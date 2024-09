Pourquoi Gojo est-il dans le chapitre 271 de Jujutsu Kaisen ? Explication de son retour

Les lecteurs de Jujutsu Kaisen font leurs adieux à un personnage adoré dans le chapitre 271 : on vous explique ce qui est arrivé à Satoru Gojo dans le final du manga.

Sa disparition a été un véritable choc, et de nombreux lecteurs n’ont jamais réussi à s’en remettre : Satoru Gojo, chouchou des fans de Jujutsu Kaisen, est mort des mains de Sukuna dans l’arc de la Bataille de Shinjuku. Dès lors, une partie du public a sombré dans la désillusion et le déni, cherchant des signes de son retour dans les moindres détails. Y compris dans le chapitre 271, qui marquera la fin du manga.

L’article continue après la publicité

Car les spoilers sont tombés et ont révélé une apparition du mentor de Yuji, Megumi et Nobara dans les toutes dernières pages de Jujutsu Kaisen. Forcément, les théories ont à nouveau fleuri sur les réseaux sociaux, certains continuant de croire dur comme fer au retour du Possesseur du Sixième Œil, quand d’autres n’en attendaient rien. Mais qu’en est-il vraiment ? On vous explique de quoi il est question dans la scène de Satoru Gojo du chapitre 271 de Jujutsu Kaisen.

L’article continue après la publicité

Attention : cet article contient des spoilers du chapitre 271 de Jujutsu Kaisen.

L’article continue après la publicité

Le chapitre 271 de Jujutsu Kaisen présente Satoru Gojo dans une scène de flashback.

crunchyroll

La conclusion de Jujutsu Kaisen suit le trio principal lors d’une dernière mission : après avoir trouvé le coupable et compris ses regrets, Yuji se souvient d’une conversation avec son mentor, qui lui demande de réfléchir sérieusement à son avenir.

L’exorciste le plus puissant de l’ère moderne affirme également avoir des rêves concernant ses élèves, dans le cas où il lui arriverait quelque chose. Mais il ajoute qu’il attend d’au moins un de ses élèves de l’oublier pour développer sa propre force.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les spoilers du chapitre 255 de Jujutsu Kaisen teasent le retour de personnages populaires

L’article continue après la publicité

La réflexion perturbe Yuji qui ne comprend pas comment les gens pourraient oublier Gojo. Mais l’exorciste se contente de rire et de lui faire part de sa confiance, avant de rappeler que tout le monde devra mourir un jour et qu’il faudra bien que les autres passent à autre chose. Le flashback se termine alors que le sensei explique attendre de grandes choses de la part de son élève.

Gojo a-t-il droit à des funérailles dans le chapitre 271 de Jujutsu Kaisen ?

Le final de Jujutsu Kaisen n’offrira pas de funérailles à Satoru Gojo, et aucun personnage ne visitera sa tombe.

L’article continue après la publicité

Crunchyroll

La dernière fois que le personnage apparaît en action, c’est lorsque Yuta occupe son corps pour affronter Sukuna, avant de s’effondrer, ne parvenant plus à maintenir le sort volé à Kenjaku. Si de nombreux lecteurs s’attendaient à voir le sensei enterré au côté de son ami Geto, il faudra tirer un trait sur l’idée.

L’article continue après la publicité

Le flashback est donc la dernière scène destinée à l’exorciste, mais reste également un moyen d’honorer sa mémoire. Enfin, on peut estimer que le choix de ne pas offrir de funérailles à Gojo n’est en rien un moyen de le faire revenir par la suite, mais plutôt de confirmer les propos du personnage, ce dernier affirmant qu’on finira par l’oublier et passer à autre chose.

L’article continue après la publicité

De son côté, un leaker de Jujutsu Kaisen estime que la décision de ne pas montrer les personnages pleurant l’ancien Possesseur du Sixième Œil sert avant tout à rappeler sa position au sein de la société des exorcistes : “Le fait qu’on ne nous ait montré personne en train de pleurer Gojo est lié à son personnage, qui a été considéré comme un instrument, voire une arme, tout au long de sa vie. Mais Yuji et d’autres garderont des souvenirs de lui.“

Le chapitre 271 sortira le 29 septembre 2024, mais d’autres mangas ont tout ce qu’il faut pour prendre le relai après la fin de Jujutsu Kaisen. On peut notamment compter Kagurabachi, qui est intégralement disponible gratuitement pour une durée limitée.

L’article continue après la publicité