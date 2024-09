10 personnages de Jujutsu Kaisen qui méritent leur propre spin-off

Le manga Jujutsu Kaisen est terminé, mais l’histoire inventée par Gege Akutami a encore beaucoup de potentiel pour de nouvelles intrigues : 10 personnages pourraient faire les parfaits héros d’une série dérivée.

Jujutsu Kaisen bénéficie d’une intrigue captivante et de scènes d’action palpitantes, mais c’est surtout dans ses personnages que le manga de Gege Akutami s’illustre le plus. Qu’il s’agisse de fléaux terrifiants et complètement timbrés ou d’exorcistes tout aussi fous et parfois dangereux pour leurs pairs, les héros et vilains de l’histoire entraînent les lecteurs dans des situations bien particulières.

Sauf que le manga s’est achevé dans le chapitre 271 et que pour beaucoup, il manque de nombreux éléments à traiter. La fin est ouverte et peut servir de porte d’entrée pour une suite de Jujutsu Kaisen, mais on peut aussi s’interroger sur les questions laissées en suspens dans la conclusion. Et surtout, des personnages passionnants semblent avoir été tout juste survolés dans les chapitres finaux alors qu’ils méritaient bien plus. Et si le manga pouvait s’offrir un spin-off avec l’un d’eux ?

Attention : la suite de cet article spoile la fin de Jujutsu Kaisen.

10 – Tengen

Il est le seul exorciste vraiment immortel encore existant, et semble avoir une expérience titanesque : tout en portant le destin de l’humanité sur ses épaules, Tengen se présente comme la base de l’exorcisme tel qu’on le connaît.

Gege Akutami

Mais tous ces détails ne sont pas particulièrement montrés dans la série de Gege Akutami. Un spin-off centré sur lui serait donc un excellent moyen d’offrir un regard plus approfondi sur le personnage et avant tout sur le passé de l’exorcisme.

Dans le volume 23 de Jujutsu Kaisen, un croquis du passé du personnage le montre sous une apparence féminine. Voir la vie de Tengen en tant que jeune femme avant son évolution contribuerait grandement à la compréhension du monde de l’exorcisme, en plus d’offrir un aperçu des fléaux et leurs ennemis à une époque totalement différente.

Un autre aspect captivant du passé de Tengen est son amitié avec Kenjaku. Bien qu’un aperçu de leur étrange connexion avant que Kenjaku ne tue l’immortel, rien ne précise comment leur lien s’est créé, ni comment il s’est dégradé. Un spin-off sur Tengen permettrait de dissiper ce flou.

9 – Kenjaku

Étant probablement le personnage le plus mystérieux de l’histoire, Kenjaku serait un ajout parfait à la franchise Jujutsu Kaisen. Après tout, ce maître des fléaux à tendance parasitaire a causé de nombreux problèmes au cours de sa longue vie.

crunchyroll

De la manipulation des exorcistes des époques passées à l’orchestration de la naissance de Yuji, n’importe quelle partie de son aventure serait un excellent point de départ pour une histoire secondaire. Il ne faut pas non plus oublier sa période en tant que Noritoshi Kamo, l’exorciste le plus détesté de ses pairs, qui a créé Choso et les autres fœtus des Neuf Phases.

On pourrait ainsi voir de quelle manière le personnage a rencontré Kaori Itadori, et ce qu’il a fait après la naissance du jeune Yuji. Quel était son but et pourquoi n’a-t-il jamais essayé de se rapprocher de Yuji : voilà quelques questions auxquelles le spin-off pourrait répondre.

8 – Miguel Oduol

Si le Japon possède une majorité des fléaux du monde, il existe toutefois d’autres pays et types d’exorcismes : en tant qu’étranger, Miguel Oduol serait un personnage fascinant pour une série dérivée.

crunchyroll

Car Miguel est un combattant particulièrement compétent, au point d’obtenir la confiance de Satoru Gojo, en plus d’avoir une personnalité divertissante. Se pencher sur son intrigue serait également un moyen d’offrir du dépaysement aux fans de Jujutsu Kaisen, en s’intéressant au pays d’origine de Miguel.

Il faut aussi compter sur sa relation particulière avec Yuta, qui pourrait être approfondie par un spin-off, l’arc de la Bataille de Shinjuku n’ayant pas montré grand-chose.

7 – Maki Zenin

Les personnages féminins de Jujutsu Kaisen sont tout aussi passionnants que leurs homologues masculins, mais peu exploités malgré les efforts du manga de Gege Akutami : Maki Zenin serait une protagoniste exceptionnelle pour un spin-off.

gege akutami/shueisha, mappa

La jeune femme a en effet une histoire compliquée et violente, et malheureusement peu développée dans l’histoire originale. Ses origines du clan Zenin sont difficiles, et son évolution se fait dans la douleur, grâce à une persévérance dont peu d’autres exorcistes ont fait preuve dans le manga.

Surtout, comme l’a fait remarquer Sukuna lors de la bataille finale, le serment inné de Maki pourrait bien être l’avenir de l’exorcisme : le personnage a un potentiel inouï pour une série dérivée qui commencerait après celle de Yuji. L’absence totale d’énergie occulte en elle est de plus l’idéal défendu par Yuki Tsukumo pour l’humanité, ce qui permettrait d’explorer un peu plus les idées différentes de l’ancien plasma stellaire.

6 – Hiromi Higuruma

Hiromi Higuruma est un ajout très récent à l’équipe des exorcistes de Jujutsu Kaisen, mais il apporterait énormément à une nouvelle histoire dans l’univers créé par Gege Akutami.

gege akutami/shueisha

Annoncé comme mort dans la Bataille de Shinjuku, il s’avère qu’Hiromi a finalement survécu à l’arc final du manga. Et dans le chapitre 270, l’avocat révèle qu’il va désormais travailler en tant qu’exorciste. Il va de soi qu’une telle décision ouvre de nombreuses pistes prometteuses pour un spin-off. Hiromi pourrait ainsi mener une suite et nous emmener dans sa propre aventure pour purger le Japon des fléaux.

Un autre aspect que le spin-off pourrait mettre en avant est sa relation avec Yuji. Hiromi Higuruma a une dynamique de mentor avec le protagoniste, similaire au lien que le héros entretenait avec Nanami. Ce dernier étant mort dans le Drame de Shibuya, il serait intéressant de voir Yuji évoluer sous la protection d’Hiromi.

5 – Toji Fushiguro

Maki Zenin est un monstre dans l’art du combat sans énergie occulte, mais elle n’est pas la seule dans ce cas : avant elle, il y a eu Toji Fushiguro, le père de Megumi.

crunchyroll

Lui aussi ostracisé de son clan en raison de son incapacité à maîtriser un sort et donc à hériter d’une technique ancestrale, Toji ne s’est pas laissé abattre pour autant et est devenu un personnage à la puissance épatante. De son exil du clan Fushiguro jusqu’à sa relation avec la mère de Megumi, son parcours propose un terreau riche pour un nouveau manga.

Il serait ainsi possible de s’intéresser à lui dans un préquel de Jujutsu Kaisen. Jusqu’ici, Toji n’a été montré que comme une machine à tuer. Mais pour en arriver là, le personnage a forcément dû se heurter à des adversaires importants, et une série dérivée offrirait de nombreuses scènes d’action. Le tout, en développant la psychologie d’un homme se transformant peu à peu comme l’antagoniste découvert dans le manga de Gege Akutami.

4 – Yuki Tsukumo

Yuki Tsukumo est l’un des personnages les plus passionnants de Jujutsu Kaisen, et aussi l’un des moins bien exploités : loin de se contenter d’être l’une des rares exorcistes de classe spéciale de l’ère moderne, elle bénéficie surtout de sa nature unique de plasma stellaire.

gege akutami/shueisha

Car Yuki Tsukumo n’est pas une humaine banale : elle est en effet un plasma stellaire, un être apparaissant au Japon dans le but d’un jour fusionner avec maître Tengen pour empêcher ce dernier de perdre le contrôle de son sort d’immortalité. Pour résumer, Yuki est donc une partie de Tengen.

En plus de la puissance stupéfiante que ce statut lui confère, Yuki a des idées très intéressantes sur l’univers de l’exorcisme, des fléaux, et surtout sur l’énergie occulte. Malheureusement, le personnage n’est pas assez développé : si elle est toujours très charismatique à chacune de ses apparitions, on ne connaît presque rien d’elle. Pire, Kenjaku tue la jeune femme avant même qu’elle dévoile toute l’étendue de sa puissance, empêchant les lecteur de découvrir son extension du territoire.

Un spin-off permettrait de rectifier cette grave erreur, tout en donnant un meilleur aperçu de sa relation avec Todo Aoi, dont elle semble être le mentor.

3 – Yuta Okkotsu

D’une certaine manière, le jeune homme a déjà son propre spin-off : avant même que Yuji n’existe dans Jujutsu Kaisen, l’auteur avait créé Yuta Okkotsu et son histoire avec Rika afin de tâter le terrain.

gege akutami/shueisha, mappa

Finalement, Yuji a percé, et Yuta a eu le droit de se joindre à la fête avec ses origines d’exorciste de classe spéciale. Malgré ça, les lecteurs sont nombreux à le considérer comme le meilleur personnage et à réclamer davantage de lui. D’autant plus que le jeune homme survit à la Bataille de Shinjuku et pourra donc continuer d’officier face aux fléaux.

Yuta Okkotsu n’a pas eu la même évolution que les autres élèves de Satoru Gojo : en plus de débarquer dans le monde des fléaux à cause de sa propre malédiction subie depuis l’enfance, il a aussi pu étudier dans un autre pays que le Japon. Il serait ainsi possible de développer davantage sa relation avec Miguel Oduol, mais aussi d’assister à la suite de ses aventures au côté de Rika.

2 – Satoru Gojo

Satoru Gojo est l’un des personnages les plus appréciés de Jujutsu Kaisen, mais il est aussi l’un des plus malmenés dans l’histoire créée par Gege Akutami.

crunchyroll

Considéré comme un simple outil par la plupart des exorcistes et comme l’ennemi à abattre par tout le reste du monde, Satoru Gojo a étonnamment bien tourné. Et c’est tant mieux, étant donné sa puissance écrasante – le Possesseur du Sixième Œil étant vu comme le seul exorciste digne de s’opposer à Ryomen Sukuna.

Mais une telle force ne s’est pas acquise seule : Yuta se fait lui-même la remarque lorsqu’il occupe le corps de son mentor grâce au sort de Kenjaku, utiliser l’Infini est particulièrement difficile. Au point même de se demander comment Gojo pouvait se servir de ses techniques avec autant d’aisance, signe que le meilleur exorciste de l’ère moderne a dû travailler longtemps pour obtenir le niveau écrasant qu’on lui connait.

Jujutsu Kaisen est déjà revenu sur les dernières années d’étudiant de Satoru Gojo, mais un spin-off permettrait de découvrir l’enfance du personnage et ses débuts dans l’apprentissage de l’exorcisme. D’autant plus que c’est très jeune que Gojo est devenu la cible de tueurs à gages, les ennemis des exorcistes ayant craint très tôt le Possesseur du Sixième Œil et héritier de l’Infini.

1 – Ryomen Sukuna

Ryomen Sukuna a eu son lot d’intrigues et de moments-clés dans Jujutsu Kaisen, mais une grande partie de son histoire remonte à une autre époque et mériterait amplement un spin-off.

Crunchyroll

L’ère Heian n’a jamais eu droit à des passages entiers et aurait pourtant été passionnante, de par ses nombreux exorcistes et fléaux, mais aussi pour l’ascension de Sukuna qui s’est produite à cette époque. Les lecteurs pourraient ainsi mieux découvrir le grand vilain du manga, et peut-être même le comprendre.

Sans compter les nombreuses zones d’ombre laissées par Jujutsu Kaisen sur le grand antagoniste de l’histoire. Le chapitre final présente en effet d’autres voies qu’aurait pu emprunter Sukuna, sans jamais développer dans les détails. Qu’il s’agisse de sa relation complexe avec sa mère et son enfance abusive, ou encore sa rencontre Uraume, son plus fidèle allié, les intrigues autour du roi des fléaux sont multiples.

À ce stade, aucune annonce d’une partie 2 de Jujutsu Kaisen ou de spin-offs n’a été faite, mais tout espoir n’est pas perdu : il faudra attendre de découvrir quels projets Gege Akutami a prévu pour l’avenir. En attendant, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil aux 5 meilleurs mangas capables de remplacer l’histoire de Yuji Itadori.