Classement de tous les arcs de Jujutsu Kaisen, du pire au meilleur

Chaque arc de Jujutsu Kaisen est génial à sa manière, mais maintenant que le manga est terminé, il est possible de les classer du pire au meilleur.

Jujutsu Kaisen s’inscrit parmi les mangas shonen les plus populaires de ces dernières années. La série a débuté en 2018 et comprend 10 arcs narratifs en tout, certains étant plus ou moins courts que les autres, tandis que le plus long compte 63 chapitres. Et il va de soi que chacun d’entre eux est important, permettant à l’histoire de progresser tout en révélant de nouveaux détails cruciaux sur le monde complexe des exorcistes.

L’histoire remplie de combats et d’occulte commence avec Yuji Itadori, lycéen aux capacités physiques déjà surhumaines en soi. Le jeune homme se retrouve entraîné bon gré mal gré dans le monde des fléaux et des exorcistes, étant le seul capable de contenir la conscience et la puissance de Sukuna sans laisser le vilain prendre le contrôle. Le manga s’est terminé sur la Bataille de Shinjuku, offrant un dénouement au conflit qui oppose les différents camps. Et pour fêter ça, on a classé les arcs de Jujutsu Kaisen, du pire au meilleur.

10 – Arc Naissance de la Matrice

Chapitres : 1 à 18

Crunchyroll

Le premier arc ne se contente pas de poser les fondations de Jujutsu Kaisen : il plonge également les héros dans les premiers complots qui agitent le monde des exorcistes. Yuji Itadori devient ainsi le réceptacle de Ryomen Sukuna, et doit apprendre l’exorcisme le temps qu’une décision soit prise quant à sa condamnation. Utilisant la puissance de Sukuna pour se débarrasser des fléaux, il devient l’élève de Gojo Satoru aux côtés de Nobara Kugisaki et Megumi Fushiguro.

Malheureusement, la présence d’un humain possédant la conscience de Sukuna ne plaît pas aux exorcistes, dont les méthodes sont arbitraires. Pour ne pas risquer de se heurter à Gojo, les supérieurs s’arrangent pour envoyer les élèves de première année exécuter une mission bien trop dangereuse pour eux. Nobara et Megumi n’auront la vie sauve que grâce au sacrifice de Yuji, mais ce dernier survit grâce à Sukuna, qui passe un pacte avec lui pour le maintenir en vie et lui fait oublier momentanément leur marché.

Chose intéressant, Yuji Itadori devait mourir pour de bon au départ : Jujutsu Kaisen n’attirait pas assez de lecteurs au goût du Shonen Jump, et la décision d’interrompre la série avait été prise. L’auteur Gege Akutami a alors joué son va-tout en éliminant le protagoniste. Ironiquement, c’est la mort du héros qui aura sauvé Jujutsu Kaisen, finalement renouvelé pour plus de 200 chapitres.

9 – Arc Instinct Grégaire

Chapitres : 55 à 64

Gege Akutami/Shueisha, MAPPA

Cet arc couvre la mission la plus difficile que les premières années aient traversée. C’est ici que les protagonistes découvrent le mystère derrière le fléau du Pont Yasohachi. Yuji et Nobara affrontent les frères Eso et Kechizu, tandis que Megumi reste en arrière pour s’occuper d’un autre adversaire de classe S qui s’est approprié un des doigts de Sukuna.

Étonnamment, le trio remporte tous ses combats, à la grande fierté de Satoru Gojo. Mais il s’agit surtout de la dernière mission effectuée ensemble avant le drame de Shibuya. Si l’arc est important pour introduire le personnage de Choso, il ne comporte en revanche que peu de moments vraiment forts.

8 – Arc Exécution de Yuji

Chapitres : 137 à 143

crunchyroll

Bien que cet arc se déroule sans accroc, il souffre de l’ombre du Drame de Shibuya qui le précède et peut lui donner un air plus décevant. Il signe pourtant le retour de Yuta Okkotsu, désigné comme l’exécuteur de Yuji Itadori, ce qui lui permet de dévoiler une partie de ses compétences uniques.

Finalement, Yuta révèle qu’il est en réalité un allié de Yuji, envoyé à la demande de Gojo. S’il respecte l’ordre de ses supérieurs d’asséner un coup mortel à l’adolescent pour l’exécuter, il n’hésite pas derrière à le soigner aussitôt grâce à un sort d’inversion.

7 – Arc Tournoi

Chapitres : 32 à 54

crunchyroll

Que serait un manga de bagarre sans un bon tournoi ? Malheureusement, l’échange entre les écoles d’exorcisme de Tokyo et Kyoto tourne vite au vinaigre à cause d’un nouveau complot. L’événement devient en effet un nouveau prétexte de s’en prendre à Yuji en demandant à des élèves de le tuer, alors qu’il revient tout juste de sa fausse mort de l’arc Naissance de la Matrice.

Mais la guerre entre les deux écoles tourne court, alors que des fléaux s’incrustent aux festivités. C’est là que l’amitié fusionnelle entre Yuji et Todo Aoi fait des étincelles, montrant une alchimie entre les deux jeunes gens qui ripostent violemment face au fléau Hanami.

6 – Arc Petit Poisson et Retour de Bâton (ou Contre Mahito)

Chapitres : 19 à 31

Gege Akutami/Shueisha, MAPPA

Nanami est incontestablement l’un des personnages les plus appréciés des fans, et il va sans dire que son arc d’introduction n’y est pas étranger. C’est également à cette occasion qu’on rencontre Mahito, fléau de classe S auquel le nouveau mentor de Yuji vient se heurter.

Tout en tenant le fléau à distance et en acceptant de former Itadori, Nanami se distingue très vite du reste des exorcistes en considérant le protagoniste comme un enfant et non une arme. Le lien entre élève et professeur sera très touchant, ce qui explique d’autant plus le traumatisme subi par Yuji par la suite, lorsqu’il assistera à la fin de l’exorciste.

5 – Arc Préparatifs de la Traque

Chapitres : 144 à 160

Gege Akutami/Shueisha

Gege Akutami a dédié cet arc à Maki Zenin qui, avec sa sœur, a été victime de misogynie dans un monde particulièrement patriarcal. La jeune femme prouve néanmoins à son clan que la sous-estimer était une grave erreur.

Sa famille fait tout pour la tuer, mais elle survit grâce au sacrifice de sa jumelle Mai. Sa vengeance est terrible : Maki annihile le clan dans son intégralité. Bien qu’il puisse dans son ensemble paraître légèrement précipité, l’émotion qu’il transmet et la libération de Maki des chaînes qui l’ont entravée jusqu’ici font de l’arc l’un des meilleurs de Jujutsu Kaisen.

4 – Arc Bataille de Shinjuku

Chapitres : 222 à 271

gege akutami/shueisha

Il est probablement le plus controversé parmi les arcs de Jujutsu Kaisen : la Bataille de Shinjuku est aussi le dernier – ce qui explique les avis divisés des lecteurs du manga. Le combat entre Satoru Gojo et Ryomen Sukuna est exceptionnel, mais la fin a été jugée insatisfaisante par de nombreux fans, donnant l’impression de mettre un terme au manga en laissant trop de questions en suspens.

Il faut aussi noter sa longueur, et le désintérêt des lecteurs pour les combats qui suivent celui de Gojo : les rebondissements se faisant toujours plus nombreux, une certaine redondance a pu baisser le niveau de la Bataille de Shinjuku, qui a malgré tout offert des moments palpitants – la découverte de l’extension du territoire de Yuji, mais aussi celle de Yuta, restée cachée jusque-là, en font partie.

Malheureusement, certains éléments n’ont pas offert de grand intérêt scénaristique : le plus controversé est la possession du corps de Satoru Gojo par Yuta, qui n’apporte rien pour la suite puisque l’étudiant réintègre son corps sans conséquence.

3 – Arc Traque Meurtrière

Chapitres : 161 à 222

crunchyroll

C’est le plus long et l’un des arcs les plus intéressants de Jujutsu Kaisen. La Traque Meurtrière introduit de nombreux personnages, tous manipulés par Kenjaku pour son propre amusement. Les lecteurs assistent alors à une véritable bataille royale encadrée par des règles strictes et forçant les participants à s’entretuer pour gagner des points, et ainsi espérer rester en vie.

La Traque Meurtrière n’est pas qu’un simple divertissement pour Kenjaku : lorsque tous les participants se seront entretués, le vilain prévoit de déclencher la fusion entre maître Tengen et le reste de la population du Japon. Les exorcistes doivent donc se battre pour tenter d’y mettre un terme en jouant avec les règles du jeu.

C’est aussi à la fin de l’arc que le combat entre Gojo et Sukuna est lancé, alors que le Possesseur du Sixième Œil est libéré de son sceau et que le roi des fléaux s’empare du corps de Megumi.

2 – Arc Trésor Caché / Mort Prématurée (ou Passé de Gojo)

Chapitres : 65 à 79

MAPPA

Trésor Caché / Mort Prématurée est l’arc le plus touchant et pourtant le plus déchirant de Jujutsu Kaisen. Satoru Gojo a toujours été un personnage apprécié, et son flashback ainsi que sa relation avec Suguru Geto répondent à de nombreuses questions du film préquel Jujutsu Kaisen 0.

L’arc inclut également la mort de Riko Amanai, élément déclencheur de la tragédie entre le duo le plus puissant des exorcistes de classe S. On y retrouve amitié, cœurs brisés, tragédie, mais aussi l’éveil de Gojo, ce qui lui vaut aisément sa place de deuxième meilleur arc de Jujutsu Kaisen.

1 – Arc Drame de Shibuya

Chapitres : 79 à 136

crunchyroll

Bien que plusieurs années se soient écoulées, le Drame de Shibuya reste indéniablement le meilleur arc de Jujutsu Kaisen. Le chaos dans le quartier de Shibuya a bouleversé le monde de l’exorcisme, sans oublier que c’est dans cet arc que le personnage de Yuji se développe en prenant une tournure bien plus sombre, grâce notamment à un duel au sommet contre Mahito.

De plus, l’enfermement de Gojo dans la Lisière du Supplice a montré à quel point le monde des exorcistes se retrouve perdu sans lui. Chacun est poussé dans ses retranchements, mais ça ne suffit jamais : les conséquences sont catastrophiques, annihilant tout un quartier de Tokyo et ses habitants.

Le manga Jujutsu Kaisen est officiellement terminé, mais d’autres œuvres prometteuses pourraient remplacer l’histoire de Yuji Itadori. Mais il est également possible d’attendre la suite de l’anime, qui aura droit à une saison 3 adaptant la Traque Meurtrière.