Jujutsu Kaisen Chapitre 271 : date de sortie et spoilers potentiels

Le manga Jujutsu Kaisen va se terminer dans un ultime chapitre : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout sur le 271.

C’est en 2020 que Gege Akutami a sorti le tout premier chapitre de Jujutsu Kaisen. Le succès du manga n’était alors pas assuré, et l’auteur aura même dû jouer un coup de bluff en tuant son personnage principal pour générer de l’engouement chez son public, convainquant au passage l’éditeur de continuer la publication. Mais c’est avec la série d’animation chez MAPPA que l’histoire a littéralement explosé en popularité, et n’a plus jamais perdu en engouement depuis.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et les aventures de Yuji, Megumi et Nobara sont sur le point de se terminer après des mois passés dans l’arc de la Bataille de Shinjuku. La conclusion du manga a en effet été annoncée, et le moment est venu pour les exorcistes de tirer leur révérence : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 271 de Jujutsu Kaisen, qui sera aussi le dernier.

Quand sortira le chapitre 271 de Jujutsu Kaisen ?

Le chapitre 271 de Jujutsu Kaisen sortira le 29 septembre 2024 à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite disponible gratuitement sur le site pendant au moins trois semaines.

Spoilers potentiels du chapitre 271 de Jujutsu Kaisen

Le chapitre 271 de Jujutsu Kaisen devra conclure le manga.

Plusieurs pistes se dégagent pour la fin de l’histoire écrite et dessinée par Gege Akutami. Les précédents chapitres ayant commencé à montrer les conséquences directes de la Bataille de Shinjuku, on peut s’attendre à ce que le dernier chapitre du manga dévoile un avenir un peu plus lointain pour ses héros, notamment Yuji, Nobara et Megumi.

Il est également possible que ce dernier chapitre soit une ultime mission d’exorcisme pour les protagonistes, afin de conclure l’histoire en montrant comment évolue le monde des fléaux après la disparition de Sukuna.

Il faut aussi prendre en compte le grand inconnu concernant Satoru Gojo : le Possesseur du Sixième Œil n’a toujours pas eu droit à ses funérailles, et le suspense a ouvert la voie à de nouvelles théories sur le retour du mentor de Yuji.

Les spoilers de Jujutsu Kaisen sortent en général quelques jours avant la publication des chapitres : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.