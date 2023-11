Jujutsu Kaisen : explication du rituel d’exorcisme de Makora par Megumi

L’épisode 17 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen présente les débuts en anime du général céleste impie, Makora. Mais comment fonctionne le rituel d’exorcisme de Megumi ?

La saison 2 de Jujutsu Kaisen avait déjà annoncé l’apparition de Makora la semaine dernière, et l’épisode 17 marque ses débuts en anime. Megumi a tenté à plusieurs reprises d’invoquer un certain familier dans des situations désespérées, mais s’est toujours arrêté avant de le faire.

Il faut aussi noter que Gojo l’avait mis en garde contre l’utilisation de sa carte maîtresse tout en maintenant le mystère sur sa nature. Désormais, les spectateurs savent de quoi il était question. Car un Shikigami monstrueux, qu’aucun exorciste n’a réussi à dompter jusque-là, vient de faire son entrée sur le champ de bataille de Shibuya. Et c’est notamment sa présence qui offrira le nom de “Drame de Shibuya” à l’arc en cours.

Le général céleste impie, Makora, est une épée à double tranchant. Puisque Megumi ne peut pas le contrôler, il ne peut l’invoquer que pour un rituel d’exorcisme. Comment fonctionne ce rituel ?

Le rituel d’exorcisme de Makora dans Jujutsu Kaisen

L’héritier de la Technique des Dix Ombres reçoit deux chiens de Jade à l’obtention de son sort inné. L’utilisateur peut invoquer d’autres familiers pour un rituel d’exorcisme. Une fois vaincus, les shikigami sont entièrement sous le contrôle de leur maître et peuvent être appelés en effectuant des gestes de main projetant des ombres sur les surfaces alentours, dessinant la silhouette du familier.

Les ombres servent d’intermédiaire pour la conjuration des familiers. Elles reflètent la forme de la marionnette d’ombre tissée par la main de l’utilisateur et créent le shikigami à partir d’ombres paraissant liquides, devenant tangibles via l’énergie occulte.

Après avoir acquis plus de familiers, l’exorciste peut répéter le processus du rituel pour exorciser et collecter jusqu’à dix Shikigami différents. Mais personne dans l’histoire du Clan Zenin n’a pu apprivoiser Makora en raison de sa grande puissance.

Dans l’épisode 17 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, Megumi initie un rituel d’exorcisme pour Makora et oblige Haruta à participer au rituel en question. Megumi s’évanouit peu après avoir lancé le processus. Selon son plan, Makora tuera Haruta, deuxième participant, ce qui mettra fin au rituel. Et avec la fin dudit rituel, Megumi mourra également.

Comment Sukuna impacte le rituel d’exorcisme de Makora ?

C’était sans compter sur les plans de Sukuna, qui intervient et empêche Makora de tuer Haruta. Le roi des fléaux fait peu de cas de cet ennemi, mais il ne veut pas voir Megumi mourir. Il révèle qu’il a en effet des projets pour le jeune exorciste, qu’il soigne avec le Sort d’Inversion. S’ensuit alors une bataille féroce entre Sukuna et le Shikigami surpuissant, qui parvient même à tenir tête au roi des fléaux. Ce dernier n’a plus le choix : il doit utiliser son Extension du Territoire, détruisant au passage tout sur un rayon de 140m.

Sukuna parvient à l’emporter sur Makora, mais ne faisant pas partie du rituel, il rend ce dernier caduc. Le général céleste impie ne rejoindra donc pas les familiers de Megumi. En revanche, ce dernier pourra survivre, et Haruta finit par être vaincu à son tour. Le prix reste néanmoins terrible : c’est tout le quartier de Shibuya qui a disparu, corps et biens. Et un tel drame risque bien de blesser profondément Yuji, qui réalise ce qu’a coûté sa perte de contrôle sur son corps en faveur de Sukuna.

