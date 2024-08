Explication du sort de Nobara dans Jujutsu Kaisen : est-elle morte ?

Elle est l’un des personnages principaux de Jujutsu Kaisen, mais son sort est resté ambigu pendant longtemps : Nobara Kugisaki est-elle morte ou toujours en vie ?

Nobara Kugisaki a été introduite très rapidement dans l’histoire de Jujutsu Kaisen, en tant qu’élève de première année à l’école des exorcistes. La jeune fille débarque tout droit de la campagne et compte bien vivre la grande vie tokyoïte, tout en devenant vite amie avec Yuji et Megumi, ses camarades de classe. Lorsqu’elle arrive, la jeune fille est déjà capable d’utiliser des techniques d’exorcisme. Forte tête, elle fait face à de nombreux ennemis sans se laisser perturber et compte parmi les forces déployées à Shibuya lors de l’attaque de sa station de métro.

Malheureusement, sa route croise celle de Mahito : grièvement blessée, elle est emportée en urgence par des collègues qui ne donnent pas cher de sa peau. L’exorciste est alors tombée dans l’oubli, mais le chapitre 267 a enfin offert une mise à jour. Nobara est-elle encore en vie ? Et pourquoi le manga a-t-il passé sous silence son statut pendant si longtemps ?

Attention : cet article contient des spoilers de Jujutsu Kaisen.

Nobara est-elle morte dans Jujutsu Kaisen ?

Nobara est en vie dans Jujutsu Kaisen : la jeune fille réapparaît dans le chapitre 267 du manga.

gege akutami/shueisha, jujutsu kaisen project

Son statut a été l’un des plus grands mystères du manga : après sa rencontre avec Mahito, la jeune fille a tout simplement disparu de la circulation. Le chapitre 265 semblait alors confirmer sa mort, mais elle était en réalité vue du point de vue de Yuji.

Car le jeune homme n’a jamais été tenu au courant de la santé de son amie : après le drame de Shibuya, le héros a dû se concentrer sur d’autres projets, tels que son exécution ou la Traque Meurtrière. Quant à ses anciens camarades, ils ont pris la décision de ne pas lui révéler l’état de Nobara.

En effet, le jeune homme étant lié à Sukuna, l’information aurait également été transmise au roi des fléaux, contre lequel tout le monde se préparait à se battre. Le choix de passer sous silence la survie de Nobara a ainsi servi à prendre de court l’ennemi lors de son ultime affrontement contre le protagoniste de Jujutsu Kaisen.

Nobara a en effet utilisé sa résonance pour frapper le dernier doigt de Sukuna, le paralysant momentanément. Yuji a ainsi pu utiliser sa technique de l’intervalle et un rayon noir, décrochant au passage la victoire sur le roi des fléaux.

Lorsqu’elle retrouve Yuji, Nobara se permet une petite plaisanterie en faisant référence à Opapi : il s’agit là d’un rappel d’une phrase que Yuji avait lui-même prononcée, quand Gojo et lui avaient révélé aux autres élèves de l’école qu’il était encore en vie après l’attaque d’un fléau de classe S – une plaisanterie qui était mal passée du côté de Nobara, justement.

La supposée mort de Nobara est une leçon pour Yuji

La prétendue mort de Nobara a eu un impact important dans la conception de la vie du héros de Jujutsu Kaisen. Avant qu’elle ne survienne, Yuji pensait qu’il fallait remplir son rôle pour obtenir une mort digne.

MAPPA

Mais la disparition de Nobara a tout changé : “décédée” avant d’avoir pu accomplir quoi que ce soit, la jeune fille a bouleversé le héros et lui a fait indirectement comprendre que sa vie avait malgré tout de la valeur, rôle ou non.

Son triste sort sert également de motivation au protagoniste dans sa quête d’éradication de tous les fléaux. Sa rage et sa soif de sang l’aident dans son combat contre Mahito, et la perte de son amie le pousse encore plus à vouloir sauver le dernier proche qui lui reste, à savoir Megumi.

Jujutsu Kaisen se terminera avec le chapitre 271 le 29 septembre 2024, mais il reste encore de nombreux excellents mangas capables de le remplacer.