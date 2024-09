Jujutsu Kaisen : explication du retour de Megumi dans le chapitre 268

Megumi Fushiguro revient enfin après une longue absence, mais de quelle manière réussit-il à retrouver le contrôle de son corps, jusque-là occupé par Sukuna ?

Le personnage secondaire est le premier exorciste que les lecteurs et spectateurs de Jujutsu Kaisen ont rencontré, alors qu’il croisait la route de Yuji Itadori. C’est même en combattant à ses côtés pour la première fois que le héros ingère le doigt de Sukuna et en devient son réceptacle, lançant une histoire qui aura duré 271 chapitres en tout.

Tout au long du récit créé par Gege Akutami, Megumi joue un rôle crucial. Il combat des adversaires puissants, révèle peu à peu son potentiel capable de surpasser Gojo grâce à sa technique des dix ombres… et devient le nouveau réceptacle de Sukuna dans l’arc de la Traque Meurtrière. Mais le personnage réussit à se libérer du roi des fléaux : on vous explique comment.

Attention : cet article contient des spoilers de Jujutsu Kaisen.

Megumi revient dans le chapitre 268 de Jujutsu Kaisen

Dans le chapitre 268 de Jujutsu Kaisen, l’exorciste est libéré lorsque le territoire de Yuji se brise et que le coup de poing du héros affaiblit une ultime fois la barrière entre l’âme de Megumi et celle de Sukuna.

Cette libération était attendue depuis longtemps : la Bataille de Shinjuku avait pour objectif de vaincre le roi des fléaux, mais les exorcistes n’ont jamais abandonné l’idée de tirer leur camarade des griffes de l’antagoniste. D’autant plus que Sukuna a toujours eu besoin d’un corps pour se réincarner. L’en priver revenait ainsi à gagner l’affrontement.

La perspective de sa libération apparaît clairement dans le chapitre 251, alors que l’échelle de Jacob d’Hana laisse entrevoir un véritable espoir pour le jeune homme. Yuji arrive en effet à entrer en contact avec son ami, mais ce dernier annonce ne pas vouloir continuer à vivre depuis la mort de sa sœur Tsumiki.

Mais les efforts continus de Yuji finissent par porter leurs fruits dans le chapitre 266, dans lequel le protagoniste explique ne pas vouloir faire la morale à son ami et comprendre son désespoir, tout en précisant que la vie serait moins amusante sans lui. Grâce à la bienveillance de Yuji, Megumi retrouve sa volonté de vivre, et combat de son côté Sukuna qui quitte son corps dans le chapitre 268.

C’est lorsque Nobara utilise sa résonance sur le dernier doigt de Sukuna et permet à Yuji de porter un coup final à l’antagoniste, que Megumi réussit à échapper à son emprise. Le fléau est alors arraché au corps du jeune homme, et se retrouve avec l’apparence d’un simple amas de chair.

Combien de temps Megumi a-t-il été sous l’emprise de Sukuna ?

Megumi a été capturé par Sukuna pendant 56 chapitres, soit un an et demi de publication de Jujutsu Kaisen.

Depuis le début de Jujutsu Kaisen, Sukuna a montré un intérêt suspect pour Megumi. Le roi des fléaux est allé jusqu’à sauver l’exorciste alors qu’il se moquait pas mal de la vie des autres. Il se montre également enthousiaste lorsque l’adolescent réalise des exploits et évolue, comme lorsqu’il réussit à créer une extension du territoire, même incomplète.

La raison de son intérêt devient claire dans l’arc de la Traque Meurtrière. Dans le chapitre 212, Sukuna remarque le désespoir de Megumi qui découvre la possession du corps de sa sœur par Yorozu, et en profite pour le parasiter. Prenant le contrôle du corps de Yuji un court instant, le roi des fléaux force Fushiguro à ingérer un de ses doigts. Le jeune homme résiste faiblement, mais l’antagoniste ne prend aucun risque : il écrase toute volonté de vivre du personnage secondaire en tuant d’abord Yuruzu/Tsumiki, puis accomplit le rituel du Bain.

Que va-t-il arriver à Megumi après sa libération ?

Megumi est libéré de Sukuna qui a disparu, et son avenir semble bien plus lumineux : il se remet dans le chapitre 268 de ses blessures en compagnie de ses amis Yuji et Nobara.

Le jeune homme est censé continuer d’officier en tant qu’exorciste à l’avenir, d’autant plus qu’il possède un potentiel important pour le métier. Il est possible qu’il maîtrise complètement son extension de territoire et les rayons noirs.

En revanche, sa technique des dix ombres a été sévèrement diminuée après le combat contre le reste des exorcistes, et surtout Gojo : de nombreux familiers (ou shikigamis) ayant été vaincus, le jeune homme ne pourra plus faire appel à eux. Il ne pourra donc jamais devenir la version la plus puissante de lui-même. Mais Sukuna et le possesseur du Sixième Œil ayant disparu, il se peut que les fléaux perdent en puissance et que même une technique des dix ombres diminuée ne soit plus un problème.

Le manga Jujutsu Kaisen approche toujours plus de sa conclusion : la publication a entamé une ultime pause avant la sortie de ses trois derniers chapitres.