Explication de l’arc final de Jujutsu Kaisen : que se passe-t-il dans la Bataille de Shinjuku ?

Désignée comme le climax de Jujutsu Kaisen, la Bataille de Shinjuku est sans doute la partie la plus importante du manga de Gege Akutami : on vous explique tout sur le dernier arc de la série.

Jujutsu Kaisen sera plus court que de nombreuses autres franchises de son ampleur, mais compense sa brièveté par l’intensité de ses arcs, remplis d’informations et d’une action haletante. Entre le terrible Drame de Shibuya et la Traque Meurtrière qui mérite bien son nom, les différents récits dans lesquels les lecteurs se sont retrouvés entraînés leur auront offert peu de répit. Mais tout ne servait en réalité qu’à préparer le terrain pour une bataille finale, celle de Shinjuku.

Dernier arc du manga de Gege Akutami, il est aussi l’un des plus assassins pour les personnages adorés du public : la mort de Satoru Gojo n’aura pas manqué de traumatiser de nombreux fans, qui auront eu peu de temps pour se remettre avant que le compteur de victimes commence à s’affoler au milieu de duels passionnants. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et celle de Jujutsu Kaisen a été officiellement annoncée. La Bataille de Shinjuku sera donc l’arc final : on vous en fait le résumé expliqué.

Attention : cet article contient des spoilers du manga Jujutsu Kaisen.

Que se passe-t-il dans l’arc de la Bataille de Shinjuku ?

La Bataille de Shinjuku dévoile l’ultime affrontement entre Sukuna et l’ensemble des exorcistes et leurs alliés.

gege akutami/shueisha/manga plus

Commencée dans le chapitre 222, elle poursuit les événements de la Traque Meurtrière : une fois entré en possession du corps de Megumi et après avoir brisé la volonté du jeune homme, le roi des fléaux est rejoint par Uraume et Kenjaku.

De leur côté, Hana Kurusu et l’Ange utilisent l’échelle de Jacob sur le sceau retenant Gojo et le libèrent. Une fois revenu de la Lisière du Supplice, le possesseur du Sixième Œil s’empresse de tendre une embuscade à Kenjaku, mais se retrouve intercepté par Sukuna. Le mentor de Yuji lui donne alors rendez-vous pour un affrontement en bonne et due forme.

La suite présente les préparations intensives entre les deux camps et le combat débute enfin dans le chapitre 223. Il durera en tout 12 chapitres, mêlant plusieurs extensions de territoire et autres armes de leur arsenal, dont la technique des dix ombres empruntée à Megumi par le roi des fléaux.

L’issue du duel n’a cependant rien de plaisant pour les fans : Gojo est tué, Sukuna pouvant compter sur le général Makora (ou Mahoraga en version originale), qui s’est adapté aux techniques de l’Infini. Coupé en deux, l’exorciste décède officiellement dans le chapitre 236 de Jujutsu Kaisen.

Sukuna contre les exorcistes

Après la mort de Gojo, Sukuna est confronté à Hajime Kashimo tandis que Kinji Hikari se charge de distraire Uraume.

gege akutami/shueisha

Au sommet de sa puissance, Sukuna retrouve son corps d’origine et parvient à tuer Kashimo sans fournir trop d’efforts. Yuji Itadori et Hiromi Higuruma rejoignent ensuite le combat dans le chapitre 238.

Mais même l’aide de Yuji, Choso et Atsuya Kusakabe ne suffit pas à offrir la victoire à Higuruma, qui échoue à tuer Sukuna avec l’épée du Bourreau. Avant qu’il ne meure, Sukuna reconnaît ses efforts, voyant en lui l’existence d’un potentiel comparable à celui de Gojo.

Tandis qu’Higuruma s’éteint, Yuta Okkotsu et Rika tendent une embuscade à Sukuna et utilisent une extension du territoire. C’est là que l’on découvre que Yuji peut toucher une âme avec ses poings. Il en profite pour atteindre celle de Megumi, tandis que Yuta se bat avec le roi des fléaux. Sauf que son ami a perdu toute volonté de vivre et rejette l’aide de Yuji.

Sukuna survit au territoire de Yuta et manque de le tuer : le jeune homme n’est sauvé que grâce à l’apparition de Maki, puis de Kusakabe ou encore du duo de Miguel et Larue. Mais aucun ne tient face à l’ennemi. Lassé de devoir affronter des adversaires qu’il estime indignes de lui, Sukuna déploie sa technique de feu contre Yuji. Le protagoniste n’est sauvé que grâce au sacrifice de Choso, qui meurt dans le chapitre 259.

Son décès est ponctué par l’arrivée d’Aoi Todo, qui parvient à remotiver Yuji et reprendre le combat avec son frère d’armes.

La fin de Kenjaku

Tandis que Sukuna est occupé à combattre Gojo, Kenjaku fait face à ses propres adversaires, à commencer par Iori Hazenoki, qu’il bat facilement.

x : jujutsuakutami/gege akutami

C’est face au comédien Fumihiko Takaba qu’il éprouvera pour la première fois de véritables difficultés, à partir du chapitre 239. Car la technique du nouvel exorciste est tellement puissante qu’elle en frôle l’absurde, n’étant limitée que par l’imagination de son utilisateur. Seulement, ce dernier n’a en réalité qu’un seul objectif en tête : faire rire son adversaire pour prouver qu’il a du talent en tant qu’humoriste. Une fois son but atteint, Takaba se laisse paisiblement mourir, passant le relai à Yuta et Rika.

Le jeune homme profite en effet de la distraction pour frapper, décapitant sans pitié Kenjaku. On découvre par la suite que le corps de l’ennemi est donné en pâture au familier Rika, qui le dévore tout en copiant sa technique de transfert de cerveau d’un corps à un autre. De cette manière, l’exorciste pourra plus tard s’emparer du corps et de l’Infini de Satoru Gojo pour affronter Sukuna dans un deuxième round, dès le chapitre 260.

Mais le roi des fléaux est coriace et Yuta peu expérimenté : ni le sort Violet volé à Gojo ni l’échelle de Jacob de l’Ange ne permettent de venir à bout de l’antagoniste.

La montée en puissance de Yuji

Après que Yuta s’est effondré de fatigue et que Todo ait été mis K.O. en encaissant un Rayon Noir pour protéger l’Ange, Yuji se retrouve seul face à Sukuna.

gege akutami/shueisha

Dans un moment de désespoir, le protagoniste de Jujutsu Kaisen décide de lancer son extension de territoire : les deux personnages se retrouvent alors dans une ville de campagne rappelant l’enfance de Yuji. Ce dernier tentera de communiquer avec son ennemi, qui ne voudra rien entendre. La manière douce échouant, le héros décidera donc de montrer les crocs, lançant l’ultime combat de l’arc final.

La fin de la Bataille de Shinjuku et de Jujutsu Kaisen sera dévoilée dans le chapitre 271, annoncé pour septembre 2024 par l’éditeur : on peut ainsi en déduire que Yuji sera le dernier adversaire du roi des fléaux.

La Bataille de Shinjuku sera l’arc final de Jujutsu Kaisen

La Bataille de Shinjuku sera l’ultime arc du manga Jujutsu Kaisen : l’auteur l’avait déjà affirmé au préalable, mais l’a confirmé une nouvelle fois le 19 août en annonçant le dernier chapitre de son shonen.

crunchyroll

C’est donc dans cet arc que les lecteurs pourront découvrir quel sort a été réservé aux personnages dont le statut n’a jusqu’ici pas été mis à jour, comme Yuta qui vit désormais dans le corps de Gojo, ou Hakari, coincé dans un combat qui semble éternel avec Uraume.

Quant à savoir qui de Sukuna ou de Yuji l’emportera, la réponse devrait être dévoilée dans les prochains chapitres. Si l’antagoniste est défait, il faudra aussi que la série révèle le sort réservé à Megumi, ainsi que son éventuel rôle dans le duel entre le protagoniste et l’antagoniste du manga.

Enfin, la Fusion est longtemps restée en suspens dans l’intrigue de Jujutsu Kaisen : la population du Japon pourra-t-elle échapper à son funeste destin ou devra-t-elle accepter de devenir une partie de maître Tengen ?