L’auteur de Jujutsu Kaisen brise le silence sur le chapitre final du manga

L’auteur de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, s’est enfin exprimé à propos du dernier chapitre tant attendu de son manga.

C’est en 2018 que le manga Jujutsu Kaisen a fait ses débuts. En quatre ans, les aventures de Yuji Itadori et ses compagnons auront conquis de nombreux fans, mais le récit des exorcistes va bientôt obtenir une conclusion. La fin a en effet été annoncée, et apparaîtra dans un ultime chapitre daté pour le 29 septembre 2024.

Entre la dégustation du premier doigt du roi des fléaux et la Bataille de Shinjuku, le lycéen aura parcouru un long chemin. Le dernier arc a ainsi dévoilé l’ultime confrontation entre les protagonistes et les vilains Kenjaku et Sukuna, mais les combats sont désormais terminés : Yuji l’a emporté, et le manga de Gege Akutami a entamé son épilogue.

Or, l’auteur a décidé de discuter du processus : les spoilers permettent en effet de découvrir que le mangaka a écrit une note en fin de chapitre 269, pour s’exprimer sur le final qui ne va plus tarder. Comme rapporté par les différents leakers de Jujutsu Kaisen, l’auteur aurait ainsi parlé d’un aspect paradoxal dans le fait de se lancer dans quelque chose d’inédit pour lui : “Je n’ai jamais dessiné de dernier chapitre avant ça, donc ça me paraît nouveau même si c’est la fin.“

Même après avoir publié plus de 260 chapitres, Gege Akutami fait ainsi part de l’apprentissage constant que représente la création du manga pour lui. Son œuvre se terminera sur le chapitre 271, et le grand antagoniste de Jujutsu Kaisen a déjà été éliminé : les trois derniers chapitres serviront donc à dévoiler les conséquences de la bataille, et l’avenir qui peut attendre les héros toujours debout.

Le prochain chapitre est justement censé révéler quels exorcistes ont survécu au dernier arc. Le sort de Yuta avait été teasé de manière menaçante, mais le jeune homme a pu s’en sortir grâce à Rika. Cette dernière a en effet guéri le corps originel de l’exorciste à l’aide d’un sort d’inversion, assurant le retour du protagoniste après qu’il ait possédé celui de Gojo Satoru.

Mais Yuta n’est pas le seul à avoir survécu d’après les spoilers du chapitre 269 : alors que les exorcistes débattront des combattants les plus utiles dans l’affrontement contre Sukuna, on découvrira que Hiromi Higuruma n’aura finalement pas été abattu par le roi des fléaux.