Le chapitre 270 de Jujutsu Kaisen fera revenir ces deux personnages “décédés”

Le manga Jujutsu Kaisen va bientôt se conclure, et après le retour de Nobara, deux autres personnages disparus vont également revenir dans le chapitre 270.

Il ne reste plus que deux chapitres avant la fin du manga Jujutsu Kaisen. Le combat contre Ryomen Sukuna est terminé, et nous voyons enfin les conséquences de la bataille finale alors que les survivants réorganisent le monde des exorcistes.

C’était déjà surprenant que Gege Akutami, le créateur du manga, ramène Nobara Kugisaki et Hiromi Higuruma après leurs prétendues morts. Cependant, si l’on se fie aux spoilers du chapitre 270, Fumihiko Takaba est bien vivant et en bonne santé. Il y a aussi une autre personne derrière lui qui ressemble étrangement à Kenjaku, bien que son visage soit caché. Nous pourrions donc en apprendre davantage sur ce duo énigmatique dans le final du manga.

Pour rappel, Takaba et Kenjaku ont eu un combat des plus atypiques lors de l‘Arc Bataille de Shinjuku. Cela s’est terminé par la défaite de Takaba dans le chapitre 243, et Kenjaku a dépensé la majorité de son pouvoir. Yuta a ensuite coupé la tête du méchant en une seconde, et cela aurait dû être la fin de l’histoire. Cependant, le prochain chapitre semble suggéré autre chose, laissant ainsi les fans perplexes.

“Gege… Il nous reste qu’un chapitre qu’est-ce tu fais ?!?!”

Un fan a écrit sur X/Twitter : “La situation la plus drôle imaginable : Si Takaba a ramené Kenny mais qu’il n’a pas d’énergie occulte, il va simplement traquer les 2-4 doigts restants et les manger, ce qui pourrait soit lui donner l’Autel Démoniaque, soit permettre à l’âme de Sukuna de se déplacer dans ces doigts, le piégeant à nouveau.”

“Le truc le plus insensé, Takaba aurait pu ramener Kenjaku sous une forme quelconque en utilisant le Comedian. On sait que Takaba peut invoquer des gens pour ses sketches”, a partagé un autre.

Un troisième a spéculé : “La théorie la plus plausible est simplement que Takaba a pensé ‘Je ne veux pas que ce moment se termine’ et qu’il a littéralement ramené quelqu’un ressemblant à Kenjaku juste parce qu’il le voulait. Ce n’est ni Kenny ni Geto, juste une autre marionnette avec des blagues à raconter.”

Le manga Jujutsu Kaisen se terminera avec le chapitre 271, restez donc à l’affût pour voir s’il y a une suite de prévue. Vous pouvez également en apprendre plus sur cette “grande annonce” promise avec la fin du manga, ou encore notre explication du sort de Yuta.

