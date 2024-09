Les 10 personnages les moins bien exploités de Jujutsu Kaisen

Bien que Jujutsu Kaisen possède un large éventail de personnages populaires, tous n’ont pas été bien utilisés dans l’histoire – voici les 10 personnages les plus gâchés du manga de Gege Akutami.

Comme dans tout shonen classique, Jujutsu Kaisen met en scène de nombreux personnages. D’un protagoniste auquel on peut s’identifier à un sensei charismatique, Gege Akutami explore différents archétypes dans son œuvre. Même les personnages secondaires sont terriblement intéressants et pourraient être les protagonistes de leurs propres spin-offs.

L’article continue après la publicité

Cependant, être intéressant ne suffit pas toujours. Un personnage doit remplir correctement son rôle dans l’intrigue pour qu’il marque le public et que les fans puissent s’en souvenir. Sinon, il tombe dans la catégorie du “potentiel gâché”, et même leur mort ne peut compenser ces lacunes.

L’article continue après la publicité

Malheureusement, certains personnages de Jujutsu Kaisen peuvent être catalogués dans ce dernier groupe. Malgré de nombreux personnages forts que les fans soutiennent, tous ne sont pas traités équitablement. Et si la situation de certains dans le récit rend cela plus ou moins compréhensible, d’autres sont suffisamment flagrantes pour être soulignées. Voici donc 10 personnages qui auraient dû être mieux exploités dans Jujutsu Kaisen.

L’article continue après la publicité

ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur le manga Jujutsu Kaisen !

10. Yuji Itadori

gege akutami/shueisha, mappa

Vous pourriez être surpris de voir le protagoniste figurer dans cette liste, mais malheureusement, il a sa place. Yuji Itadori nous est présenté avec beaucoup de promesses. Un garçon apparemment normal capable de contenir le Roi des Fléaux sans se faire dominer. Tous les éléments sont donc réunis pour en faire un protagoniste de premier ordre, destiné à accomplir de grandes choses.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, lorsque vient le moment de réaliser ces promesses, Jujutsu Kaisen échoue. Ou plutôt, choisit de les ignorer. Malgré son rôle central, Yuji est souvent éclipsé par les personnages secondaires. Il n’affronte même pas Sukuna en tête-à-tête lors de la bataille finale. Pire encore, quand il est enfin au centre de l’attention, tout est gâché par le retour miraculeux d’un autre personnage.

9. Panda

Studio Mappa

Alors que les élèves de première année de l’école d’exorcisme de Tokyo sont les personnages principaux de Jujutsu Kaisen, les élèves de deuxième et troisième années jouent également des rôles majeurs dans l’histoire. Yuta Okkotsu et Maki Zenin, tous les deux en deuxième année, sont des acteurs clés dans la défaite de Sukuna, tandis que Toge Inumaki fait une apparition surprise vers la fin.

L’article continue après la publicité

Mais leur camarade Panda est complètement insignifiant dans l’Arc de la Bataille de Shinjuku. Il apparaît aux côtés de ses pairs, mais n’a aucun rôle dans les événements. La dernière fois que nous l’avons vu faire quoi que ce soit, c’était lors de l’Arc de la Traque Meurtrière, et même là, l’incarné à mutation spontanée créé par le proviseur Masamichi Yaga n’a eu droit qu’à un ou deux chapitres.

L’article continue après la publicité

8. Tengen

Gege Akutami

En tant qu’exorciste immortel portant le sort de l’humanité sur ses épaules, Tengen semble être un personnage important sur le papier. Étant l’un des principaux acteurs ayant participé à la fondation de la société d’exorcisme, il est même considéré comme un dieu par beaucoup de non-exorcistes, notamment le Culte Astral, et pourrait provoquer la fin de l’humanité.

L’article continue après la publicité

Cependant, Tengen est en grande partie insignifiant dans l’histoire. Bien qu’il soit indirectement lié à la défection de Suguru Geto de l’école d’exorcisme, il n’apparaît presque pas dans l’intrigue. Après sa mort, Kenjaku est censé utiliser la Fusion pour forcer l’humanité à évoluer, mais là encore, cela n’aboutit à rien.

7. Shoko Ieiri

MAPPA

En tant que médecin attitrée des exorcistes, Shoko Ieiri aurait pu avoir un rôle bien plus important dans l’histoire qu’elle n’a eu. Elle possède un grand pouvoir, étant l’une des seules exorcistes capables d’utiliser le Sort d’Inversion pour guérir autrui, ce qui en fait un personnage très important dans le milieu. Mais malgré cela, nous ne la voyons jamais jouer un rôle actif dans l’intrigue.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Outre son pouvoir, elle a également un passé intéressant. Elle était la camarade de classe de Gojo et Geto. Mais alors que ces deux-là sont cruciaux pour l’intrigue, nous ne voyons presque rien de Shoko. Même sa dynamique avec les deux aurait pu être davantage développée.

6. Kinji Hakari

manga plus

Gojo a un jour dit que Kinji Hakari, avec Yuta et Aoi Todo, faisait partie des rares étudiants ayant le potentiel de le surpasser un jour. Inutile de dire que cette seule phrase a suffi pour susciter la curiosité des fans, qui avaient donc de grandes attentes le concernant. Mais les paroles de Gojo ont-elles fini par se réaliser ? Et bien pas vraiment non.

L’article continue après la publicité

Malgré un début intrigant dans l’Arc de la Traque Meurtrière, Hakari finit par être un personnage assez anecdotique. Ses pouvoirs sont trop confus et il n’a qu’un seul bon combat dans tout le manga. Mais le plus gros gâchis est certainement son combat hors-écran contre Uraume, quelque chose que les fans attendaient pourtant depuis longtemps.

L’article continue après la publicité

5. Nobara Kugisaki

MAPPA

Une chose qui distingue Jujutsu Kaisen de la plupart des autres shonens est sa représentation des personnages féminins, en particulier celle de la protagoniste du groupe de première année du lycée de Tokyo. Nobara était tellement unique et assumée que beaucoup ont été immédiatement charmés par elle, et d’autant plus dévastés lorsqu’elle est “morte”.

L’article continue après la publicité

Bien que tragique, cela aurait en réalité pu être une bonne fin pour elle. Elle n’était pas assez forte pour affronter les ennemis des arcs suivants et aurait pu être mise de côté comme Toge et Panda. Il était préférable qu’elle quitte l’histoire quand elle était encore pertinente. Pourtant, Jujutsu Kaisen a décidé de la faire revenir à la dernière minute pour ce qui a été considéré comme étant du simple fan service par certains, gâchant ainsi son potentiel et son impact dans le récit.

4. Toge Inumaki

crunchyroll

Il y a beaucoup de capacités intéressantes dans l’univers de Jujutsu Kaisen, mais l’Incantation de Toge se démarque vraiment du reste. Ce pouvoir héréditaire du clan Inumaki renforce et amplifie le pouvoir des mots, pouvant ainsi obliger n’importe qui à faire ce que l’utilisateur commande (un peu à la manière du Geass de Lelouch). Mais cela présente également un inconvénient logique en contrepartie, étant alors limité en matière de conversation. En effet, pour éviter de maudire accidentellement quelqu’un et se protéger lui-même, Toge ne parle qu’en ingrédients d’onigiri, ce qui le rend instantanément reconnaissable (et assez amusant).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec tant de potentiel, les fans avaient par conséquent beaucoup d’attentes en ce qui concerne Toge. Il aurait pu s’entraîner pour rendre son pouvoir plus impactant ou plus facile à utiliser. Mais l’histoire ne montre rien de tout cela. Il est mis de côté après l’Arc du Tournoi et n’apparaît qu’une fois dans l’Arc de la Bataille de Shinjuku, et même là, il ne sert pas à grand chose.

3. Uraume

MAPPA

Les anciens exorcistes sont déjà assez intéressants en eux-mêmes. Mais lorsqu’ils sont étroitement liés au terrifiant Ryomen Sukuna, ils deviennent encore plus fascinants. Il en est ainsi d’Uraume. Ce mystérieux maître des fléaux millénaire était le seul compagnon de Sukuna, et sa loyauté envers l’antagoniste était sans faille.

L’article continue après la publicité

En tant que tel, nous voulions en savoir plus sur lui et sur ses pouvoirs. Pourquoi Sukuna tolérerait-il la présence de quelqu’un ? Il devait y avoir plus à découvrir sur Uraume. Mais tout cela prend fin brutalement lorsque le combat le plus important du méchant se déroule hors écran, avant qu’ils ne se suicident après la mort du Roi des Fléaux.

L’article continue après la publicité

2. Yuki Tsukumo

crunchyroll

En tant que seule femme parmi les quatre exorcistes de classe S, nous attendions beaucoup de Yuki Tsukumo. De plus, sa personnalité était aussi atypique qu’attirante et son objectif était l’un des aspects les plus sensés de l’histoire. Tous les ingrédients étaient réunis pour qu’elle soit adorée des fans, et cela s’est d’autant plus confirmé suite à son entrée magnifique vers la fin du Drame de Shibuya.

L’article continue après la publicité

Il y aurait de nombreuses choses à dire sur la manière dont Jujutsu Kaisen n’a pas su exploiter pleinement le potentiel de Yuki, mais cela pourrait presque donner lieu à un article entièrement dédié au personnage. Alors pour faire simple, on peut déjà dire que les puissantes techniques de l’exorciste n’ont jamais été vraiment dévoilées. Par ailleurs, Yuki n’a jamais eu l’occasion d’utiliser son Extension de Territoire et meurt avant même d’avoir prouvé toute sa valeur. On pourrait presque en finir par se demander ce qui justifie qu’elle soit au même niveau que les autres exorcistes de classe S.

1. Megumi Fushiguro

MAPPA

Megumi est le premier exorciste que Yuji rencontre. Ainsi, nous avons toujours eu un intérêt particulier pour lui, et ce pour de bonnes raisons. En tant que membre du clan Zenin et utilisateur de la Technique des Dix Ombres, le jeune homme semble avoir un potentiel sans limites. Gojo et Sukuna l’avaient tous deux reconnu, le premier affirmant qu’il pourrait un jour égaler l’utilisateur du Sixième Œil.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pendant la majeure partie de l’histoire, Megumi répondait à ces attentes. C’est un exorciste remarquable et malgré ses tendances suicidaires, il offre certains des meilleurs combats de l’œuvre. Mais depuis que Sukuna a pris possession de son corps, le protagoniste a été relégué au second plan, restant passif pendant une bonne partie de l’intrigue. Cela aurait pu aller si son retour était arrivé à temps pour qu’il se rattrape. Mais son retour dans le récit semble trop tardif, ruinant à la fois son potentiel et l’appréciation que les fans pouvaient avoir à son égard.

Bien que Jujutsu Kaisen compte de nombreux personnages dont le potentiel semble ne pas avoir été exploité comme il fallait, il reste encore beaucoup de questions auxquelles la fin du manga devra répondre. En attendant, découvrez s’il y a une suite de prévue pour Jujutsu Kaisen et si Hiromi Higuruma est mort. Vous pouvez aussi consulter notre explication du sort de Yuta à la fin de l’œuvre ainsi que notre classement des personnages les plus forts encore en vie.