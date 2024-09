Pourquoi n’y a-t-il pas de chapitre 272 de Jujutsu Kaisen cette semaine ?

Le chapitre 271 de Jujutsu Kaisen s’est terminé sur le doigt de Sukuna, mais il n’y aura pas de chapitre 272 pour expliquer plus en détail la dernière image du manga.

Le chapitre 271 de Jujutsu Kaisen a dévoilé ce qui attend Sukuna après sa mort dans l’arc de la Bataille de Shinjuku, mais également la vie qui reprend son cours pour les différents exorcistes ayant survécu au no man’s land. Alors que le grand antagoniste reconnaît sa défaite et se dirige vers une sorte de rédemption en choisissant de se réincarner, le reste des héros continue de poursuivre des objectifs variés.

L’article continue après la publicité

Yuji, Megumi et Nobara ont ainsi repris leurs activités en traquant un maître des fléaux jaloux et vexé par l’attitude de son ancienne escort girl, et vont eux aussi de l’avant. Les autres exorcistes encore en vie apparaissent en pleine forme, et le chapitre se clôt sur le doigt de Sukuna. Mais il n’y aura pas de suite : on vous explique pourquoi il n’y aura pas de chapitre 272 de Jujutsu Kaisen cette semaine.

L’article continue après la publicité

Pourquoi n’y a-t-il pas de chapitre 272 de Jujutsu Kaisen ?

Le manga Jujutsu Kaisen s’est terminé avec le chapitre 271 : il n’y aura donc pas de suite.

L’article continue après la publicité

MAPPA

La fin du manga a été annoncée durant l’été 2024, et la conclusion est sortie le 29 septembre 2024, sur Manga Plus en France. Il n’y aura donc pas de chapitre 272 après le 271.

Le chapitre 271 de Jujutsu Kaisen peut provoquer la confusion des lecteurs, puisque la dernière case montre un cabanon dont la porte s’entrouvre sur le doigt de Sukuna. Mais si la fin ouverte semble suggérer une suite pour le manga, rien n’a été annoncé par l’auteur ou l’éditeur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si rien n’est annoncé à ce stade, il reste toujours possible d’imaginer d’éventuels spin-offs sur les personnages de Jujutsu Kaisen. Mais en attendant d’avoir des informations sur les prochains projets de Gege Akutami, il reste des mangas tout aussi incroyables pour remplacer Yuji ou Gojo dans le coeur des fans : on vous a listé les 5 meilleurs ici. Kagurabachi est même intégralement disponible gratuitement pour une durée limitée.