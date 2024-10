Le manga Jujutsu Kaisen présente un nouveau personnage après sa conclusion

Même après sa conclusion, Jujutsu Kaisen continue de surprendre les lecteurs alors que l’auteur présente un nouveau design de personnage.

Le chapitre 271 marque la fin du manga Jujutsu Kaisen. Et pourtant, l’auteur Gege Akutami a décidé de dévoiler le design d’un tout nouveau personnage dans le camp des exorcistes : se présentant sous le nom d’Usami, il est de classe 1, mais le reste est un mystère, de son nom complet jusqu’à ses origines.

Le personnage est évoqué dans le chapitre 253, quand les exorcistes débattent des meilleurs d’entre eux parmi les classe 1. Et alors que tout le monde penche pour Kusakabe, ce dernier affirme qu’il existe quelqu’un de plus puissant que lui ou Usami. Il a cependant fallu attendre l’arrivée du volume 28 de Jujutsu Kaisen pour en découvrir davantage sur Usami.

“Nouveau personnage de Jujutsu Kaisen : USAMI“

Le tome 28 est en effet sorti le 4 octobre 2024 au Japon, et c’est dans ses dernières pages qu’on peut retrouver le design et quelques détails concernant le personnage. On découvre ainsi que la quasi-totalité des exorcistes déteste l’homme, Kusakabe affirmant qu’il n’écoute que les ordres des supérieurs et qu’il ne ressent aucune bonne vibration venant d’Usami.

Gojo aussi déclare ne pas aimer Usami, ce qui n’a rien de surprenant si on prend en compte son aversion pour les dirigeants de la société des exorcistes du Japon. Mei Mei quant à elle va jusqu’à dire qu’il n’est pas nécessaire de mentionner Usami et refuse de donner son avis le concernant.

Sur les réseaux sociaux, les fans semblent mitigés concernant l’introduction du personnage, à quelques jours de la fin de Jujutsu Kaisen. Un internaute écrit ainsi sur X : “Présenter de nouveaux personnages après avoir précipité la fin ?” Ce à quoi un autre ajoute : “Ce développement de l’univers hors champ et l’introduction de personnages par Gege, c’est clairement la chose la plus stupide qui soit arrivée dans tout Jujutsu Kaisen.”

Mais d’autres préfèrent y voir une lueur d’espoir pour une suite du manga : “Gege qui crée de nouveaux personnages après la fin de la série sans raison, à moins qu’une partie 2 soit en préparation ?“

Le chapitre 271 a offert une conclusion plus ou moins satisfaisante à Jujutsu Kaisen, et aucune suite n’a été annoncée à ce stade. Pourtant, nombreux sont les lecteurs à réclamer le retour de certains personnages, qui pourraient faire des héros parfaits de spin-offs.

