Sukuna meurt-il dans le manga Jujutsu Kaisen ?

L’arc de la Bataille de Shinjuku met en scène le combat final contre Ryomen Sukuna : le roi des fléaux est-il mort dans le manga Jujutsu Kaisen ?

C’est une page qui va bientôt se tourner pour de nombreux fans de shonen : après My Hero Academia, c’est Jujutsu Kaisen qui s’apprête à tirer sa révérence et se conclure en septembre 2024. Le manga est actuellement dans sa dernière ligne droite, les ultimes chapitres devant présenter la conclusion de l’œuvre de Gege Akutami dans l’arc de la Bataille de Shinjuku.

Et c’est dans ce contexte que le héros et l’antagoniste s’affrontent violemment : après s’être débarrassé de nombreux exorcistes et avoir repoussé quasiment tous les candidats souhaitant l’abattre, Sukuna se retrouve face à Yuji Itadori, qui a bien évolué depuis le début de l’histoire. L’issue de leur duel est plus proche que jamais, et déjà les spoilers ont teasé un gagnant et un perdant : Sukuna est-il mort dans le manga Jujutsu Kaisen ?

Attention : cet article contient des spoilers du chapitre 268 de Jujutsu Kaisen !

Sukuna est-il mort dans le manga Jujutsu Kaisen ?

Oui, Sukuna meurt dans le chapitre 268 de Jujutsu Kaisen. Yuji le tue après avoir permis à Megumi de récupérer son corps en expulsant le roi des fléaux qui l’occupait.

C’est grâce au corps de Megumi que Sukuna a pu survivre aussi longtemps dans le dernier arc du shonen, ce qui explique que la priorité des exorcistes ait été de libérer le jeune homme de son emprise. Mais l’entreprise n’a pas été aisée, le protagoniste étant submergé par le désespoir après la mort de sa sœur Tsumiki.

Le rituel du Bain a également posé problème, empêchant l’adolescent de reprendre le contrôle. Sans la dissection de Yuji agissant directement sur les âmes de ses cibles, il y a de grandes chances pour que le jeune Fushiguro n’ait jamais pu se libérer. Une fois la barrière entre Sukuna et Megumi fragilisée, l’élève de Gojo a enfin pu riposter, encouragé par les discours bienveillants de son ami.

La chute de Sukuna se fait grâce au travail d’équipe du trio d’origine de Jujutsu Kaisen : dans le chapitre 266, Megumi utilise la technique des dix ombres pour gêner le roi des fléaux dans ses mouvements, tandis que Nobara revient d’entre les morts dans le chapitre 267 et utilise sa résonance sur le dernier doigt de l’ennemi. Yuji a alors le champ libre pour asséner un ultime coup, qui s’avère fatal pour son adversaire, incapable de maintenir son contrôle du corps de Megumi.

Une fois expulsé, le roi des fléaux est réduit à l’état d’un amas de chair, incapable de se défendre. Et quand Yuji lui propose encore une fois de trouver le salut en fusionnant avec lui, l’antagoniste préfère continuer de le menacer, haïssant trop profondément le personnage principal de Jujutsu Kaisen. Il se désintègre finalement comme n’importe quel autre fléau.

