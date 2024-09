Explication de la fin de Jujutsu Kaisen : qu’arrive-t-il au doigt de Sukuna ?

Jujutsu Kaisen conclut son histoire de fléaux d’une manière plutôt vague : on vous explique ce qui se passe dans le chapitre 271.

En tant que manga shonen, Jujutsu Kaisen se concentre en grande partie sur les combats et repose sur un système de pouvoirs complexe. Le récit inventé et dessiné par Gege Akutami s’inscrit dans un monde où les fléaux naissent des émotions négatives générées par les humains, adoptant alors des apparences variées pour s’en prendre à ceux qui ont le malheur de croiser leur route. Bien qu’il existe des exorcistes capables de s’opposer à ces créatures, la racine du problème ne change pas : l’énergie occulte que les gens ne maîtrisent pas sert de carburant pour continuer de créer toujours plus d’ennemis. Sans oublier les maîtres des fléaux qui poursuivent des objectifs personnels et parfois dangereux, à l’image de Kenjaku.

Les conflits se poursuivent donc jusqu’à la Bataille de Shinjuku, offrant un climax terrible durant lequel de nombreux personnages trouveront la mort. Mais les exorcistes finissent par l’emporter, tandis que les grands antagonistes disparaissent : Kenjaku est le premier à tomber, suivi de Sukuna et de son plus fidèle allié, Uraume. Pourtant, d’autres intrigues continuent de questionner les lecteurs alors que le dernier chapitre est sorti : qu’arrive-t-il à la société des exorcistes après la bataille finale ? Que se passe-t-il avec le doigt de Sukuna ? On vous explique la fin de Jujutsu Kaisen.

Attention : cet article contient des spoilers de la fin du manga Jujutsu Kaisen !

Les protagonistes font repartir la société d’exorcisme de zéro

Après la mort de Sukuna, on découvre que certains exorcistes ont profité des combats de Shinjuku pour œuvrer dans l’ombre, songeant à l’avenir de leurs pairs.

gege akutami/shueisha

C’est notamment le cas de Mei Mei, qui n’a pas participé à la bataille contre Sukuna pour se consacrer pleinement à un autre problème qui gangrénait jusque-là le monde de l’exorcisme au Japon : les différents grands clans et leurs règles arbitraires.

La jeune femme s’est attaquée à la nouvelle école de l’ombre, retrouvant sa cheffe pour l’éliminer. La personne à la tête du clan de l’ombre peut en effet restreindre l’usage de certaines techniques précieuses, telles que le territoire simple, qui s’est avéré crucial dans le conflit contre Sukuna.

Mais pour que tout le monde puisse l’utiliser, il faut que le chef de la nouvelle école de l’ombre lève les restrictions. En tuant la femme au sommet de l’école, Mei Mei a permis à Kusakabe de devenir le nouveau chef, lui ouvrant la voie pour donner l’accès du territoire simple à d’autres exorcistes, comme Yuji.

De plus, si la Traque Meurtrière est terminée, il faut encore que les exorcistes réincarnés trouvent leur place dans une époque qui n’est pas la leur. Enfin, Mei Mei prédit la chute des clans, dépassés par les récents événements : la société des exorcistes du Japon va ainsi pouvoir renaître sur des bases plus saines.

Pourquoi la fin de Jujutsu Kaisen présente le doigt de Sukuna

Le doigt de Sukuna permet à Jujutsu Kaisen de présenter une conclusion ouverte : la fin de la lutte contre le roi des fléaux ne signifie pas que toute menace est écartée.

gege akutami/shueisha

La puissance de Sukuna ne pourra jamais redevenir égale à celle de la Bataille de Shinjuku, puisque le fléau disposait de 19 de ses doigts et avait consommé le crâne de son corps d’origine pour compenser l’absence du dernier membre. De plus, le roi des fléaux a décidé d’emprunter le chemin menant à la réincarnation après son dialogue avec Mahito dans l’au-delà : il ne devrait donc plus revenir à l’avenir.

En revanche, sa relique contient encore une partie de sa puissance, et peut causer des dégâts en tombant dans des mains mal intentionnées. C’est pourquoi les exorcistes la scellent dans un cabanon rappelant celui du début du manga : ainsi utilisé, le doigt sert en plus à repousser d’autres fléaux aux environs, signe que les créatures sont toujours présentes au Japon.

Le final de Jujutsu Kaisen laisse des questions en suspens

Le chapitre 271 offre des adieux satisfaisants à Sukuna, mais l’histoire laisse de nombreuses questions en suspens derrière elle.

gege akutami/shueisha

On peut ainsi s’interroger sur les spécificités de l’extension du territoire de Yuji, qui n’aura jamais été expliqué, mais aussi sur la survie de Takaba et de son mystérieux partenaire dont la silhouette rappelle fortement celle de Kenjaku.

De la même manière, le manga ne révèle pas si Yuta a toujours accès aux techniques de l’Infini après son passage dans le corps de Satoru Gojo. Enfin, la conclusion de l’histoire de Sukuna montre une femme sans donner plus de détails sur elle.

De nombreux personnages paraissent trop peu exploités dans Jujutsu Kaisen : alors que l’auteur Gege Akutami a teasé de futurs projets, on peut encore espérer un éventuel spin-off sur certains des protagonistes du manga.