Jujutsu Kaisen : Explication du sort de Yuta à la fin du manga

Yuta s’est retrouvé dans une situation assez délicate lors de son combat contre Sukuna, mais que lui arrive-t-il réellement à la fin de Jujutsu Kaisen ?

Il est l’un des personnages les plus puissants de Jujutsu Kaisen et un grand favori des fans. Mais avant de participer aux aventures de Yuji Itadori, Yuta Okkotsu était avant tout le protagoniste du préquel du manga de Gege Akutami, qui l’appréciait trop pour le laisser de côté. L’exorciste surpuissant a ainsi joué un rôle crucial dans la Traque Meurtrière, mais aussi et surtout dans la Bataille de Shinjuku.

L’article continue après la publicité

Car dans l’arc final, Yuta tue non seulement Kenjaku, mais il est également un atout inestimable pour tenir tête à Sukuna et offrir de nombreuses opportunités à ses camarades tout en affaiblissant l’antagoniste. Mais pour y parvenir, le jeune homme a tout de même dû recourir à des moyens très particuliers : il a ainsi abandonné son corps pour intégrer celui de Gojo, grâce à la technique de Kenjaku copiée par Rika. Comment s’en sort-il à la fin de Jujutsu Kaisen ? On vous explique tout sur l’intrigue de Yuta Okkotsu dans la conclusion du manga.

L’article continue après la publicité

Qu’arrive-t-il à Yuta Okkotsu à la fin de Jujutsu Kaisen ?

À la fin de Jujutsu Kaisen, Yuta retourne dans son propre corps grâce à la technique occulte de Kenjaku, les soins de Shoko et le soutien en énergie occulte de Rika.

L’article continue après la publicité

gege akutami/shueisha

Dans le chapitre 269, le groupe de survivants retrouve en effet Yuta de retour dans son propre corps, mais avec une cicatrice sur le front. Il révèle que lorsqu’il était à l’intérieur de Gojo, Shoko a soigné son corps et Rika l’a maintenu en vie grâce au sort d’inversion.

Malgré le transfert de son cerveau dans un autre corps, sa connexion avec Rika est donc restée active. On peut supposer que le lien a été maintenu grâce à l’anneau que le corps d’origine continuait de porter durant le processus, mais le manga ne donne pas davantage de détails.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ayant utilisé la technique de Kenjaku, le jeune homme devra vivre avec une cicatrice sur son front pour le restant de ses jours. Mais un tel retour signifie également la libération de la dépouille de Gojo, qui pourrait ainsi obtenir un adieu émouvant et digne du Possesseur du Sixième Œil.

Yuta est l’un des derniers exorcistes les plus puissants au monde

Le décès de Gojo et de Sukuna – les deux exorcistes plus puissants à avoir jamais existé – a laissé un vide dans le monde des fléaux et de leurs chasseurs. Mais Yuta, Maki, et le reste des élèves de première année sont toujours là pour combler ce manque.

L’article continue après la publicité

2021 toho co. ltd

Avant la bataille de Shinjuku, Yuta était déjà l’un des personnages les plus puissants de Jujutsu Kaisen. Il était de classe spéciale, se hissant au même niveau que Gojo, Geto et Yuki. Mais de ce groupe, il est désormais le seul survivant.

L’article continue après la publicité

Avant l’arc final, sa puissance était considérée comme n’étant inférieure qu’à celle de Gojo. En l’absence du Possesseur du Sixième Œil, Yuta est désormais théoriquement l’exorciste de l’ère moderne le plus puissant. Toutefois, l’étendue des pouvoirs de Yuji n’ayant pas été révélés avec précision – notamment son extension de territoire -, on peut estimer qu’il a parmi ses camarades un sérieux concurrent.

L’article continue après la publicité

Après le 269, il ne restera que deux chapitres de Jujutsu Kaisen avant la conclusion : l’auteur s’est d’ailleurs confié sur son ressenti quant au final, attendu pour le 29 septembre 2024.