Jujutsu Kaisen franchit une étape historique avant la sortie du chapitre final

Juste avant de sortir sa conclusion, le manga Jujutsu Kaisen franchit une étape symbolique dans sa publication.

Le final du manga Jujutsu Kaisen s’apprête à sortir, et les débats sont déjà houleux au sein de la communauté de fans. Les spoilers sont en effet disponibles, l’occasion est donc parfaite pour commenter une fin qui plaira ou non aux lecteurs de longue date. Mais une chose reste certaine : si les aficionados se lancent dans de grandes théories ou s’indignent d’une direction qui ne leur correspond pas, c’est avant tout parce que la création de Gege Akutami s’est inscrite parmi les mangas les plus populaires de ces dernières années.

Jujutsu Kaisen compte actuellement 28 tomes, les 29 et 30 étant attendus plus tard dans l’année au Japon. Bien qu’étant relativement nouveau dans le paysage des publications japonaises puisque ayant débuté en 2018, le manga a véritablement explosé en popularité en 2020, avec l’adaptation en anime par le studio MAPPA. Et alors que le chapitre 271 se prépare pour apporter un point final à l’histoire de Yuji, Megumi et Nobara, Jujutsu Kaisen confirme avoir franchi une étape importante de sa publication.

“Nouveau guide le 4 octobre. Tous les auteurs et éditeurs actuels du Weekly Shonen Jump remercient Gege. La série a atteint les 100 millions de copies en circulation.“

C’est dans une publication sur X qu’un leaker a pu mettre en lumière l’annonce qui attend les lecteurs du prochain numéro du Weekly Shonen Jump : “La ‘bonne nouvelle’ était le passage des 100 millions de copies en circulation.”

La semaine dernière, le Shonen Jump avait en effet teasé une annonce importante, qui avait alors créé de l’espoir chez les fans pour une partie 2. Tandis que certains s’attendaient déjà à quelque chose de décevant à l’image d’un sondage de popularité, le fait que Jujutsu Kaisen ait pu atteindre ce jalon en seulement quelques années mérite bien d’être célébré.

L’étape des 100 millions de copies vendues n’a rien d’anodin : jusqu’à présent, seuls 22 autres mangas ont réussi à atteindre de tels résultats, incluant notamment My Hero Academia ou Demon Slayer. Malgré tout, les réactions des lecteurs face à l’annonce s’avèrent mitigées.

Sur les réseaux sociaux, certains reconnaissent le mérite du travail de Gege Akutami, comme cet internaute sur X : “C’est compréhensible. 100 millions de copies, c’est incroyable ! Les concepts qui se vendent bien ont les meilleures chances d’avoir une suite / des renouvellements / plus de lignes de produits dérivés, etc.” Mais d’autres font moins preuve d’enthousiasme : “Peu importe ce que les gens disent, les derniers chapitres n’étaient pas extraordinaires. Mais JJK aura toujours une place spéciale dans mon cœur.“

Un troisième rappelle l’emballement des fans lorsque le magazine avait promis une annonce importante : “La plupart d’entre nous savait qu’il ne fallait pas trop s’exciter après que l’annonce de MHA ait été un sondage de popularité.“

Le chapitre 271 de Jujutsu Kaisen sortira le 29 septembre 2024, mais il restera d’autres mangas aussi excellents que celui de Gege Akutami : l’un d’eux est même intégralement disponible gratuitement pour une durée limitée.