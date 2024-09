Jujutsu Kaisen : Hiromi Higuruma est-il mort dans le manga ?

Le manga Jujutsu Kaisen approche de sa fin et dévoile le statut de certains personnages : qu’en est-il de Hiromi Higuruma après sa participation à la Bataille de Shinjuku ?

L’arc de la Bataille de Shinjuku a été le théâtre de nombreuses morts, alors que les héros de Jujutsu Kaisen affrontaient un Sukuna au top de sa forme. Après la mort de Gojo, l’antagoniste a décimé les rangs des exorcistes, les tuant à tours de bras. Et dans la mêlée, ce sont Yuji et Hiromi qui ont fait très rapidement les frais de sa furie alors qu’ils rejoignaient le no man’s land. Avant ça, Higuruma avait été présenté aux lecteurs à l’occasion de la Traque Meurtrière organisée par Kenjaku : d’abord arrivé dans l’univers de Gege Akutami comme un ennemi, il a fini par rejoindre le camp des exorcistes.

Et il a rapidement évolué, développant une technique terriblement efficace grâce à Judge Man, un familier capable de juger les cibles du personnage lorsqu’il étend son territoire. Les exorcistes avaient ainsi décidé de l’utiliser contre Sukuna, mais Hiromi a été grièvement blessé avant de disparaître du manga. Or, le chapitre 269 de Jujutsu Kaisen donne enfin une réponse définitive au statut du personnage : est-il mort dans le manga ?

Hiromi Higuruma a-t-il survécu à la fin de Jujutsu Kaisen ?

Oui, Hiromi Higuruma a survécu à la fin de Jujutsu Kaisen : on le voit en vie dans le chapitre 269 du manga.

gege akutami/shueisha

Il apparaît alors que les survivants discutent de la Bataille de Shinjuku, tentant de déterminer lequel d’entre eux aura été le plus utile ou encore d’expliquer le retour d’autres personnages comme Yuta Okkotsu.

Le chapitre 247 avait presque confirmé la mort de Hiromi, mais on découvre finalement que Ui Ui et Kirara l’ont emmené inconscient jusqu’à Shoko, qui a réussi à le maintenir en vie en utilisant le sort d’inversion.

L’exorciste est en vie, mais encore blessé : il apparaît fatigué dans le chapitre 269, et son bras est plâtré. Il reconnaîtra auprès de ses compagnons que le roi des fléaux s’est contenté de jouer avec lui, ce qui explique sa survie là où d’autres n’ont pas eu autant de chance. Selon lui, Sukuna aurait certainement pris le combat plus au sérieux si Yuta avait été présent.

L’antagoniste aurait en effet certainement tué tout le monde sur le champ au lieu de jouer en prenant le risque d’être vaincu. Higuruma félicite également Yuta et Inumaki pour l’utilisation de l’Incantation en plein combat grâce à un magnétophone.

Après le 269, il ne restera que deux chapitres avant la fin de Jujutsu Kaisen : une épreuve également pour l’auteur Gege Akutami, qui a brisé le silence sur le final du manga.