Jujutsu Kaisen confirme une “magnifique” connexion entre Gojo et Sukuna

Les dernières informations sur Gojo dans Jujutsu Kaisen renforcent sa connexion avec Sukuna… et le détail se trouve dans la traduction.

La bataille opposant Satoru Gojo et Ryomen Sukuna est très certainement le combat le plus populaire de Jujutsu Kaisen. Pendant plusieurs mois, les fans ont pu voir les deux personnages les plus puissants du manga se faire face dans un affrontement épique, alors que chacun dévoilait l’étendue de ses capacités.

L’article continue après la publicité

Le combat s’est terminé avec la mort de Gojo, au grand désespoir des fans de l’exorciste de classe S. Après l’avoir tué, Sukuna a qualifié Gojo de “magnifique”. Lors de l’Exposition Jujutsu Kaisen en cours dans le centre commercial Shibuya Hikarie, la franchise a sorti un livret spécial sur Gojo, expliquant sa relation avec chaque personnage.

L’article continue après la publicité

Il comprend également une phrase spécifique de Sukuna, qui a une signification quelque peu différente de celle qu’ont découvert les fans avec la traduction.

L’article continue après la publicité

Selon l’internaute Myamura, “Dans le tableau ‘Personnes liées à Gojo Satoru’ du livret officiel de Gojo, le commentaire de Sukuna sur Gojo est ‘Magnifique’. Mais le mot japonais utilisé ici est 天晴れだ, un idiome qui signifie littéralement ‘TU AS DÉGAGÉ MES CIEUX’.”

Le véritable sens des mots de Sukuna à l’égard de Gojo a été perdu dans la traduction. Les fans adorent la façon dont Sukuna fait ses adieux à son adversaire le plus digne.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un fan a alors répondu sur X/Twitter : “C’est l’admiration de Sukuna pour Gojo. Sukuna n’a jamais trouvé de sens à aucun de ses combats jusqu’à Gojo. Avant, seuls ses adversaires (Jogo, Kashimo, Yorozu) trouvaient un sens à leur combat avec lui. Gojo a permis à Sukuna de prouver qu’il était le plus fort en lui offrant son combat le plus difficile à ce jour.”

“Dégager mes cieux signifie probablement que je t’admire ou que j’apprécie quelque chose. Très probablement le combat Gojo vs Sukuna, où il a pu combattre le plus fort au lieu d’avoir à se battre contre quelqu’un au hasard”, a déclaré un autre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour plus d’informations sur Jujutsu Kaisen, vous pouvez consulter la date de sortie et les spoilers du chapitre 266 du manga. Découvrez également cette explication de Gege Akutami concernant la scène la plus confuse avec Gojo, ainsi que notre classement des meilleurs exorcistes de l’ère moderne.