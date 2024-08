Jujutsu Kaisen révèle son nouveau “projet incroyable” et déçoit fortement les fans

L’éditeur a dévoilé le “projet incroyable” qui avait été promis, mais les fans sont loin d’être ravis par ce qu’on leur propose.

Alors que la fin de Jujutsu Kaisen est imminente, les lecteurs sont à l’affût de la moindre annonce concernant un manga qui aura duré des années. Et forcément, quand l’éditeur annonce un projet “complètement fou”, le public ne peut pas s’empêcher d’être hypé et de lancer de nombreuses théories. Une suite, un spin-off, des nouvelles adaptations, un jeu vidéo, tout y est passé. Mais il semble que le projet en question ne soit en fait pas si fou que ça.

Le Weekly Shonen Jump a en effet dévoilé plusieurs annonces qui ne sortent pas vraiment de l’ordinaire. À la place d’une vraie nouveauté, l’éditeur se contentera en effet de proposer gratuitement les 245 premiers chapitres du manga… uniquement dans certains pays. Si les abonnés anglophones de l’application Jump+ peuvent en effet espérer se refaire l’histoire de Yuji d’une traite, les lecteurs français ne savent même pas à ce stade s’ils y auront eux aussi droit. Car en France, le site de la Shueisha, Manga Plus, ne propose jamais plus que six chapitres (les trois premiers et les trois derniers).

“‘L’incroyable projet’ de Jujutsu Kaisen a été révélé dans le numéro 40 du Weekly Shonen Jump.”

À l’accessibilité toute relative du manga, s’ajoutera une vidéo offrant un compte à rebours pour la fin de Jujutsu Kaisen. On peut aussi s’attendre à des fonds d’écran spéciaux offerts sur les réseaux sociaux, tandis que la couverture du tome 27 sera dévoilée. Autant dire que l’événement est loin de transporter les fans de l’œuvre de Gege Akutami, qui n’ont pas manqué de le faire savoir en réagissant sur les réseaux sociaux.

“Je ne croirai plus jamais aux ‘projets incroyables’,” fait ainsi savoir un lecteur déçu sur X. Et le sentiment de s’être fait avoir est général, se retrouvant chez d’autres : “Bon… Maintenant, on sait qu’on ne peut pas faire confiance à WSJ quand on nous parle de ‘grand projet’, ‘projet incroyable’, ‘projet super secret’, etc.“

“Si on vous dit ‘PROJET SPÉCIAL’ pour n’importe quel titre d’anime à partir de maintenant, NE VOUS FAITES PAS D’ILLUSIONS,” reprend un autre internaute, avant de continuer : “C’est arrivé avec Tokyo Ghoul, Noragami, et maintenant avec Jujutsu Kaisen ! Quelle déception !“

Ce n’est pas la première fois que les fans sont déçus par une “annonce spéciale” : My Hero Academia aussi avait teasé un projet de ce genre pour marquer le coup après sa conclusion. En fin de compte, il ne s’agissait que d’un simple sondage de popularité.

Les lecteurs de Jujutsu Kaisen devront donc se contenter pour le moment de la fin du manga : le chapitre final a été daté pour le 30 septembre 2024. Quant à la saison 3 de l’anime, elle devrait sortir au plus tôt en 2025.

