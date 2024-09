Ce personnage de Jujutsu Kaisen est le plus “inutile” selon les fans

Avec la fin de Jujutsu Kaisen prévue dans moins d’un mois, les fans ont décidé quel personnage est le plus « inutile » du manga de Gege Akutami.

Bien que Jujutsu Kaisen ait un large éventail de personnages, tous n’ont pas la chance de jouer un rôle majeur dans l’histoire. C’est quelque chose de prévisible dans toute grande franchise, mais les lecteurs estiment que certains ont été mis en avant sans que cela n’apporte quoi que ce soit de significatif.

Et si des personnages populaires comme Toge Inumaki et Panda ont déjà été critiqués par le passé pour leur manque de présence dans l’arc final, c’est Uraume qui a finalement a été désigné comme étant le personnage le plus « inutile » de tous.

Apparu pour la première fois lors de l’Arc Tournoi, Uraume est le serviteur humain de Ryomen Sukuna durant l’époque Heian. L’antagoniste est donc entièrement dévoué au Roi des Fléaux, s’étant également allié avec Kenjaku pendant un temps pour assister à l’incarnation de Sukuna dans l’ère moderne.

Uraume est l’un des exorcistes anciens les plus puissants, ayant réussi à tenir Kinji Hakari en échec tout au long de l’Arc Bataille de Shinjuku. Cependant, sa fin s’avère être une énorme déception, puisque le maître des fléaux va se sacrifier après la mort de Sukuna dans le chapitre 268.

Cela a conduit les fans à le critiquer pour n’avoir eu aucun impact sur l’intrigue, car on ne voit jamais son combat contre Hakari ni même un résultat clair de la bataille. De plus, les fans ne connaissent rien de sa personnalité, mis à part sa loyauté envers Sukuna. Tout cela a valu à Uraume la désapprobation de la communauté de fans de Jujutsu Kaisen.

« Non sérieusement, quel était l’intérêt d’avoir ce réfrigérateur muté en tant que larbin de Sukuna ? Quelle utilité avait cet idiot à part ruiner le mode “solo dolo” de Sukuna ?? » a posté un internaute sur Reddit, se moquant d’Uraume.

« Son but était d’empêcher Hakari d’avoir une quelconque pertinence dans l’arc final », a plaisanté un autre.

Un troisième a ajouté : « Lécher les bottes de Sukuna. Sérieusement, je ne connais pas grand-chose de sa personnalité ou de ses goûts/dégoûts à part ça. »

Quelqu’un d’autre a écrit : « Gojo aurait dû tuer Uraume dans le chapitre 223. De toute façon, il ne joue aucun rôle dans l’arc final. Gege ne pouvait tout simplement pas laisser Gojo réussir au moins une fois dans sa vie. »

Alors qu’Uraume est critiqué, les fans expriment également leur mécontentement face à la mort de Sukuna dans le chapitre 268. Mais ils sont heureux de voir la réunion du trio principal après tant de carnages et de tragédies.

Avant l'arrivée du chapitre 269 de Jujutsu Kaisen, découvrez notre explication du sort de Nobara ainsi que notre classement des meilleurs exorcistes de l'ère moderne.