Jujutsu Kaisen Chapitre 270 : date de sortie et spoilers potentiels

Il ne reste plus que deux chapitres avant la fin de Jujutsu Kaisen : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’avant-dernier du manga.

Le manga de Gege Akutami approche toujours plus de sa conclusion, et a commencé à dévoiler les conséquences directes de la Bataille de Shinjuku. Après la défaite de Sukuna, les exorcistes ont pu faire le compte des pertes, et certains sont apparus en vie, pour le grand soulagement des fans : Hiromi Higuruma a survécu à sa terrible blessure, et Yuta Okkotsu a même pu récupérer son enveloppe physique d’origine.

L’article continue après la publicité

Le jeune homme avait en effet dû transférer son cerveau dans le corps sans vie de Gojo Satoru, mais Rika et Shoko ont veillé sur lui, lui permettant de retrouver son apparence première. Mais il reste encore des questions laissées en suspens par Jujutsu Kaisen : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 270.

L’article continue après la publicité

Le chapitre 270 de Jujutsu Kaisen sortira le 22 septembre 2024 à 17h sur Manga Plus en France. Il sera ensuite disponible pendant quatre semaines au moins sur le site.

L’article continue après la publicité

Spoilers potentiels du chapitre 270 de Jujutsu Kaisen

Le chapitre 270 de Jujutsu Kaisen devrait continuer de conclure le manga en dévoilant l’après Bataille de Shinjuku et l’avenir qui attend les survivants.

gege akutami/shueisha

Le fait que Yuta ait survécu et réintégré son corps peut signifier que Gojo Satoru aura droit à des obsèques dignes de l’ancien Possesseur du Sixième Œil. Mais il faudra également se charger de rendre hommage aux autres héros tombés pendant le combat contre le roi des fléaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le chapitre 270 sera l’avant-dernier : il faudra donc s’attendre à ce que l’avenir des élèves des écoles d’exorcisme soit dévoilé, ou du moins teasé. Il se peut qu’on ait droit à un retour à la normale pour les jeunes personnages, mais le manga pourrait aussi choisir de faire un saut dans le temps afin de révéler leur évolution. Enfin, on peut encore s’attendre à des flash-backs, l’auteur Gege Akutami appréciant les retours dans le temps.

Les spoilers sortent généralement quelques jours avant la publication officielle des chapitres de Jujutsu Kaisen : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.