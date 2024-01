Jujutsu Kaisen confirme enfin une scène controversée de Yuji

Avec la sortie de son volume 25, le manga Jujutsu Kaisen confirme enfin une scène qui avait créé confusion puis controverse dans la communauté des fans. On vous explique tout.

Jujutsu Kaisen a eu son lot de polémiques. Entre un système de pouvoir complexe et plusieurs strates de mystères autour de ses innombrables personnages, la confusion est souvent de mise, surtout avec les traductions sur Internet. Alors que l’histoire entame sa dernière ligne droite, il reste par exemple la question des pouvoirs de Yuji qui n’a pas encore trouvé de réponse.

Le récit, signé Gege Akutami, ne suit pas une trame conventionnelle du côté du protagoniste. Face aux nombreux exorcistes et fléaux surpuissants et importants, le héros est souvent relégué au second plan. Pourtant, il reste particulièrement apprécié des lecteurs, et l’attente concernant sa dernière bataille est grande.

Et malgré tout, les mystères s’accumulent autour de Yuji. Notamment une scène déroutante, avant le combat entre Gojo et Sukuna dans le chapitre 222 de Jujutsu Kaisen. Un moment, qui, justement, pourrait déjà donner de gros indices sur les pouvoirs de l’adolescent.

Attention : cet article contient des spoilers du manga !

Quelle scène controversée de Yuji est confirmée dans le Volume 25 de Jujutsu Kaisen ?

Le chapitre 222 de Jujutsu Kaisen met en scène tous les personnages avant la bataille contre Sukuna. À ce moment-là, Yuji et Kusakabe s’affrontent, et le jeune exorciste bat facilement son supérieur. Toutefois, l’instant d’après, il appelle Kusakabe “Itadori”. Une erreur de traduction ? Peut-être, mais l’hypothèse était fragile, car une telle faute aurait pu être corrigée après tous ces mois.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S'inscrire

gege akutami/shueisha

Ce qui ne laissait qu’une seule possibilité : Yuji et Kusakabe avaient échangé leurs corps. Jujutsu Kaisen a officiellement sorti le volume 25 du manga cette semaine, et l’une des illustrations supplémentaires confirme davantage la théorie.

“LMFAO Kusakabe s’éclate dans le corps de Yuuji / « Si jeune ~ mon corps est si souple et léger » / aussi, la permutation bizarre entre Yuji et Kusakabe dans JJK 222 est restée identique dans la sortie du volume, donc quelle que soit cette technique, elle sera finalement révélée, puisqu’il ne semble pas s’agir d’une faute de frappe ou d’une erreur dans la bulle de dialogue lol“

L’image bonus apparaît juste après le chapitre 222, et montre Kusakabe qui se réjouit d’être dans un corps plus jeune. Il y a également un court texte avec l’art, et Yuji porte la même tenue que dans ce chapitre. Bien que rien ne soit précisé sur la technique responsable de l’échange de leurs corps, il est tout à fait probable qu’il s’agisse de l’une des capacités de Yuji. Ce dernier n’échange plus de corps avec quiconque après cette scène, mais avec Gege Akutami, impossible de prévoir ce qui se passera à l’avenir.

Alors que la bataille contre Sukuna se poursuit, le manga dévoile progressivement les plans des exorcistes et les sacrifices pour vaincre leurs ennemis. Que ce soit la scène controversée de Yuji, la conversation de Gojo avec Ino, ou la tâche assignée à Toge Inumaki, le mystère reste épais.

Mais une chose est sûre : les normes du monde de Jujutsu Kaisen ne limiteront pas les pouvoirs de Yuji.