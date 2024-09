Le chapitre 269 de Jujutsu Kaisen révèle le sort de Yuta et la fureur de Maki

Les spoilers du chapitre 269 de Jujutsu Kaisen dévoilent enfin ce qui est arrivé à Yuta, et la colère de Maki après avoir appris ce qu’il a fait sur le champ de bataille.

Les exorcistes ont finalement vaincu Sukuna dans Jujutsu Kaisen. Mieux : le trio original des élèves de première année a réussi à se réunir malgré la possession de Megumi et la presque mort de Nobara. Mais, même après la fin de la bataille, le sort de certains personnages est longtemps resté inconnu.

L’article continue après la publicité

Yuta compte parmi les protagonistes du manga de Gege Akutami et a joué un rôle crucial dans la défaite du roi des fléaux. Mais son avenir était jusqu’à présent flou, les conditions de sa copie du sort de Kenjaku trop méconnues pour permettre de savoir s’il s’en tirerait ou non. Or, les spoilers du chapitre 269 offrent enfin une réponse aux lecteurs se demandant si l’exorciste a pu survivre.

L’article continue après la publicité

Yuta a-t-il survécu dans Jujutsu Kaisen ?

Oui, Yuta survit dans Jujutsu Kaisen : il apparaît en vie dans le chapitre 269, et surtout dans son propre corps.

L’article continue après la publicité

“Maki FURIEUSE CONTRE LUI JE PLEURE“

Sa survie est due à Rika, qui a utilisé un sort d’inversion sur le jeune homme alors que son cerveau se trouvait dans le cadavre de Gojo Satoru. Après son combat contre Sukuna, Yuta a ainsi pu réintégrer son corps en bonne santé, malgré les blessures importantes qu’il avait subies et la disparition temporaire de son cerveau.

Il ne gardera de son passage dans la Bataille de Shinjuku qu’une cicatrice au front, semblable à celle de Kenjaku, et témoin de son transfert de cerveau d’un corps à l’autre. Une stratégie qui aura dérangé bon nombre de lecteurs du manga, mais aussi ses personnages. En particulier Maki, qui ne se gêne pas pour le faire savoir à son ami dans le chapitre 269.

L’article continue après la publicité

En rapport: Le chapitre 254 de Jujutsu Kaisen confirme le retour de cet ancien personnage

L’article continue après la publicité

On voit en effet la jeune femme gronder et menacer Yuta, avant que le reste des exorcistes n’aborde d’autres sujets sur la bataille passée. Mais sa fureur cache en réalité une certaine culpabilité puisqu’elle reconnaît avoir encaissé des rayons noirs avant de perdre connaissance, et très certainement le soulagement de le savoir en vie.

Après le 269, il ne restera plus que deux chapitres avant la fin de Jujutsu Kaisen, annoncée pour le 29 septembre 2024.