que le manga Jujutsu Kaisen approche de sa fin, les fans ont remarqué un indice subtil qui pourrait bien teaser le potentiel retour du fameux Satoru Gojo.

Satoru Gojo est sans aucun doute le personnage le plus populaire de Jujutsu Kaisen, et ce alors même qu’il est mort depuis plusieurs mois dans le manga de Gege Akutami. Sa disparition soudaine a été un véritable choc pour les fans, et certains espèrent toujours son retour. Bien que la plupart des théories jusqu’à présent n’aient été que pures spéculations, les fans ont récemment enfin obtenu un indice valable leur permettant d’espérer le grand retour de l’exorciste de classe S.

Jujutsu Kaisen a organisé une exposition, qui se tenait du 6 juillet au 27 août 2024 dans le complexe commercial Shibuya Hikarie situé à Tokyo. On pouvait notamment y retrouver des informations sur l’univers et les personnages de Jujutsu Kaisen, y compris leur âge. Et lorsqu’un personnage décédé était mentionné, l’information était intitulée “Âge au moment de la mort”. Cependant, parmi les personnages “décédés”, les sections de Nobara et Gojo indiquaient apparemment simplement “Âge” au lieu de “Âge au moment de la mort”.

Et après une longue absence, Nobara Kugisaki est enfin revenue dans le chapitre 267, ce qui explique pourquoi l’exposition n’a pas confirmé sa mort (et ce malgré les précédentes déclarations du mangaka qui semblaient pourtant confirmer la disparition de la protagoniste). Cela est donc plus que suffisant pour les fans, qui voient là un indice majeur teasant le retour de Gojo dans les quatre chapitres restants de Jujutsu Kaisen.

“Retour de Nobara et espoir pour Gojo. CERTAINS fans japonais ont dit que même si son retour était très excitant, ce n’était pas TROP choquant puisque l’exposition ne l’avait JAMAIS étiquetée comme décédée. Le clip Avant a également teasé une résonance utilisée sur un doigt.

Maintenant, dans l’exposition, il est également CONFIRMÉ que Gojo n’a PAS été étiqueté comme décédé (puisque les autres ont eu l’âge au moment de la mort, il n’a eu que l’âge), et dans le clip Avant, le Sixième Œil est vu avec une séquence ultérieure “émergeant de l’obscurité”. Tout comme Nobara, il POURRAIT également revenir.”

Un internaute a alors répondu : “Bon point ! Le fait que l’exposition n’ait pas étiqueté Gojo ou Nobara comme décédés suggère certainement quelque chose. Avec le retour de Nobara déjà confirmé, je ne serais pas surpris si Gojo revenait aussi, surtout avec ce Sixième Œil émergeant de l’obscurité dans le clip.”

Le clip en question, que vous pouvez retrouver juste ci-dessous, fait référence à la vidéo du thème musical ‘アヴァン(Avant)‘ de l’artiste Eve, sorti à l’occasion du jeu mobile Jujutsu Kaisen: Phantom Parade, disponible depuis 2023 au Japon. Une vidéo qui, comme l’ont récemment fait remarquer des fans sur Reddit, contenait déjà des indices teasant le retour de Nobara dans l’intrigue.

Pour en savoir plus sur Jujutsu Kaisen, voici les questions auxquelles la fin du manga devra répondre. Vous pouvez également consulter notre guide sur le prochain film de compilation de la saison 2 de l’anime, ou encore notre sélection de mangas incroyables qui pourrait remplacer l’œuvre de Gege Akutami après sa fin.