Pourquoi Jujutsu Kaisen fera une nouvelle pause avant le chapitre 266 ?

La publication de Jujutsu Kaisen va encore faire une pause d’une semaine après le chapitre 265 : on vous explique pourquoi.

La publication de Jujutsu Kaisen a un peu souffert ces derniers temps. L’auteur Gege Akutami est en effet tombé malade et s’est retrouvé au repos forcé pendant un mois, à la demande de ses éditeurs. Le manga a ainsi adopté un rythme irrégulier, en raison de la santé du mangaka mais aussi très probablement pour préparer la fin de l’histoire de Yuji. Car Akutami a bel et bien confirmé que la saga finale de Jujutsu Kaisen serait celle de la Bataille de Shinjuku, actuellement en cours.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et les combats opposant les exorcistes à Sukuna semblent justement arriver à leur terme. Yuta a été poussé dans ses derniers retranchements après avoir possédé le corps de Satoru Gojo, l’Ange et Todo sont inconscients suite à un rayon noir… il ne reste donc plus que Yuji, qui a lancé son extension du territoire. Mais si le chapitre 265 en dévoilera davantage sur la technique, il faudra certainement attendre la suite pour assister à un réel affrontement. Le problème, c’est qu’une nouvelle pause va impacter la publication de Jujutsu Kaisen.

L’article continue après la publicité

Pourquoi le chapitre 266 de Jujutsu Kaisen est-il retardé ?

Le chapitre 266 de Jujutsu Kaisen ne sortira pas avant le 18 août en raison des vacances d’été du magazine Weekly Shonen Jump.

L’article continue après la publicité

2021 TOHO CO. LTD

Toutes les publications de l’éditeur se retrouvent ainsi mises en pause pendant une semaine, y compris les plus grosses, telles que One Piece et son chapitre 1123. Il faudra donc compter sur la patience des fans, qui risquent de se sentir frustrés alors que le manga se rapproche toujours plus de sa fin.

En rapport: Le chapitre 254 de Jujutsu Kaisen confirme le retour de cet ancien personnage

L’article continue après la publicité

D’autant plus que le chapitre 265 semble déjà teaser un ultime round dans le combat entre Yuji et Sukuna, ramenant l’histoire à ses débuts en opposant les deux protagonistes du manga. Mais le répit permettra à Gege Akutami de revenir plus frais et dispo, et c’est tant mieux. Car en plus de la Bataille de Shinjuku, le manga doit encore répondre à de nombreuses questions : qu’adviendra-t-il de la Fusion entre Tengen et le Japon que Kenjaku avait initiée ? Megumi peut-il encore s’en sortir ? Qu’est-il réellement arrivé à Yuta, et qu’en est-il d’Hakari et Uraume qui semblent plongés dans un duel éternel ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En attendant d’en découvrir plus, le chapitre 265 de Jujutsu Kaisen est attendu pour le 4 août 2024, et devrait révéler davantage d’informations sur Yuji et son extension du territoire.