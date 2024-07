Jujutsu Kaisen : Explication de l’extension du territoire de Yuji

Yuji a enfin décroché le sésame ultime des exorcistes, mais son extension du territoire est encore nébuleuse : on vous explique tout ce qu’on sait à ce stade.

Yuji a suivi le parcours typique du héros de shonen dans Jujutsu Kaisen : nouveau-venu débrouillard mais totalement débutant dans le domaine de l’exorcisme, son évolution a été fulgurante grâce à sa ténacité et une excellente condition physique. Mais le jeune homme a très vite découvert ses limites, alors que d’autres personnages très puissants lui volaient la vedette.

L’article continue après la publicité

Limité par son absence de sort inné, le protagoniste a souvent été relégué au second plan, surtout dans l’arc de la Bataille de Shinjuku qui a présenté d’innombrables combats palpitants. Mais le héros est de retour pour de bon, et n’a pas chômé durant son repos : Yuji a en effet dévoilé son extension du territoire dans le chapitre 264. Et même si les détails de sa nouvelle attaque n’ont pas encore été tous révélés par l’auteur, de nombreux aspects de son territoire donnent de sérieux indices sur ses capacités.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quelle est l’extension du territoire de Yuji dans Jujutsu Kaisen ?

L’extension du territoire de Yuji prend l’aspect d’une gare ferroviaire dans Jujutsu Kaisen : le héros et sa cible se retrouvent en effet sur un quai.

gege akutami/shueisha

Le nom du territoire de Yuji n’a pas encore été dévoilé dans le manga, ni son fonctionnement. Mais plusieurs indices ont déjà été glissés dans les pages par l’auteur Gege Akutami. À commencer par l’apparence que prend Sukuna une fois à quai : le roi des fléaux a en effet perdu l’aspect qu’il avait dans le corps de Megumi, pour retrouver celui de sa première possession de Yuji.

L’article continue après la publicité

En rapport: Un fan de Jujutsu Kaisen aurait décodé la technique de Yuji

L’article continue après la publicité

Ensuite, il convient de noter le mudra utilisé par Yuji lorsqu’il lance son attaque : le signe de main est le même qu’un bodhisattva nommé Kshitigarbha, qui n’a de cesse de vider les enfers en sauvant les morts avant d’accepter de devenir Bouddha. Il est donc le guide des défunts, ce qui peut également correspondre avec la symbolique du train, souvent utilisée pour signifier le dernier voyage vers l’au-delà.

L’article continue après la publicité

En revanche, l’extension du territoire de Yuji ne semble pas particulièrement offensive : le jeune homme semble vouloir discuter avec Sukuna, et ses derniers mots dans le chapitre 264 suggèrent que les deux personnages sont sur le point de se rendre ailleurs. Peut-être en prenant un train qui les mènera directement en enfer ?

L’article continue après la publicité

Qu’est-ce qu’une extension du territoire dans Jujutsu Kaisen ?

L’extension du territoire est une technique permettant à son propriétaire de matérialiser son espace vital, grâce à une barrière créée par son énergie occulte. Une fois à l’intérieur, les attaques du lanceur sont plus puissantes, et elles ne ratent jamais leur cible.

L’article continue après la publicité

crunchyroll

Il y a évidemment des revers à son utilisation : en plus de demander de solides connaissances dans les territoires, la technique est gourmande en énergie. Les exorcistes et maîtres des fléaux qui l’utilisent ont donc tout intérêt à ne pas laisser de chance à leur adversaire, car une fois l’extension dissipée, ils se retrouvent souvent vidés de leurs forces.

L’article continue après la publicité

L’ennemi peut évidemment répondre à l’intérieur du territoire, mais ses attaques ne connaissent pas les mêmes avantages que le lanceur. En revanche, il est également possible de contrer une extension grâce à la technique du territoire simple, que l’on retrouve dans la Nouvelle École de l’ombre.

L’article continue après la publicité

Yuji n’a pas de sort inné, mais a pu apprendre les bases de l’extension du territoire grâce à ses échanges de corps et ses entraînements auprès d’adeptes de la Nouvelle École de l’ombre. Surtout avec Kusakabe, considéré comme le meilleur dans le domaine des territoires simples.

L’article continue après la publicité

L’extension du territoire est considérée comme la meilleure technique à laquelle un exorciste accède dans sa carrière, et celle de Yuji paraît plutôt aboutie. Mais pour en découvrir davantage sur le potentiel encore dissimulé du héros, il faudra patienter jusqu’au chapitre 265 de Jujutsu Kaisen, puisque le 264 n’en dévoilait pas grand-chose.