Jujutsu Kaisen promet une “grande annonce” avec la fin du manga

Le manga Jujutsu Kaisen conclura son histoire dans le numéro 44 du Weekly Shonen Jump, qui partagera également une annonce excitante.

Suite à ses débuts en 2018, le manga Jujutsu Kaisen tirera sa révérence à la fin du mois avec le chapitre 271, mettant ainsi fin à une épopée qui aura tenu les fans du monde entier en haleine pendant plus de six ans. Le manga de Gege Akutami commence avec Yuji Itadori, un lycéen menant une vie ordinaire, qui perd son grand-père.

Après avoir pris un objet occulte dans un sanctuaire, Yuji découvre le monde des fléaux. Pour sauver Megumi Fushiguro, il avale le doigt de Ryomen Sukuna, une puissante relique de classe S, et rejoint l’école d’exorcisme de Tokyo.

L’arc final du manga, connu sous le nom d’arc Bataille de Shinjuku, se concentre sur la bataille contre Kenjaku et Sukuna, les deux principaux antagonistes de l’œuvre. Grâce aux stratégies et aux efforts des exorcistes, les méchants sont finalement vaincus. Et alors que la fin du manga est prévue pour la semaine prochaine, il semblerait que le mangaka veuille profiter de l’occasion pour faire une “grande annonce”.

Shonen Jump News, un compte de fans populaire sur X/Twitter, a partagé ceci : « Jujutsu Kaisen par Akutami Gege révélera ses “dernières nouvelles avec une grande annonce” la semaine prochaine dans le numéro 44 du Weekly Shonen Jump. »

Les fans espèrent soit une Partie 2, soit gardent des attentes basses, étant donné que l’annonce concernant MHA, fortement promue par Shonen Jump, s’était révélée être un simple sondage de popularité mondiale des personnages.

« S’il vous plaît, qu’il nous fasse un coup à la Chainsaw Man et annonce qu’une Partie 2 arrive, parce que cela ne ressemble pas du tout à une fin », a écrit un fan.

Un autre a partagé : « Bruh, la plupart du temps, il ne se passe rien de spécial dans une œuvre quand ils disent “grande annonce”, mais j’ai toujours automatiquement de l’espoir, POURQUOIIII. »

Un troisième a ajouté : « Je vous garantis que ce sera un truc super décevant, genre un sondage mondial. Ne vous attendez pas à quoi que ce soit, on sait comment ça se passe, les gars. »

