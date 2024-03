Jujutsu Kaisen dévoile les nouvelles descriptions officielles des personnages majeurs

Suite au 4e sondage de popularité pour l’anniversaire de Jujutsu Kaisen, le manga a mis à jour les descriptions officielles de ses personnages.

Jujutsu Kaisen a entamé son ultime bataille, confrontant les exorcistes à l’ennemi le plus puissant du manga, Sukuna. Le roi des fléaux semble ne pas reculer malgré les nombreux assauts des héros, mais tant qu’il reste des combattants, l’histoire peut continuer.

La publication a été brièvement mise en pause, mais l’œuvre de Gege Akutami n’a pas laissé les fans sans rien à se mettre sous la dent : pour le 6e anniversaire de Jujutsu Kaisen, les surprises se sont accumulées. Des couvertures en couleurs ont ainsi été dévoilées, et un sondage a permis de mettre à jour les descriptions officielles des personnages.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Partagées sur X/Twitter, elles ont depuis été traduites en anglais et permettent de découvrir de nouveaux détails sur ceux qui donnent vie à l’histoire de Jujutsu Kaisen.

Attention pour les spectateurs de l’anime : cet article contient des spoilers du manga Jujutsu Kaisen !

1 – Yuji Itadori n’oubliera jamais Nobara

La description officielle de Yuji Itadori, protagoniste de Jujutsu Kaisen, indique qu'”il vit pour remplir son rôle. Il veut s’assurer que la place de Kugisaki reste vide.”

crunchyroll

Malheureusement, Nobara Kugisaki n’a pas eu de nouvelle description, le manga n’ayant pas refait mention de la camarade de Megumi et Yuji depuis son affrontement avec Mahito. Mais la lycéenne a tout de même droit à une référence grâce au héros.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La nouvelle bio peut être à double tranchant : le fait que Yuji cherche à garder la place de Nobara ne dit pas pour autant que la jeune fille pourra la récupérer un jour. Que le héros refuse que quelqu’un tente de la remplacer peut donc aussi être vu comme un hommage.

Quant à son “rôle“, le terme n’a pas reçu de précision. On peut y voir une référence au chapitre 157, dans lequel Yuji dit à Hakari qu’il n’est rien de plus qu’un rouage dans une machine utilisant les exorcistes pour éradiquer les fléaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

2 – Megumi Fushiguro a peur de perdre Yuji

La description officielle de Megumi Fushiguro le présente comme “un jeune de 15 ans incapable de mentir lorsqu’il se retrouve face à ses proches. Il refuse de manger des accompagnements sucrés pour ses plats, et ne veut pas qu’Itadori meure.”

crunchyroll

Megumi s’est toujours considéré comme responsable de l’ingestion du doigt de Sukuna par Yuji. Si son camarade n’avait pas eu à le sauver, il n’aurait jamais été impliqué dans les histoires des exorcistes. Toutefois, leur amitié est très vite née ce jour-là, alors que les deux jeunes gens se sont mutuellement sauvés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Megumi est loyal, et s’avère être un formidable soutien pour Yuji alors que le jeune exorciste s’effondre après le Drame de Shibuya. Quand Yuji se reproche les incidents liés à Sukuna, Megumi est le seul à même de comprendre la nature de son fardeau, se sentant responsable de son côté pour l’invocation de Mahoraga. Mais il a aussi donné une bonne raison à Yuji de continuer à aider autrui.

3 – Yuta Okkotsu est le successeur officiel de Gojo.

La description du personnage de Yuta Okkotsu indique qu'”il a anéanti un fléau cafard en procédant au bouche-à-bouche ! Seul Satoru Gojo le dépasse en termes de capacités inhabituelles. Il se fiche de sa propre personne.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

crunchyroll

Le combat de Yuta contre Kuro-Urushi, un fléau cafard de classe spéciale, est certainement l’un des plus étranges de Jujutsu Kaisen. La technique utilisée lui permet de balancer de l’énergie directement dans la bouche de la créature, la faisant littéralement exploser dans le chapitre 175.

Au-delà du rappel amusant de ce combat particulier, la nouvelle description assoit la position de Yuta en tant que successeur de Gojo Satoru. Après la disparition du sensei, l’élève a donc tout ce qu’il faut pour prendre sa place. Sans surprise, d’ailleurs : le Possesseur du Sixième Œil a toujours assuré que ses protégés avaient ce qu’il fallait pour le surpasser.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

4 – Satoru Gojo cherche toujours à impressionner ses élèves

La description officielle de Satoru Gojo le présente ainsi : “Le type qui veut avoir l’air cool devant ses élèves. L’exorciste le plus fort de l’ère moderne.“

Gege Akutami/Shueisha

Son combat contre Sukuna a tenu les fans en haleine sur de nombreuses pages. L’exorciste a donné tout ce qu’il avait, faisant preuve d’une assurance un peu trop poussée par moments, mais on comprend pourquoi dans le chapitre 230 : l’auteur de Jujutsu Kaisen le montre en piteux état, mais expliquant à Sukuna qu’il fera de son mieux, conscient que ses élèves le regardent.

Ce n’est pas la première fois que Gojo fait ce genre de remarque. Après le départ de Geto, le professeur se montre bien plus soucieux du sort de ses élèves.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Qu’il soit considéré comme “l’exorciste le plus puissant de l’ère moderne” n’est pas forcément bon signe, quand on connaît la fin qu’il a connue : aussi fort soit-il, Gojo n’a pas ce qu’il faut pour tenir tête à Sukuna, le roi des fléaux.

5 – Shoko Ieiri n’a jamais “aimé” Gojo et Geto

La description officielle de Shoko Ieiri indique qu’elle “ne tombera jamais amoureuse de Gojo ou Geto, même si les cieux et la terre se retournaient. On dirait que sa période sans tabac est terminée.“

Shoko était la seule fille dans la promotion de Gojo et Geto. Les trois étaient également de proches amis et ont partagé certains de leurs meilleurs souvenirs ensemble. Mais elle n’a pas non plus hésité à rassurer Utahime, précisant qu’elle ne deviendrait jamais des “déchets” comme ses camarades.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Shoko étant la seule fille du trio, les fans sont souvent tentés de l’associer à l’un des garçons. Néanmoins, dans le chapitre 220 de Jujutsu Kaisen, malgré l’affection qu’elle a pour Gojo et Geto, elle précise que jamais elle ne tomberait amoureuse de l’un d’eux.

Pour le reste, la jeune femme a arrêté la consommation de tabac peu après que Geto ait trahi le monde des exorcistes. Mais en raison de la nature stressante de son travail, elle est de nouveau vue en train de fumer à Shibuya. Dans le no man’s land, elle se montre inquiète pour Gojo et enchaîne également les cigarettes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

6 – Sukuna est le personnage le plus puissant de l’histoire

La description officielle de Ryomen Sukuna le présente comme “l’exorciste le plus fort de l’Histoire et le roi des fléaux. L’intérêt de Yorozu le laisse de marbre.”

gege akutami/shueisha

La description de Sukuna indique simplement ses titres d’exorciste le plus puissant et de roi des fléaux. Craint par tous dans le monde exorciste depuis des siècles, le véritable nom de Sukuna reste un mystère à ce jour. Une chose reste certaine : il n’y a pas d’autre personnage dans toute l’histoire de la franchise capable de se comparer à l’antagoniste.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De plus, les officiels ont décidé d’ajouter Yorozu à la description officielle de Sukuna. Il faut dire qu’elle est certainement la seule personne assez folle pour lui déclarer sa flamme. Ce qui ne l’a pas empêchée de mourir deux fois des mains de Sukuna. La première fois, il y a plus de mille ans, sur un coup de tête du roi des fléaux. La seconde, durant l’ère moderne, a eu lieu alors qu’elle s’était réincarnée dans le corps de Tsumiki.

7 – Uraume déteste Gojo plus que tout

La description officielle de Uraume précise qu’il est un “associé de Sukuna, cuisinier et maître des fléaux. « Maudit sois-tu Gojo Satoru… »“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

crunchyroll

Uraume est l’un des maîtres des fléaux les plus forts de l’histoire, mais il est avant tout le subordonné de Sukuna. Ce dernier représente sa priorité absolue, en toutes circonstances : Uraume se soucie de tous ses besoins, et voit d’un mauvais œil quiconque s’oppose au roi des fléaux. Forcément, Gojo ne risquait pas de lui plaire, d’autant plus que le Possesseur du Sixième Œil s’en est pris violemment à lui une fois libéré de la Lisière du Supplice, dans le chapitre 221 de Jujutsu Kaisen.

Si l’on ajoute l’attaque dans le chapitre 223 qui l’assomme une nouvelle fois, on peut aisément enterrer toute tentative de réconciliation.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

8 – Le seul but de Hajime Kashimo est d’affronter Sukuna

La description officielle de Hajime Kashimo indique qu'”il veut combattre Sukuna ! Ne partage pas le même état d’esprit que les faibles.“

gege akutami/shueisha

L’objectif ultime de Kashimo est d’affronter Sukuna. Bien qu’il vienne d’une ère différente de celle du roi des fléaux, il a toujours nourri l’espoir de lui faire face un jour. La Traque Meurtrière lui a offert l’opportunité tant rêvée, et l’exorciste n’a pas hésité quand on lui a proposé de se réincarner à une époque où vivrait son adversaire.

Kashimo se lance dans l’arène directement après la mort de Gojo, impatient à l’idée de pouvoir se mesurer à quelqu’un de puissant. Car le personnage est lui-même au sommet de la chaîne alimentaire dans son époque, et méprise ouvertement ceux qui ne peuvent pas l’égaler.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

9 – Maki Zenin est officiellement l’égale de Toji Fushiguro

La description officielle de Maki Zenin indique qu'”elle a tout détruit et est devenue un démon égalant Toji.”

gege akutami/shueisha

Maki n’est pas le seul personnage dans Jujutsu Kaisen à avoir subi les manigances du Clan Zenin. Mais au lieu de les laisser faire à leur guise, elle a littéralement mis en pièces les membres de sa redoutable famille. De plus, après la mort de Mai, elle a déchaîné le véritable potentiel de son serment inné : débarrassée des dernières traces d’énergie occulte qui la liaient à sa sœur, elle a développé une force physique inégalable.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Depuis, elle a souvent été comparée à Toji Fushiguro. Dans le chapitre 148, Ogi Zenin voit des similitudes entre Maki et Toji. Ce qui le terrifie, même s’il refuse de reculer pour défier Maki. En effet, les Zenin ont toujours été conscients du plein potentiel de Toji mais étaient trop orgueilleux pour le reconnaître formellement.

Que Maki soit comparée à un personnage aussi puissant, capable de venir à bout d’exorcistes de classe S, prouve que la jeune femme compte parmi les meilleurs combattants de Jujutsu Kaisen.

10 – Mai Zenin s’est sacrifiée pour Maki

La description officielle de Mai Zenin précise : “A volé tout ce que Maki possédait et ne lui a laissé qu’un katana…“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les fans ont longtemps détesté Mai pour son apparente arrogance et sa manière de traiter sa sœur jumelle, Maki. Mais l’exorciste cachait en réalité ses sentiments, et n’a pas été épargnée par le clan Zenin : après le Drame de Shibuya, la famille décide de se débarrasser des jumelles “inutiles”. Pire, c’est leur père, Ogi Zenin, qui s’est porté volontaire pour exécuter la sentence.

Gravement blessée, Mai n’avait plus de moyen de sauver Maki. Consciente que la seule chance de survie de sa sœur était d’utiliser l’étendue de son potentiel en se débarrassant des dernières traces d’énergie occulte, l’exorciste s’est sacrifiée. Mais elle n’est pas partie sans laisser le sabre des âmes derrière elle, qui servira par la suite à Maki pour détruire leur clan.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

11. Le rêve de Kento Nanami ne s’est jamais réalisé

La description officielle de Kento Nanami assure qu’il “déteste tellement travailler qu’il a fait des heures supplémentaires un serment. La première personne à laquelle tout le monde veut offrir une vie heureuse en Malaisie !“

crunchyroll

Nanami reste l’un des personnages les plus appréciés par les fans. Après la mort de Yu Haibara, l’exorciste est parti en claquant la porte, tournant le dos à la profession dans laquelle il excellait. Mais son expérience du monde du travail l’a également dégoûté : quitte à choisir, il a donc préféré retourner casser du fléau.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nanami a perdu la vie dans l’arc du Drame de Shibuya, après avoir affronté de nombreux ennemis et humains altérés par Mahito. Dans ses derniers moments de conscience, l’exorciste a évoqué son rêve d’une retraite paisible en Malaisie, avant de se faire faucher par l’Altération absolue de son ennemi. Si son rêve n’a pas pu se réaliser, l’anime lui a tout de même rendu un hommage vibrant dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen, prenant le temps de montrer le mentor de Yuji serein sur une plage ensoleillée.

12 – Suguru Geto est plus populaire que Gojo

La description officielle de Suguru Geto indique : “Qu’on dise que ses mèches sont bizarres ou qu’il ressemble à un menteur, le fait qu’il est plus populaire que Gojo ne changera jamais !“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

crunchyroll

Gojo compte parmi les personnages les plus appréciés des fans, mais Gege Akutami a révélé dans le fanbook officiel que Geto est plus populaire que Gojo au sein du public féminin.

Dans le même fanbook, l’auteur de Jujutsu Kaisen explique que le premier détail qui a frappé Gojo à propos de Geto était ses mèches. Un détail que le mangaka aime mettre au premier plan lorsqu’on lui demande ce qui prévaut dans le design du personnage.

Dans le manga, quand Misato l’appelle “le type aux mèches“, il lui demande de ne plus jamais parler le mentionner de cette manière. Il est également agacé lorsque Riko affirme qu’il ressemble à un menteur et que ses mèches sont bizarres.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

13 – Masamichi Yaga mérite une médaille

La description officielle de Masamichi Yaga indique : “Ayant été à la merci de Gojo Satoru pendant près de 10 ans, notre directeur de l’école de Tokyo mérite le Prix d’Honneur du Peuple.“

Yaga s’est en effet retrouvé coincé avec Gojo pendant plus de 10 ans et a dû faire face aux soucis que le Possesseur du Sixième Œil a causés. En tant qu’élève, Gojo était déjà un fauteur de troubles et devait souvent répondre de ses erreurs face à Yaga. Ce dernier n’hésitait pas non plus à lever la main sur l’adolescent, et leur dynamique est restée la même, y compris lorsque Gojo est devenu adulte.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Prix d’Honneur du Peuple est décerné par le Premier ministre du Japon aux personnes qui se sont illustrées dans des domaines tels que le sport ou le divertissement. Tolérer un électron libre comme Gojo vaut bien ce genre de récompense.

14 – La description déroutante d’Utahime Iori

La description officielle d’Utahime Iori se démarque des autres par sa sobriété : “Elle chante vraiment bien.”

Contrairement aux autres personnages, Utahime n’a pas droit à une description particulièrement détaillée qui en dévoilerait davantage sur elle. Il peut s’agir d’une plaisanterie, mais on peut aussi y voir un message caché.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans le fanbook officiel de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami dévoile que sa technique innée est liée au chant. Même son nom rappelle le mot “chanson”, qu’on peut traduire par “Uta“, tandis que “hime” signifie “princesse”.

Sa “Zone Interdite Individuelle” lui permet d’augmenter l’énergie occulte de tout exorciste se trouvant dans un périmètre précis. Pour lancer son sort, Utahime doit d’abord procéder à un rituel en respectant scrupuleusement des étapes bien définies.

15 – Mei Mei ne s’intéresse qu’à l’argent

La description officielle du personnage de Mei Mei indique : “Apparemment, elle gagne beaucoup d’argent grâce au combat entre Sukuna et Gojo.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

crunchyroll

La description de Mei Mei est elle aussi plutôt vague, car elle évoque essentiellement son amour pour l’argent. L’exorciste indépendante vend ses services de qualité en échange de grandes sommes.

Dans le chapitre 222 de Jujutsu Kaisen, alors que chacun s’entraîne ou échafaude des plans avant la bataille contre Sukuna, Mei Mei est la seule à se préoccuper de son salaire. Elle utilise ainsi un site web où les gens peuvent parier sur les différents camps présents dans le no man’s land. On ne doute donc pas que les montants récupérés soient impressionnants.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

16 – Ui Ui a un sérieux problème de relation avec sa sœur

La description officielle du personnage de Ui Ui indique qu'”il veut devenir la propriété personnelle de sa sœur biologique.“

crunchyroll

Ui Ui est plusieurs années plus jeune que Mei Mei, mais il veille tout de même à répondre à tous ses besoins. Dire que son amour fraternel s’est transformé en obsession relèverait de l’euphémisme : le petit frère est heureux à l’idée d’exécuter la moindre demande de sa grande sœur, quitte à mourir si elle le lui demande.

D’après le fanbook officiel, son hobby est de gérer l’emploi du temps de Mei Mei, et il est anxieux chaque fois qu’il n’est pas auprès d’elle.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quels personnages de Jujutsu Kaisen n’ont pas reçu de nouvelle description ?

Les descriptions de nombreux personnages de Jujutsu Kaisen ont reçu des mises à jour avec ce 4e sondage, mais d’autres sont passés entre les mailles du filet. Voici les personnages qui n’ont pas eu droit à une mise à jour :

Kinji Hakari

Kirara

Toji Fushiguro

Nobara Kugisaki

Hiromi Higuruma

Panda

Toge Inumaki

Kiyotaka Ichiji

Atsuya Kusakabe

Choso

Noritoshi Kamo (ère moderne)

Takuma Ino

Aoi Todo

Yuki Tsukumo

Hana Kurusu (l’Ange)

Fumihiko Takaba

Ryu Ishigori

Les descriptions de Hakari et Kirara restent les mêmes. Selon Twitter/X, la description de Hakari indique qu’il “aime la chaleur plus que tout. Il se souvient que son ex ne cessait de renouveler une dette infinie.” De son côté, la description de Kirara indique simplement qu’elle “ne veut pas entendre Kinchan parler de son ex.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nous mettrons à jour cet espace si davantage de descriptions des personnages de Jujutsu Kaisen reçoivent une mise à jour.