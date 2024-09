Le chapitre 270 de Jujutsu Kaisen cacherait un indice sur la fin tragique du manga

Jujutsu Kaisen est sur le point de se terminer, et un subtil indice repéré dans le récent chapitre 270 pourrait bien teaser un fin tragique pour le manga selon certains fans.

Le chapitre 270 de Jujutsu Kaisen est l’avant-dernier chapitre du manga de Gege Akutami, et il nous montre les trois protagonistes, à savoir Yuji Itadori, Megumi Fushiguro et Nobara Kugisaki alors qu’ils entreprennent ce qui pourrait bien être leur mission finale dans l’intrigue. Ce trio de première année a traversé de nombreuses épreuves depuis l’Arc du Drame de Shibuya.

L’article continue après la publicité

Alors que le statut de Nobara est resté inconnu pendant longtemps et que Yuji la croyait morte, le corps de Megumi a été pris par Ryomen Sukuna, le grand antagoniste de l’œuvre. Maintenant que le Roi des Fléaux est enfin vaincu et que le trio est à nouveau réuni, tout semble indiquer que le manga pourrait se conclure avec une fin heureuse, du moins jusqu’à ce que certains mettent en lumière un petit détail.

L’article continue après la publicité

En effet, le chapitre 270 s’intitule « La fin du rêve », ce qui n’a rien de surprenant quand on sait que le manga va bientôt se terminer. Cependant, le détail en question concerne la version originale du titre, ce que beaucoup n’ont donc pas pu remarquer étant donné que le potentiel sens caché de la version japonaise n’a pas pu être retranscrit dans les diverses traductions.

L’article continue après la publicité

« JJK 270 本誌

Fait amusant sans rapport mais ゆめの est le nom donné par le fandom japonais à Yuji (yu), Megumi (me) et Nobara (no) en tant que trio, donc le titre 夢(ゆめ)の終わり / “La fin du rêve” en japonais pourrait aussi se comprendre comme “la fin de YuMeNo”. »

Le traducteur ajoute : « Je ne m’appuie pas particulièrement sur une quelconque théorie, je profite juste du moment, mais ma sentimentalité m’a fait penser au rêve de Gojo de réinitialiser le monde des exorcistes en formant des étudiants et des exorcistes. Ce serait bien si ce chapitre représentait l’accomplissement de ce rêve. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Naturellement, les fans de Jujutsu Kaisen ont leur propre interprétation de ce que signifie le titre de ce chapitre. « Je l’ai interprété comme la fin du voyage de Yuji, Megumi et Nobara car JJK se termine la semaine prochaine. Croyez-vous en une théorie particulière pour le dernier chapitre ? Et comme toujours, merci pour les traductions », a répondu un fan sur X/Twitter.

Un autre ajoute : « Fait amusant. On ne sait pas si cela fait référence à une mauvaise fin ou à un état de rêve illusoire. Probablement pas, car ce sont les fans de JJK qui restent eux-mêmes, mais je pense que cela marque davantage la conclusion du trio dans le prochain chapitre, car tout se terminera là. »

L’article continue après la publicité

« Attendez qu’on découvre que ce n’était qu’un rêve créé par Tengen, et c’est pourquoi la cicatrice de Megumi disparaît soudainement et pourquoi tout le monde est soudainement vivant, sauf les personnes que Yuji a vu mourir de ses propres yeux », spécule un dernier.

L’article continue après la publicité

Il ne reste donc plus qu’un seul chapitre avant la fin du manga Jujutsu Kaisen. En attendant, découvrez la date de sortie et les spoilers du chapitre 271 du manga, et s’il y a déjà une suite qui est prévue. Vous pouvez également en apprendre plus sur cette “grande annonce” qui a été promise pour la fin de l’œuvre.